https://ria.ru/20250128/naryshkin-1995820849.html
Воздействие Запада на Россию зависит от его мотивов, заявил Нарышкин
Воздействие Запада на Россию зависит от его мотивов, заявил Нарышкин - РИА Новости, 28.01.2025
Воздействие Запада на Россию зависит от его мотивов, заявил Нарышкин
Запад может частично снять экономическое давление на Россию, если будет руководствоваться здравым смыслом, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T06:32:00+03:00
2025-01-28T06:32:00+03:00
2025-01-28T09:10:00+03:00
россия
москва
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Запад может частично снять экономическое давление на Россию, если будет руководствоваться здравым смыслом, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Я бы так сказал, что не исключена возможность того, что экономическое давление против России будет усилено, равно как и меры экономической агрессии со стороны западного блока будут частично сняты. Все зависит от того, чем будут руководствоваться в западных столицах — или основанной на русофобии иррациональностью своего поведения, или все-таки будут руководствоваться здравым смыслом и расчетом", — пояснил он.По словам собеседника агентства, Россию невозможно изолировать в экономической сфере: страны глобального большинства понимают свой интерес в продолжении торговых операций с Москвой и даже самые рьяные лоббисты рестрикций на Западе признают, что российская экономика адаптировалась к новым условиям и стабильно развивается.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны обложили Россию тысячами санкций. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с экономическим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что рестрикции неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20250124/tramp-1995149669.html
https://ria.ru/20250128/sanktsii-1995731081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Россия, Москва, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Воздействие Запада на Россию зависит от его мотивов, заявил Нарышкин
Нарышкин: Запад может усилить или снять экономическое давление на Россию
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Запад может частично снять экономическое давление на Россию, если будет руководствоваться здравым смыслом, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Я бы так сказал, что не исключена возможность того, что экономическое давление против России будет усилено, равно как и меры экономической агрессии со стороны западного блока будут частично сняты. Все зависит от того, чем будут руководствоваться в западных столицах — или основанной на русофобии иррациональностью своего поведения, или все-таки будут руководствоваться здравым смыслом и расчетом", — пояснил он.
По словам собеседника агентства, Россию невозможно изолировать в экономической сфере: страны глобального большинства понимают свой интерес в продолжении торговых операций с Москвой и даже самые рьяные лоббисты рестрикций на Западе признают, что российская экономика адаптировалась к новым условиям и стабильно развивается.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны обложили Россию тысячами санкций. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с экономическим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что рестрикции неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.