https://ria.ru/20250128/moshennichestvo-1995821543.html

Эксперт рассказал, как не попасться на уловки мошенников в Telegram

Эксперт рассказал, как не попасться на уловки мошенников в Telegram - РИА Новости, 28.01.2025

Эксперт рассказал, как не попасться на уловки мошенников в Telegram

Одним из самых популярных способов обмануть пользователей в Telegram является рассылка вирусов под видом фотографий и картинок, чтобы не попасться, нужно не... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T06:45:00+03:00

2025-01-28T06:45:00+03:00

2025-01-28T11:04:00+03:00

общество

технологии

россия

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лаборатория касперского

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151845/79/1518457919_0:113:2500:1519_1920x0_80_0_0_0a02dd50bde04e54ac1a79a154e2ad52.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Одним из самых популярных способов обмануть пользователей в Telegram является рассылка вирусов под видом фотографий и картинок, чтобы не попасться, нужно не скачивать файлы, в названии которых указано расширение .apk или .exe, рассказал РИА Новости руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов. "Злоумышленники распространяют зловредные программы в мессенджерах под видом самых разных приманок и даже - якобы фотографий. Если вам отправляют фото или картинку, обратите внимание на расширение файла (то, что указано в самом конце). Если это .apk или .exe - это установочный пакет (т.е. программа), а не картинка. Не рекомендуем скачивать программы, которые вам присылают в мессенджерах, лучше использовать для этого официальные ресурсы - магазины приложений или сайты компаний-разработчиков", - сказал Галов. Другим распространенным способом обмана являются фальшивые ссылки - даже если они на первый взгляд не вызывают подозрения, хакеры могут "зашивать" в них ссылки на мошеннические ресурсы. Для того, чтобы распознать такой адрес, надо "зажать" его, тогда мессенджер покажет оригинальную ссылку. Эксперты "Лаборатории Касперского" не рекомендуют переходить по ссылкам из сомнительных сообщений. Пользователей должны настораживать и сообщения от якобы службы поддержки мессенджера, особенно если в них пугающее обещание, например, "ваш аккаунт будет удален, если вы его не верифицируете, перейдя по ссылке". Для начала нужно посмотреть на статус аккаунта, с которого пришло сообщение - у мошеннического профиля будет стоять "был(а) недавно", а не "служебные уведомления". О том, что рассылка не является автоматической, говорит также наличие кнопок "заблокировать" или "добавить контакт". Крайне щедрые предложения, а также внезапные, срочные и безотлагательные дела тоже должны насторожить - обычно их авторами являются злоумышленники. "Стоит отметить, что "красных флагов" может быть больше - в зависимости от схемы онлайн-мошенничества и инструментов злоумышленников", - добавил эксперт. Галов напомнил - для того, чтобы не попасться на уловки злоумышленников, важно использовать защитное решение, которое предупредит о попытке перейти на фишинговый ресурс и обезопасит от зловредных программ. К тому же нужно постоянно повышать цифровую грамотность, в том числе знать, по каким признакам можно распознать потенциальных злоумышленников в Telegram.

https://ria.ru/20250124/mvd-1995359361.html

https://ria.ru/20250115/telegram-1993757933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия, telegram, лаборатория касперского