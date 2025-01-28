https://ria.ru/20250128/naryshkin-1995811773.html

Россию нельзя изолировать в экономической сфере, заявил Нарышкин

Россию нельзя изолировать в экономической сфере, заявил Нарышкин - РИА Новости, 28.01.2025

Россию нельзя изолировать в экономической сфере, заявил Нарышкин

Запад будет продолжать пытаться нанести ущерб экономике России, но ее не изолировать в этой сфере, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T02:27:00+03:00

2025-01-28T02:27:00+03:00

2025-01-28T02:47:00+03:00

россия

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

москва

экономика

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Запад будет продолжать пытаться нанести ущерб экономике России, но ее не изолировать в этой сфере, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Попытки со стороны западного блока нанести ущерб российской экономике будут, конечно же, продолжаться", — сказал Нарышкин.Он напомнил, что страны из других частей света осознают необходимость развития торговых отношений с Москвой."Но Россию не изолировать ни в политическом, ни в информационном, ни в экономическом смысле, поскольку страны Глобального Юга, страны глобального большинства понимают свой интерес в продолжении и в развитии международной торговли, в продолжении торговых операций с Российской Федерацией", — подчеркнул директор СВР.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250109/riski-1992873941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), москва, экономика