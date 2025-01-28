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Россию нельзя изолировать в экономической сфере, заявил Нарышкин - РИА Новости, 28.01.2025
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02:27 28.01.2025 (обновлено: 02:47 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/naryshkin-1995811773.html
Россию нельзя изолировать в экономической сфере, заявил Нарышкин
Россию нельзя изолировать в экономической сфере, заявил Нарышкин - РИА Новости, 28.01.2025
Россию нельзя изолировать в экономической сфере, заявил Нарышкин
Запад будет продолжать пытаться нанести ущерб экономике России, но ее не изолировать в этой сфере, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T02:27:00+03:00
2025-01-28T02:47:00+03:00
россия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
москва
экономика
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Запад будет продолжать пытаться нанести ущерб экономике России, но ее не изолировать в этой сфере, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Попытки со стороны западного блока нанести ущерб российской экономике будут, конечно же, продолжаться", — сказал Нарышкин.Он напомнил, что страны из других частей света осознают необходимость развития торговых отношений с Москвой."Но Россию не изолировать ни в политическом, ни в информационном, ни в экономическом смысле, поскольку страны Глобального Юга, страны глобального большинства понимают свой интерес в продолжении и в развитии международной торговли, в продолжении торговых операций с Российской Федерацией", — подчеркнул директор СВР.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), москва, экономика
Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Москва, Экономика
Россию нельзя изолировать в экономической сфере, заявил Нарышкин

Нарышкин: попытки Запада нанести ущерб экономике России будут продолжаться

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Запад будет продолжать пытаться нанести ущерб экономике России, но ее не изолировать в этой сфере, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Попытки со стороны западного блока нанести ущерб российской экономике будут, конечно же, продолжаться", — сказал Нарышкин.
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Он напомнил, что страны из других частей света осознают необходимость развития торговых отношений с Москвой.
«
"Но Россию не изолировать ни в политическом, ни в информационном, ни в экономическом смысле, поскольку страны Глобального Юга, страны глобального большинства понимают свой интерес в продолжении и в развитии международной торговли, в продолжении торговых операций с Российской Федерацией", — подчеркнул директор СВР.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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