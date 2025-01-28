https://ria.ru/20250128/musyal-1995883584.html

Курская чиновница покинула пост после критики со стороны Хинштейна

Курская чиновница покинула пост после критики со стороны Хинштейна - РИА Новости, 28.01.2025

Курская чиновница покинула пост после критики со стороны Хинштейна

Ирина Мусьял покинула пост врио министра по государственной охране объектов культурного наследия Курской области", — говорится в публикации. В январе глава... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T13:03:00+03:00

2025-01-28T13:03:00+03:00

2025-01-28T14:36:00+03:00

политика

курская область

александр хинштейн

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Временно исполняющая обязанности министра по государственной охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял покинула пост, говорится в Telegram-канале регионального правительства."Ирина Мусьял покинула пост врио министра по государственной охране объектов культурного наследия Курской области", — говорится в публикации. В январе глава Курской области Александр Хинштейн раскритиковал чиновницу за то, что она уехала в отпуск за границу и пропустила заседание правительства. Он задал вопрос своим подписчикам – поддерживают ли они его позицию, что в сегодняшних условиях курские чиновники не могут бесконтрольно выезжать за рубеж и обязаны как минимум уведомлять об этом работодателя. Сама Мусьял заявила, что согласовывала отпуск за границей с врио губернатора.

https://ria.ru/20250127/vrio-1995779110.html

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политика, курская область, александр хинштейн