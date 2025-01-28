https://ria.ru/20250128/niger-1995941128.html

На акции в поддержку выхода из ЭКОВАС в Нигере заметили российский флаг

На акции в поддержку выхода из ЭКОВАС в Нигере заметили российский флаг - РИА Новости, 28.01.2025

На акции в поддержку выхода из ЭКОВАС в Нигере заметили российский флаг

Тысячи граждан во вторник собрались в столице Нигера Ниамее в поддержку решения о выходе стран "Конфедерации государств Сахеля", из Экономического сообщества... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T15:59:00+03:00

2025-01-28T15:59:00+03:00

2025-01-28T16:23:00+03:00

в мире

нигер

ниамей

эковас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995940628_13:0:841:466_1920x0_80_0_0_33bd14263d146ff9ddd81beebbce0bcc.jpg

НИАМЕЙ, 28 янв – РИА Новости. Тысячи граждан во вторник собрались в столице Нигера Ниамее в поддержку решения о выходе стран "Конфедерации государств Сахеля", из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), на мероприятии был замечен российский триколор, сообщил корреспондент РИА Новости. В декабре минувшего года правительства Мали, Нигера и Буркина-Фасо подтвердили необратимость выхода из блока ЭКОВАС, несмотря на решение организации предоставить государствам дополнительное время на пересмотр своего решения. В акции приняли участие члены военного руководства страны, министры и партийные лидеры. Во время акции рядом с флагами стран "конфедерации" был также поднят российский триколор. Участники акции также "похоронили" чучело, покрытое саваном с логотипом ЭКОВАС, в знак разрыва отношений между конфедерацией и региональным союзом. В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали полковник Асими Гойта, Нигера - бригадный генерал Абдурахман Тчиани и Буркина-Фасо - Ибрагим Траоре подписали хартию, учреждающую Конфедерацию стран Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы и внешнеполитического курса. До этого 28 января Нигер, Мали и Буркина-Фасо объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

https://ria.ru/20240712/alyans-1959115373.html

нигер

ниамей

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Манифестация в Нигере в поддержку выхода страны из ЭКОВАС Тысячи жителей столицы Нигера вышли на акцию в поддержку выхода страны из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). В ходе манифестации участники "похоронили" чучело, покрытое саваном с логотипом организации. На акции были замечены российские флаги. 2025-01-28T15:59 true PT1M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нигер, ниамей, эковас