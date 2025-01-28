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В Москве вылупился первый в этом году птенец ушастых сов - РИА Новости, 28.01.2025
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13:52 28.01.2025 (обновлено: 14:31 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/moskva-1995903451.html
В Москве вылупился первый в этом году птенец ушастых сов
В Москве вылупился первый в этом году птенец ушастых сов - РИА Новости, 28.01.2025
В Москве вылупился первый в этом году птенец ушастых сов
На природных территориях Москвы вылупился первый в этом году птенец ушастых сов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T13:52:00+03:00
2025-01-28T14:31:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. На природных территориях Москвы вылупился первый в этом году птенец ушастых сов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "На прошлой неделе произошел первый в этом году официально зафиксированный случай нахождения выводка совообразных. Птенца, лежащего на земле в парке ЗАО, обнаружил неравнодушный прохожий. Он обратился в экстренные службы города с просьбой о помощи пернатому. Вероятно, птенец выпал из гнезда", — говорится в посте. В ведомстве отметили, что специалисты-биологи прибыли на место и приняли совенка-пуховичка. Оказалось, что ему около 12 дней. После осмотра его отвезли в центр реабилитации диких животных. Сейчас птенцу ничего не угрожает. "Иногда ушастые совы размножаются в январе, в предыдущие годы такие случаи уже фиксировались. Это не признак начала гнездования у других птиц. Из-за предпочтений в еде совообразным не нужно дожидаться тепла и появления насекомых", — уточнили в департаменте. Там напомнили, что для помощи диким животным в городе работает горячая линия.
https://ria.ru/20250127/medveditsa-1995658862.html
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городское хозяйство москвы, москва, природа, дикие животные
Хорошие новости, Городское хозяйство Москвы, Москва, природа, Дикие животные
В Москве вылупился первый в этом году птенец ушастых сов

Первый в этом году птенец ушастых сов вылупился на природных территориях Москвы

© К лесу передом/TelegramПтенец ушастых сов, вылупившийся на природных территориях Москвы
Птенец ушастых сов, вылупившийся на природных территориях Москвы - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© К лесу передом/Telegram
Птенец ушастых сов, вылупившийся на природных территориях Москвы
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. На природных территориях Москвы вылупился первый в этом году птенец ушастых сов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"На прошлой неделе произошел первый в этом году официально зафиксированный случай нахождения выводка совообразных. Птенца, лежащего на земле в парке ЗАО, обнаружил неравнодушный прохожий. Он обратился в экстренные службы города с просьбой о помощи пернатому. Вероятно, птенец выпал из гнезда", — говорится в посте.
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В ведомстве отметили, что специалисты-биологи прибыли на место и приняли совенка-пуховичка. Оказалось, что ему около 12 дней. После осмотра его отвезли в центр реабилитации диких животных. Сейчас птенцу ничего не угрожает.
"Иногда ушастые совы размножаются в январе, в предыдущие годы такие случаи уже фиксировались. Это не признак начала гнездования у других птиц. Из-за предпочтений в еде совообразным не нужно дожидаться тепла и появления насекомых", — уточнили в департаменте.
Там напомнили, что для помощи диким животным в городе работает горячая линия.
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