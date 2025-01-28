https://ria.ru/20250128/moshenniki-1995846383.html

Россиян предупредили о схеме мошенничества при онлайн-покупках в играх

Россиян предупредили о схеме мошенничества при онлайн-покупках в играх - РИА Новости, 28.01.2025

Россиян предупредили о схеме мошенничества при онлайн-покупках в играх

МВД предупредило о схеме мошенничества "с поручителем" при онлайн-покупках игровых предметов и аккаунтов, сообщили в Telegram-канале управления по организации... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T10:47:00+03:00

2025-01-28T10:47:00+03:00

2025-01-28T15:26:00+03:00

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. МВД предупредило о схеме мошенничества "с поручителем" при онлайн-покупках игровых предметов и аккаунтов, сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "Злоумышленник выступает от имени покупателя, например аккаунта в компьютерной игре. Связывается с владельцем аккаунта и предлагает приобрести его дороже рыночной стоимости", — рассказали в ведомстве.В дальнейшей переписке мошенник высказывает сомнения по поводу сделки и просит дать контакты кого-нибудь, кто мог бы подтвердить, что жертва действительно владеет этим аккаунтом. Получив контакты человека, согласившегося выступить поручителем, аферисты создают копию его аккаунта в мессенджере при помощи подменного номера и уже от его лица связываются с потенциальной жертвой, пояснили правоохранители.Они уточнили, что затем схемы разнятся: злоумышленники могут от лица поручителя попросить продиктовать код подтверждения, пришедший в СМС, или перевести деньги якобы для разблокирования счета. В этом году подобное мошенничество зафиксировали в онлайн-играх "Викинги. Война кланов", "Страж Королевства" и Roblox, добавили в МВД.

https://ria.ru/20250110/moshenniki-1993084704.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия