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На жителя Новороссийска завели дело за подготовку теракта - РИА Новости, 28.01.2025
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09:29 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/novorossijsk-1995830573.html
На жителя Новороссийска завели дело за подготовку теракта
На жителя Новороссийска завели дело за подготовку теракта - РИА Новости, 28.01.2025
На жителя Новороссийска завели дело за подготовку теракта
Уголовное дело об участии в проукраинской террористической организации возбуждено в отношении жителя Новороссийска, задержанного при извлечении из тайника... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T09:29:00+03:00
2025-01-28T09:29:00+03:00
происшествия
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КРАСНОДАР, 28 янв – РИА Новости. Уголовное дело об участии в проукраинской террористической организации возбуждено в отношении жителя Новороссийска, задержанного при извлечении из тайника взрывчатки для подготовки теракта, сообщили РИА Новости в УФСБ РФ по Кубани. Установлено, что житель Новороссийска 1990 года рождения в Telegram связался с представителями проукраинской террористической организации, получил задание от куратора забрать взрывчатое вещество со взрывателем в виде закладки для дальнейшей подготовки к теракту. После извлечения взрывного устройства из схрона подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю. "Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ", - говорится в сообщении. За участие в деятельности организации, признанной в РФ террористической, фигуранту грозит лишение свободы на срок от десяти до 20 лет.
https://ria.ru/20241229/zaderzhanie-1991968729.html
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происшествия, новороссийск, россия, краснодарский край, telegram
Происшествия, Новороссийск, Россия, Краснодарский край, Telegram
На жителя Новороссийска завели дело за подготовку теракта

Жителя Новороссийска задержали у тайника проукраинских террористов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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КРАСНОДАР, 28 янв – РИА Новости. Уголовное дело об участии в проукраинской террористической организации возбуждено в отношении жителя Новороссийска, задержанного при извлечении из тайника взрывчатки для подготовки теракта, сообщили РИА Новости в УФСБ РФ по Кубани.
Установлено, что житель Новороссийска 1990 года рождения в Telegram связался с представителями проукраинской террористической организации, получил задание от куратора забрать взрывчатое вещество со взрывателем в виде закладки для дальнейшей подготовки к теракту.
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После извлечения взрывного устройства из схрона подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю.
"Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ", - говорится в сообщении.
За участие в деятельности организации, признанной в РФ террористической, фигуранту грозит лишение свободы на срок от десяти до 20 лет.
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