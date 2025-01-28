https://ria.ru/20250128/npo-1995962006.html
В России деятельность 205 иностранных организаций признали нежелательной
В России деятельность 205 иностранных организаций признали нежелательной - РИА Новости, 28.01.2025
В России деятельность 205 иностранных организаций признали нежелательной
Деятельность 205 иностранных и международных организаций на сегодняшний день признана нежелательной в России, сообщил замначальника управления Генпрокуратуры РФ РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:18:00+03:00
2025-01-28T17:18:00+03:00
2025-01-28T17:18:00+03:00
россия
генеральная прокуратура рф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871210077_0:85:3110:1834_1920x0_80_0_0_2b108104c17303f359c5aa791f56d682.jpg
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Деятельность 205 иностранных и международных организаций на сегодняшний день признана нежелательной в России, сообщил замначальника управления Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров. "На сегодняшний день принято решение в отношении уже 205 иностранных и международных организаций о признании их деятельности нежелательной на территории Российской Федерации", - сказал Жафяров на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России По его словам, в 2024 году было принято 71 решение о нежелательности различных организаций. С начала 2025 года признаны нежелательными пять таких НПО.
https://ria.ru/20250127/npo-1995738899.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871210077_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3a8fc437ebed8ba760e241a79c4d5c87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, генеральная прокуратура рф, госдума рф
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ
В России деятельность 205 иностранных организаций признали нежелательной
Генпрокуратура: деятельность 205 НПО признана нежелательной в России