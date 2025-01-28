https://ria.ru/20250128/novorossijsk-1995830573.html

На жителя Новороссийска завели дело за подготовку теракта

На жителя Новороссийска завели дело за подготовку теракта - РИА Новости, 28.01.2025

На жителя Новороссийска завели дело за подготовку теракта

Уголовное дело об участии в проукраинской террористической организации возбуждено в отношении жителя Новороссийска, задержанного при извлечении из тайника... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T09:29:00+03:00

2025-01-28T09:29:00+03:00

2025-01-28T09:29:00+03:00

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КРАСНОДАР, 28 янв – РИА Новости. Уголовное дело об участии в проукраинской террористической организации возбуждено в отношении жителя Новороссийска, задержанного при извлечении из тайника взрывчатки для подготовки теракта, сообщили РИА Новости в УФСБ РФ по Кубани. Установлено, что житель Новороссийска 1990 года рождения в Telegram связался с представителями проукраинской террористической организации, получил задание от куратора забрать взрывчатое вещество со взрывателем в виде закладки для дальнейшей подготовки к теракту. После извлечения взрывного устройства из схрона подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю. "Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ", - говорится в сообщении. За участие в деятельности организации, признанной в РФ террористической, фигуранту грозит лишение свободы на срок от десяти до 20 лет.

https://ria.ru/20241229/zaderzhanie-1991968729.html

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происшествия, новороссийск, россия, краснодарский край, telegram