Рейтинг@Mail.ru
В России деятельность 205 иностранных организаций признали нежелательной - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/npo-1995962006.html
В России деятельность 205 иностранных организаций признали нежелательной
В России деятельность 205 иностранных организаций признали нежелательной - РИА Новости, 28.01.2025
В России деятельность 205 иностранных организаций признали нежелательной
Деятельность 205 иностранных и международных организаций на сегодняшний день признана нежелательной в России, сообщил замначальника управления Генпрокуратуры РФ РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:18:00+03:00
2025-01-28T17:18:00+03:00
россия
генеральная прокуратура рф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871210077_0:85:3110:1834_1920x0_80_0_0_2b108104c17303f359c5aa791f56d682.jpg
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Деятельность 205 иностранных и международных организаций на сегодняшний день признана нежелательной в России, сообщил замначальника управления Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров. "На сегодняшний день принято решение в отношении уже 205 иностранных и международных организаций о признании их деятельности нежелательной на территории Российской Федерации", - сказал Жафяров на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России По его словам, в 2024 году было принято 71 решение о нежелательности различных организаций. С начала 2025 года признаны нежелательными пять таких НПО.
https://ria.ru/20250127/npo-1995738899.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871210077_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3a8fc437ebed8ba760e241a79c4d5c87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, генеральная прокуратура рф, госдума рф
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ
В России деятельность 205 иностранных организаций признали нежелательной

Генпрокуратура: деятельность 205 НПО признана нежелательной в России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Деятельность 205 иностранных и международных организаций на сегодняшний день признана нежелательной в России, сообщил замначальника управления Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров.
«
"На сегодняшний день принято решение в отношении уже 205 иностранных и международных организаций о признании их деятельности нежелательной на территории Российской Федерации", - сказал Жафяров на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России
По его словам, в 2024 году было принято 71 решение о нежелательности различных организаций.
С начала 2025 года признаны нежелательными пять таких НПО.
Здание Генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В России признали нежелательной деятельность французской НПО
27 января, 16:30
 
РоссияГенеральная прокуратура РФГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала