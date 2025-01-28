https://ria.ru/20250128/mjanma-1995916657.html

В Мьянме открыли курсы русского языка, сообщили СМИ

В Мьянме открыли курсы русского языка, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.01.2025

В Мьянме открыли курсы русского языка, сообщили СМИ

В Республике Союз Мьянма прошла церемония открытия базовых курсов русского языка для работников гостиничного и туристического бизнеса, так как власти страны... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T14:25:00+03:00

2025-01-28T14:25:00+03:00

2025-01-28T14:25:00+03:00

новости - туризм

мьянма

россия

тет тет кхайн (министр туризма мьянмы)

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ДЖАКАРТА, 28 янв - РИА Новости. В Республике Союз Мьянма прошла церемония открытия базовых курсов русского языка для работников гостиничного и туристического бизнеса, так как власти страны считают Россию своим ключевым туристическим рынком, сообщает телеканал MRTV. По его данным, цель курсов - предоставить более качественное обслуживание российским туристам, посещающим Мьянму. "Необходимо предлагать курсы русского языка с получением диплома, чтобы российские туристы могли получать услуги на языке своей страны. Россия является ключевым туристическим рынком для Мьянмы. Базовые курсы русского языка и курсы повышения квалификации проводятся в соответствующих регионах и штатах, включая союзную территорию Нейпьидо", - заявила министр гостиничного дела и туризма страны Тет Тет Кхайн на церемонии. По ее словам, курсы русского языка также направлены на создание рабочих мест для молодежи Мьянмы. В обучении примут участие сотрудники отелей и гостевых домов союзной Нейпьидо, оно продлится четыре недели. Ранее министр Тет Тет Кхайн заявляла в интервью РИА Новости, что в Мьянме запущена национальная программа Welcome Russia ("Приветствуем Россию") для привлечения туристов из РФ. Она также рассказала о запуске карт платежной системы "Мир" в Мьянме - министр пообещала, что даст инструкцию всей туристической инфраструктуре - отелям, ресторанам, всем обслуживающим туристам заведениям - подключить у себя терминал для карт "Мир".

https://ria.ru/20240727/myanma-1962320400.html

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новости - туризм, мьянма, россия, тет тет кхайн (министр туризма мьянмы)