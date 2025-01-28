https://ria.ru/20250128/novogrodovka-1995819445.html

ВСУ казнили российских пленных, рассказала жительница Новогродовки

ВСУ казнили российских пленных, рассказала жительница Новогродовки - РИА Новости, 28.01.2025

ВСУ казнили российских пленных, рассказала жительница Новогродовки

Украинские военнослужащие пытали и казнили в Новогродовке связанных российских пленных, рассказала РИА Новости жительница города Елена, ставшая свидетельницей... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T06:01:00+03:00

2025-01-28T06:01:00+03:00

2025-01-28T14:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

авдеевка

владимир путин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 янв — РИА Новости. Украинские военнослужащие пытали и казнили в Новогродовке связанных российских пленных, рассказала РИА Новости жительница города Елена, ставшая свидетельницей этих событий."Видела, как украинцы казнили русских. Случайно мы так попали, когда проезжали мимо, но то, что мы увидели, это очень поразило. Были привезены из Авдеевки фургоны, у них (пленных. — Прим. ред.) были закрыты глаза, связаны руки, ноги. Сначала просто сильно били, в пятки, в общем, в то, что болевое. А потом их расстреливали", — сказала она.Новогродовка — город на Донецком участке фронта. Он располагается на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск— один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР. При его освобождении российские силы получают возможность вести наступление в тыл Кураховской группировке ВСУ.Президент Владимир Путин в декабре на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250128/vsu-1995814017.html

https://ria.ru/20250127/vsu-1995780128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, донецкая народная республика, авдеевка, владимир путин, вооруженные силы украины