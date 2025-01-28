https://ria.ru/20250128/naryshkin-1995820849.html

Воздействие Запада на Россию зависит от его мотивов, заявил Нарышкин

Воздействие Запада на Россию зависит от его мотивов, заявил Нарышкин - РИА Новости, 28.01.2025

Воздействие Запада на Россию зависит от его мотивов, заявил Нарышкин

Запад может частично снять экономическое давление на Россию, если будет руководствоваться здравым смыслом, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T06:32:00+03:00

2025-01-28T06:32:00+03:00

2025-01-28T09:10:00+03:00

россия

москва

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Запад может частично снять экономическое давление на Россию, если будет руководствоваться здравым смыслом, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Я бы так сказал, что не исключена возможность того, что экономическое давление против России будет усилено, равно как и меры экономической агрессии со стороны западного блока будут частично сняты. Все зависит от того, чем будут руководствоваться в западных столицах — или основанной на русофобии иррациональностью своего поведения, или все-таки будут руководствоваться здравым смыслом и расчетом", — пояснил он.По словам собеседника агентства, Россию невозможно изолировать в экономической сфере: страны глобального большинства понимают свой интерес в продолжении торговых операций с Москвой и даже самые рьяные лоббисты рестрикций на Западе признают, что российская экономика адаптировалась к новым условиям и стабильно развивается.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны обложили Россию тысячами санкций. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с экономическим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что рестрикции неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20250124/tramp-1995149669.html

https://ria.ru/20250128/sanktsii-1995731081.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)