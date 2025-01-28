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Курская чиновница покинула пост после критики со стороны Хинштейна - РИА Новости, 28.01.2025
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13:03 28.01.2025 (обновлено: 14:36 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/musyal-1995883584.html
Курская чиновница покинула пост после критики со стороны Хинштейна
Курская чиновница покинула пост после критики со стороны Хинштейна - РИА Новости, 28.01.2025
Курская чиновница покинула пост после критики со стороны Хинштейна
Ирина Мусьял покинула пост врио министра по государственной охране объектов культурного наследия Курской области", — говорится в публикации. В январе глава... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T13:03:00+03:00
2025-01-28T14:36:00+03:00
политика
курская область
александр хинштейн
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Временно исполняющая обязанности министра по государственной охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял покинула пост, говорится в Telegram-канале регионального правительства."Ирина Мусьял покинула пост врио министра по государственной охране объектов культурного наследия Курской области", — говорится в публикации. В январе глава Курской области Александр Хинштейн раскритиковал чиновницу за то, что она уехала в отпуск за границу и пропустила заседание правительства. Он задал вопрос своим подписчикам – поддерживают ли они его позицию, что в сегодняшних условиях курские чиновники не могут бесконтрольно выезжать за рубеж и обязаны как минимум уведомлять об этом работодателя. Сама Мусьял заявила, что согласовывала отпуск за границей с врио губернатора.
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политика, курская область, александр хинштейн
Политика, Курская область, Александр Хинштейн
Курская чиновница покинула пост после критики со стороны Хинштейна

Врио министра по охране ОКН Курской области Мусьял покинула пост после скандала

© Фото : Курская область/TelegramИрина Мусьял
Ирина Мусьял - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : Курская область/Telegram
Ирина Мусьял. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Временно исполняющая обязанности министра по государственной охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял покинула пост, говорится в Telegram-канале регионального правительства.

"Ирина Мусьял покинула пост врио министра по государственной охране объектов культурного наследия Курской области", — говорится в публикации.

В январе глава Курской области Александр Хинштейн раскритиковал чиновницу за то, что она уехала в отпуск за границу и пропустила заседание правительства. Он задал вопрос своим подписчикам – поддерживают ли они его позицию, что в сегодняшних условиях курские чиновники не могут бесконтрольно выезжать за рубеж и обязаны как минимум уведомлять об этом работодателя.

Сама Мусьял заявила, что согласовывала отпуск за границей с врио губернатора.
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