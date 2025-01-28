https://ria.ru/20250128/nju-jork-1995972088.html

В Нью-Йорке начались иммиграционные рейды

В Нью-Йорке начались иммиграционные рейды - РИА Новости, 28.01.2025

В Нью-Йорке начались иммиграционные рейды

Администрация президента США Дональда Трампа начала крупномасштабные иммиграционные рейды в Нью-Йорке в рамках кампании по депортации большого числа мигрантов,... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:55:00+03:00

2025-01-28T17:55:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа начала крупномасштабные иммиграционные рейды в Нью-Йорке в рамках кампании по депортации большого числа мигрантов, сообщает газета Washington Post. "Иммиграционная кампания президента Дональда Трампа и попытка депортировать большое количество людей затронули крупнейший город страны во вторник, когда иммиграционные офицеры и федеральные агенты провели рейды в городе, где каждый третий житель родился за границей", — отмечается в статье. По данным издания, сотрудники Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), а также других федеральных агентств начали задержания в районах Нью-Йорка, где действует политика "убежища", ограничивающая сотрудничество местных властей с федеральными иммиграционными службами. ICE заявляет, что приоритетом являются мигранты с криминальным прошлым, однако в ходе рейдов могут задерживать и тех, у кого нет доказательств легального статуса. Как сообщает Washington Post, за первые дни операции ICE увеличило число арестов с 286 до 1179 человек в сутки. При этом ведомство подчеркивает, что основной акцент делается на депортацию нарушителей, пересекавших границу недавно. Газета отмечает, что такие меры могут усилить напряженность в иммигрантских районах, а также перегрузить инфраструктуру ICE, особенно в крупных мегаполисах. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

https://ria.ru/20250123/kanada-1995106596.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, инаугурация трампа — 2025