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МВД опровергло информацию о массовом аннулировании регистрации машин - РИА Новости, 28.01.2025
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19:48 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/mvd-1995993186.html
МВД опровергло информацию о массовом аннулировании регистрации машин
МВД опровергло информацию о массовом аннулировании регистрации машин - РИА Новости, 28.01.2025
МВД опровергло информацию о массовом аннулировании регистрации машин
МВД России опровергло информацию о массовом аннулировании регистрации машин, ввезенных по параллельному импорту, из-за неуплаченного в полной мере... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T19:48:00+03:00
2025-01-28T19:48:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. МВД России опровергло информацию о массовом аннулировании регистрации машин, ввезенных по параллельному импорту, из-за неуплаченного в полной мере утилизационного сбора. "Опубликованная на интернет-ресурсе Autonews.ru информация о том, что Госавтоинспекция массово аннулирует регистрацию транспортных средств, ввезенных россиянами по параллельному импорту, по причине неуплаченного в полном объеме утилизационного сбора, не соответствует действительности", - говорится в сообщении МВД Медиа. Ранее портал Autonews писал, что в России выявили "тысячи" случаев подачи в таможенную службу поддельных инвойсов от продавцов машин, ввезенных по параллельному импорту: якобы в целях экономии в документах стоимость автомобилей значительно занижалась. Как подчеркивается в публикации, если владелец машины не компенсирует недоимку, может быть аннулирован электронный паспорт транспортного средства, а затем - и регистрация автомобиля. В МВД отметили, что, согласно законодательству, аннулирование электронного паспорта транспортного средства не входит в число оснований для прекращения регистрации автомобиля. "Однако изменение такого статуса электронного паспорта транспортного средства может повлечь за собой отказ в проведении каких-либо регистрационных действий с транспортным средством в дальнейшем", - подчеркнули в ведомстве. При этом вопросы взыскания недоплаты по утильсбору должны разрешаться в рамках таможенного и гражданского законодательства, "в том числе путем применения законодательства, регламентирующего принудительное исполнение решений о взыскании таких платежей Федеральной службой судебных приставов", заключили в МВД. Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы.
https://ria.ru/20250128/minpromtorg-1995951505.html
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авто, россия, гибдд мвд рф
Авто, Россия, ГИБДД МВД РФ
МВД опровергло информацию о массовом аннулировании регистрации машин

МВД опровергло слухи об аннулировании регистрации машин по параллельному импорту

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. МВД России опровергло информацию о массовом аннулировании регистрации машин, ввезенных по параллельному импорту, из-за неуплаченного в полной мере утилизационного сбора.
«
"Опубликованная на интернет-ресурсе Autonews.ru информация о том, что Госавтоинспекция массово аннулирует регистрацию транспортных средств, ввезенных россиянами по параллельному импорту, по причине неуплаченного в полном объеме утилизационного сбора, не соответствует действительности", - говорится в сообщении МВД Медиа.
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Ранее портал Autonews писал, что в России выявили "тысячи" случаев подачи в таможенную службу поддельных инвойсов от продавцов машин, ввезенных по параллельному импорту: якобы в целях экономии в документах стоимость автомобилей значительно занижалась. Как подчеркивается в публикации, если владелец машины не компенсирует недоимку, может быть аннулирован электронный паспорт транспортного средства, а затем - и регистрация автомобиля.
В МВД отметили, что, согласно законодательству, аннулирование электронного паспорта транспортного средства не входит в число оснований для прекращения регистрации автомобиля. "Однако изменение такого статуса электронного паспорта транспортного средства может повлечь за собой отказ в проведении каких-либо регистрационных действий с транспортным средством в дальнейшем", - подчеркнули в ведомстве.
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При этом вопросы взыскания недоплаты по утильсбору должны разрешаться в рамках таможенного и гражданского законодательства, "в том числе путем применения законодательства, регламентирующего принудительное исполнение решений о взыскании таких платежей Федеральной службой судебных приставов", заключили в МВД.
Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы.
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