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На акции в поддержку выхода из ЭКОВАС в Нигере заметили российский флаг - РИА Новости, 28.01.2025
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15:59 28.01.2025 (обновлено: 16:23 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/niger-1995941128.html
На акции в поддержку выхода из ЭКОВАС в Нигере заметили российский флаг
На акции в поддержку выхода из ЭКОВАС в Нигере заметили российский флаг - РИА Новости, 28.01.2025
На акции в поддержку выхода из ЭКОВАС в Нигере заметили российский флаг
Тысячи граждан во вторник собрались в столице Нигера Ниамее в поддержку решения о выходе стран "Конфедерации государств Сахеля", из Экономического сообщества... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T15:59:00+03:00
2025-01-28T16:23:00+03:00
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НИАМЕЙ, 28 янв – РИА Новости. Тысячи граждан во вторник собрались в столице Нигера Ниамее в поддержку решения о выходе стран "Конфедерации государств Сахеля", из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), на мероприятии был замечен российский триколор, сообщил корреспондент РИА Новости. В декабре минувшего года правительства Мали, Нигера и Буркина-Фасо подтвердили необратимость выхода из блока ЭКОВАС, несмотря на решение организации предоставить государствам дополнительное время на пересмотр своего решения. В акции приняли участие члены военного руководства страны, министры и партийные лидеры. Во время акции рядом с флагами стран "конфедерации" был также поднят российский триколор. Участники акции также "похоронили" чучело, покрытое саваном с логотипом ЭКОВАС, в знак разрыва отношений между конфедерацией и региональным союзом. В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали полковник Асими Гойта, Нигера - бригадный генерал Абдурахман Тчиани и Буркина-Фасо - Ибрагим Траоре подписали хартию, учреждающую Конфедерацию стран Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы и внешнеполитического курса. До этого 28 января Нигер, Мали и Буркина-Фасо объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
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353
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Манифестация в Нигере в поддержку выхода страны из ЭКОВАС
Тысячи жителей столицы Нигера вышли на акцию в поддержку выхода страны из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). В ходе манифестации участники "похоронили" чучело, покрытое саваном с логотипом организации. На акции были замечены российские флаги.
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в мире, нигер, ниамей, эковас
В мире, Нигер, Ниамей, ЭКОВАС
На акции в поддержку выхода из ЭКОВАС в Нигере заметили российский флаг

На массовой акции в поддержку выхода из ЭКОВАС в Ниамее заметили российский флаг

© РИА НовостиАкция в поддержку выхода страны из Экономического сообщества западноафриканских государств в Нигере
Акция в поддержку выхода страны из Экономического сообщества западноафриканских государств в Нигере - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости
Акция в поддержку выхода страны из Экономического сообщества западноафриканских государств в Нигере
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НИАМЕЙ, 28 янв – РИА Новости. Тысячи граждан во вторник собрались в столице Нигера Ниамее в поддержку решения о выходе стран "Конфедерации государств Сахеля", из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), на мероприятии был замечен российский триколор, сообщил корреспондент РИА Новости.
В декабре минувшего года правительства Мали, Нигера и Буркина-Фасо подтвердили необратимость выхода из блока ЭКОВАС, несмотря на решение организации предоставить государствам дополнительное время на пересмотр своего решения.
В акции приняли участие члены военного руководства страны, министры и партийные лидеры. Во время акции рядом с флагами стран "конфедерации" был также поднят российский триколор. Участники акции также "похоронили" чучело, покрытое саваном с логотипом ЭКОВАС, в знак разрыва отношений между конфедерацией и региональным союзом.
В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали полковник Асими Гойта, Нигера - бригадный генерал Абдурахман Тчиани и Буркина-Фасо - Ибрагим Траоре подписали хартию, учреждающую Конфедерацию стран Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы и внешнеполитического курса. До этого 28 января Нигер, Мали и Буркина-Фасо объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
Российские флаги в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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В миреНигерНиамейЭКОВАС
 
 
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