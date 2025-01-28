https://ria.ru/20250128/npo-1995962006.html

В России деятельность 205 иностранных организаций признали нежелательной

В России деятельность 205 иностранных организаций признали нежелательной - РИА Новости, 28.01.2025

В России деятельность 205 иностранных организаций признали нежелательной

Деятельность 205 иностранных и международных организаций на сегодняшний день признана нежелательной в России, сообщил замначальника управления Генпрокуратуры РФ РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:18:00+03:00

2025-01-28T17:18:00+03:00

2025-01-28T17:18:00+03:00

россия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Деятельность 205 иностранных и международных организаций на сегодняшний день признана нежелательной в России, сообщил замначальника управления Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров. "На сегодняшний день принято решение в отношении уже 205 иностранных и международных организаций о признании их деятельности нежелательной на территории Российской Федерации", - сказал Жафяров на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России По его словам, в 2024 году было принято 71 решение о нежелательности различных организаций. С начала 2025 года признаны нежелательными пять таких НПО.

https://ria.ru/20250127/npo-1995738899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, генеральная прокуратура рф, госдума рф