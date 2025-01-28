Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин прокомментировал санкции Запада против России - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:24 28.01.2025 (обновлено: 07:25 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/naryshkin-1995822931.html
Нарышкин прокомментировал санкции Запада против России
Нарышкин прокомментировал санкции Запада против России - РИА Новости, 28.01.2025
Нарышкин прокомментировал санкции Запада против России
Самые рьяные лоббисты санкций на Западе признают, что российская экономика адаптировалась к новым условиям и стабильно развивается, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T07:24:00+03:00
2025-01-28T07:25:00+03:00
россия
украина
сергей нарышкин
экономика
санкции
запад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727502542_0:155:2824:1744_1920x0_80_0_0_3c6b359a2f96065713e48554437dc812.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Самые рьяные лоббисты санкций на Западе признают, что российская экономика адаптировалась к новым условиям и стабильно развивается, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Западный блок начал агрессивную экономическую политику против России еще задолго до начала специальной военной операции, до горячей фазы конфликта на Украине. Но другой вопрос в том, насколько удачно они смогли реализовать все свои мечтания и все свои замыслы об изоляции России, о нанесении России стратегического поражения. Ведь даже самые рьяные лоббисты так называемой санкционной политики, а по сути мер экономической агрессии против нашей страны, признают, что российская экономика адаптировалась к новым условиям и стабильно развивается", - сказал Нарышкин. В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250128/naryshkin-1995820849.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727502542_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_da37df8136136f9c73f835d817ae0b37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сергей нарышкин, экономика, санкции, запад
Россия, Украина, Сергей Нарышкин, Экономика, Санкции, Запад
Нарышкин прокомментировал санкции Запада против России

Нарышкин: западные лоббисты санкций признают, что экономика РФ адаптировалась

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор СВР Сергей Нарышкин
Директор СВР Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Директор СВР Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Самые рьяные лоббисты санкций на Западе признают, что российская экономика адаптировалась к новым условиям и стабильно развивается, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«
"Западный блок начал агрессивную экономическую политику против России еще задолго до начала специальной военной операции, до горячей фазы конфликта на Украине. Но другой вопрос в том, насколько удачно они смогли реализовать все свои мечтания и все свои замыслы об изоляции России, о нанесении России стратегического поражения. Ведь даже самые рьяные лоббисты так называемой санкционной политики, а по сути мер экономической агрессии против нашей страны, признают, что российская экономика адаптировалась к новым условиям и стабильно развивается", - сказал Нарышкин.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Воздействие Запада на Россию зависит от его мотивов, заявил Нарышкин
06:32
 
РоссияУкраинаСергей НарышкинЭкономикаСанкцииЗапад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала