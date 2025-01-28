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ВСУ казнили российских пленных, рассказала жительница Новогродовки - РИА Новости, 28.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:01 28.01.2025 (обновлено: 14:54 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/novogrodovka-1995819445.html
ВСУ казнили российских пленных, рассказала жительница Новогродовки
ВСУ казнили российских пленных, рассказала жительница Новогродовки - РИА Новости, 28.01.2025
ВСУ казнили российских пленных, рассказала жительница Новогродовки
Украинские военнослужащие пытали и казнили в Новогродовке связанных российских пленных, рассказала РИА Новости жительница города Елена, ставшая свидетельницей... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T06:01:00+03:00
2025-01-28T14:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
авдеевка
владимир путин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 янв — РИА Новости. Украинские военнослужащие пытали и казнили в Новогродовке связанных российских пленных, рассказала РИА Новости жительница города Елена, ставшая свидетельницей этих событий."Видела, как украинцы казнили русских. Случайно мы так попали, когда проезжали мимо, но то, что мы увидели, это очень поразило. Были привезены из Авдеевки фургоны, у них (пленных. — Прим. ред.) были закрыты глаза, связаны руки, ноги. Сначала просто сильно били, в пятки, в общем, в то, что болевое. А потом их расстреливали", — сказала она.Новогродовка — город на Донецком участке фронта. Он располагается на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск— один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР. При его освобождении российские силы получают возможность вести наступление в тыл Кураховской группировке ВСУ.Президент Владимир Путин в декабре на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250128/vsu-1995814017.html
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россия
донецкая народная республика
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в мире, россия, донецкая народная республика, авдеевка, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВСУ казнили российских пленных, рассказала жительница Новогродовки

Жительница Новогродовки Елена: ВСУ пытали и казнили российских пленных

© Getty Images / Nikoletta StoyanovaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Getty Images / Nikoletta Stoyanova
Украинский военный. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 янв — РИА Новости. Украинские военнослужащие пытали и казнили в Новогродовке связанных российских пленных, рассказала РИА Новости жительница города Елена, ставшая свидетельницей этих событий.
"Видела, как украинцы казнили русских. Случайно мы так попали, когда проезжали мимо, но то, что мы увидели, это очень поразило. Были привезены из Авдеевки фургоны, у них (пленных. — Прим. ред.) были закрыты глаза, связаны руки, ноги. Сначала просто сильно били, в пятки, в общем, в то, что болевое. А потом их расстреливали", — сказала она.
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Новогродовка — город на Донецком участке фронта. Он располагается на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск— один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР. При его освобождении российские силы получают возможность вести наступление в тыл Кураховской группировке ВСУ.
Президент Владимир Путин в декабре на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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