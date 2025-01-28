https://ria.ru/20250128/naryshkin-1995822931.html

Нарышкин прокомментировал санкции Запада против России

Нарышкин прокомментировал санкции Запада против России - РИА Новости, 28.01.2025

Нарышкин прокомментировал санкции Запада против России

Самые рьяные лоббисты санкций на Западе признают, что российская экономика адаптировалась к новым условиям и стабильно развивается, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T07:24:00+03:00

2025-01-28T07:24:00+03:00

2025-01-28T07:25:00+03:00

россия

украина

сергей нарышкин

экономика

санкции

запад

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Самые рьяные лоббисты санкций на Западе признают, что российская экономика адаптировалась к новым условиям и стабильно развивается, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Западный блок начал агрессивную экономическую политику против России еще задолго до начала специальной военной операции, до горячей фазы конфликта на Украине. Но другой вопрос в том, насколько удачно они смогли реализовать все свои мечтания и все свои замыслы об изоляции России, о нанесении России стратегического поражения. Ведь даже самые рьяные лоббисты так называемой санкционной политики, а по сути мер экономической агрессии против нашей страны, признают, что российская экономика адаптировалась к новым условиям и стабильно развивается", - сказал Нарышкин. В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

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россия, украина, сергей нарышкин, экономика, санкции, запад