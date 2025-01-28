https://ria.ru/20250128/moshenniki-1995846383.html
Россиян предупредили о схеме мошенничества при онлайн-покупках в играх
Россиян предупредили о схеме мошенничества при онлайн-покупках в играх - РИА Новости, 28.01.2025
Россиян предупредили о схеме мошенничества при онлайн-покупках в играх
МВД предупредило о схеме мошенничества "с поручителем" при онлайн-покупках игровых предметов и аккаунтов, сообщили в Telegram-канале управления по организации... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T10:47:00+03:00
2025-01-28T10:47:00+03:00
2025-01-28T15:26:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. МВД предупредило о схеме мошенничества "с поручителем" при онлайн-покупках игровых предметов и аккаунтов, сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "Злоумышленник выступает от имени покупателя, например аккаунта в компьютерной игре. Связывается с владельцем аккаунта и предлагает приобрести его дороже рыночной стоимости", — рассказали в ведомстве.В дальнейшей переписке мошенник высказывает сомнения по поводу сделки и просит дать контакты кого-нибудь, кто мог бы подтвердить, что жертва действительно владеет этим аккаунтом. Получив контакты человека, согласившегося выступить поручителем, аферисты создают копию его аккаунта в мессенджере при помощи подменного номера и уже от его лица связываются с потенциальной жертвой, пояснили правоохранители.Они уточнили, что затем схемы разнятся: злоумышленники могут от лица поручителя попросить продиктовать код подтверждения, пришедший в СМС, или перевести деньги якобы для разблокирования счета. В этом году подобное мошенничество зафиксировали в онлайн-играх "Викинги. Война кланов", "Страж Королевства" и Roblox, добавили в МВД.
https://ria.ru/20250110/moshenniki-1993084704.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Россиян предупредили о схеме мошенничества при онлайн-покупках в играх
МВД предупредило о мошенничестве с поручителем при покупках в компьютерных играх
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
МВД предупредило о схеме мошенничества "с поручителем" при онлайн-покупках игровых предметов и аккаунтов, сообщили в Telegram-канале
управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
«
"Злоумышленник выступает от имени покупателя, например аккаунта в компьютерной игре. Связывается с владельцем аккаунта и предлагает приобрести его дороже рыночной стоимости", — рассказали в ведомстве.
В дальнейшей переписке мошенник высказывает сомнения по поводу сделки и просит дать контакты кого-нибудь, кто мог бы подтвердить, что жертва действительно владеет этим аккаунтом. Получив контакты человека, согласившегося выступить поручителем, аферисты создают копию его аккаунта в мессенджере при помощи подменного номера и уже от его лица связываются с потенциальной жертвой, пояснили правоохранители.
Они уточнили, что затем схемы разнятся: злоумышленники могут от лица поручителя попросить продиктовать код подтверждения, пришедший в СМС, или перевести деньги якобы для разблокирования счета.
В этом году подобное мошенничество зафиксировали в онлайн-играх "Викинги. Война кланов", "Страж Королевства" и Roblox, добавили в МВД.