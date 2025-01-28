https://ria.ru/20250128/novorossijsk-1995830573.html
На жителя Новороссийска завели дело за подготовку теракта
На жителя Новороссийска завели дело за подготовку теракта - РИА Новости, 28.01.2025
На жителя Новороссийска завели дело за подготовку теракта
Уголовное дело об участии в проукраинской террористической организации возбуждено в отношении жителя Новороссийска, задержанного при извлечении из тайника... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T09:29:00+03:00
2025-01-28T09:29:00+03:00
2025-01-28T09:29:00+03:00
происшествия
новороссийск
россия
краснодарский край
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869373368_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9e4cd3e94c3d19da6b597023d37d446.jpg
КРАСНОДАР, 28 янв – РИА Новости. Уголовное дело об участии в проукраинской террористической организации возбуждено в отношении жителя Новороссийска, задержанного при извлечении из тайника взрывчатки для подготовки теракта, сообщили РИА Новости в УФСБ РФ по Кубани. Установлено, что житель Новороссийска 1990 года рождения в Telegram связался с представителями проукраинской террористической организации, получил задание от куратора забрать взрывчатое вещество со взрывателем в виде закладки для дальнейшей подготовки к теракту. После извлечения взрывного устройства из схрона подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю. "Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ", - говорится в сообщении. За участие в деятельности организации, признанной в РФ террористической, фигуранту грозит лишение свободы на срок от десяти до 20 лет.
https://ria.ru/20241229/zaderzhanie-1991968729.html
https://ria.ru/20250114/fsb-1993580569.html
новороссийск
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869373368_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_48c789112a4751018ae5a8cac552d3cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск, россия, краснодарский край, telegram
Происшествия, Новороссийск, Россия, Краснодарский край, Telegram
На жителя Новороссийска завели дело за подготовку теракта
Жителя Новороссийска задержали у тайника проукраинских террористов