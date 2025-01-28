https://ria.ru/20250128/moldavija-1995808229.html

В Молдавии заявили об утрате независимости избирательной системы

В Молдавии заявили об утрате независимости избирательной системы - РИА Новости, 28.01.2025

В Молдавии заявили об утрате независимости избирательной системы

Избирательная система Молдавии утратила свою независимость, а подтверждение легитимности результатов выборов приходит не изнутри страны, а от внешних кураторов, РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T00:43:00+03:00

2025-01-28T00:43:00+03:00

2025-01-28T00:43:00+03:00

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КИШИНЕВ, 28 янв - РИА Новости. Избирательная система Молдавии утратила свою независимость, а подтверждение легитимности результатов выборов приходит не изнутри страны, а от внешних кураторов, заявил депутат от оппозиционной Партии коммунистов Константин Старыш на Международной конференции в Минске, посвященной обеспечению электорального суверенитета и электоральной безопасности. Его слова цитирует сайт компартии. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Плебисцит состоялся в один день с первым туром выборов президента республики. "Восторженные поздравления от господина (координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона – ред.) Кирби, а затем – госпожи (главы ЕК Урсулы – ред.) Фон Дер Ляйен легитимизировали разницу в две тысячи голосов (на референдуме – ред.) как величайшее достижение на пути евроинтеграции. Внешний источник легитимности, равный отсутствию электорального суверенитета, в очередной раз отменил суверенный выбор молдаван. Так же как произошло с мнимой победой Майи Санду (президента Молдавии – ред.) не столько даже за счет голосов диаспоры, которая не несет за результаты своего выбора никакой ответственности, поскольку не живет в стране, сколько за счет громогласных поздравлений из Брюсселя, Вашингтона и Бухареста", - цитируют Старыша в сообщении. По словам депутата, выбор людей больше не играет решающей роли. "Восточноевропейское электоральное гетто стремительно деградирует к уровню электорального концлагеря. В котором демократические процессы происходят под бдительным взглядом вооруженных часовых на вышках, а решающее слово принадлежит не бесправным заключенным, а всесильной лагерной администрации", - отметил Старыш. По его мнению, возвращение электорального суверенитета тождественно возвращению суверенитета национального. "Но вырваться из-под диктата, вернуть себе это вполне европейское, демократическое право, увы, можно только через прямой и открытый конфликт с гегемоном. Только через чреватую санкциями и лишениями борьбу за национальные интересы", - пояснил депутат. Третьего ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Стояногло, кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как её соперник получил 44,67%. Однако итоги внутри страны, без учёта голосов зарубежной диаспоры, оказались противоположными: Стояногло поддержали 51,19% избирателей, а Санду – 48,81%. Оппозиция обвинила действующего президента в пренебрежении волей внутренних избирателей ради лояльности со стороны диаспоры. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул также заявила, что власти региона не признают Санду президентом страны, обвинив её в фальсификации выборов.

https://ria.ru/20240805/moldavija-1964176533.html

https://ria.ru/20250127/moldaviya-1995802959.html

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Дарья Буймова

в мире, молдавия, минск, брюссель, майя санду, евгения гуцул, евросоюз, еврокомиссия