Курская чиновница покинула пост после критики со стороны Хинштейна
Врио министра по охране ОКН Курской области Мусьял покинула пост после скандала
Ирина Мусьял. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Временно исполняющая обязанности министра по государственной охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял покинула пост, говорится в Telegram-канале регионального правительства.
"Ирина Мусьял покинула пост врио министра по государственной охране объектов культурного наследия Курской области", — говорится в публикации.
В январе глава Курской области Александр Хинштейн раскритиковал чиновницу за то, что она уехала в отпуск за границу и пропустила заседание правительства. Он задал вопрос своим подписчикам – поддерживают ли они его позицию, что в сегодняшних условиях курские чиновники не могут бесконтрольно выезжать за рубеж и обязаны как минимум уведомлять об этом работодателя.
Сама Мусьял заявила, что согласовывала отпуск за границей с врио губернатора.
"Ирина Мусьял покинула пост врио министра по государственной охране объектов культурного наследия Курской области", — говорится в публикации.
В январе глава Курской области Александр Хинштейн раскритиковал чиновницу за то, что она уехала в отпуск за границу и пропустила заседание правительства. Он задал вопрос своим подписчикам – поддерживают ли они его позицию, что в сегодняшних условиях курские чиновники не могут бесконтрольно выезжать за рубеж и обязаны как минимум уведомлять об этом работодателя.
Сама Мусьял заявила, что согласовывала отпуск за границей с врио губернатора.