В Мьянме открыли курсы русского языка, сообщили СМИ
MRTV: в Мьянме открыли курсы русского языка для работников гостиничного бизнеса
© AP Photo / Aung Shine OoМолодежь Мьянмы
© AP Photo / Aung Shine Oo
Молодежь Мьянмы. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 28 янв - РИА Новости. В Республике Союз Мьянма прошла церемония открытия базовых курсов русского языка для работников гостиничного и туристического бизнеса, так как власти страны считают Россию своим ключевым туристическим рынком, сообщает телеканал MRTV.
По его данным, цель курсов - предоставить более качественное обслуживание российским туристам, посещающим Мьянму.
"Необходимо предлагать курсы русского языка с получением диплома, чтобы российские туристы могли получать услуги на языке своей страны. Россия является ключевым туристическим рынком для Мьянмы. Базовые курсы русского языка и курсы повышения квалификации проводятся в соответствующих регионах и штатах, включая союзную территорию Нейпьидо", - заявила министр гостиничного дела и туризма страны Тет Тет Кхайн на церемонии.
По ее словам, курсы русского языка также направлены на создание рабочих мест для молодежи Мьянмы. В обучении примут участие сотрудники отелей и гостевых домов союзной Нейпьидо, оно продлится четыре недели.
Ранее министр Тет Тет Кхайн заявляла в интервью РИА Новости, что в Мьянме запущена национальная программа Welcome Russia ("Приветствуем Россию") для привлечения туристов из РФ. Она также рассказала о запуске карт платежной системы "Мир" в Мьянме - министр пообещала, что даст инструкцию всей туристической инфраструктуре - отелям, ресторанам, всем обслуживающим туристам заведениям - подключить у себя терминал для карт "Мир".
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