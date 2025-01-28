https://ria.ru/20250128/mishustin-1995950408.html

Мишустин призвал пресекать попытки исказить правду о Второй мировой войне

Мишустин призвал пресекать попытки исказить правду о Второй мировой войне - РИА Новости, 28.01.2025

Мишустин призвал пресекать попытки исказить правду о Второй мировой войне

Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветствии участникам и гостям XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений подчеркнул необходимость... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T16:41:00+03:00

2025-01-28T16:41:00+03:00

2025-01-28T16:44:00+03:00

общество

россия

москва

михаил мишустин

русская православная церковь

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветствии участникам и гостям XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений подчеркнул необходимость пресекать любые попытки искажения правды о событиях Второй мировой войны и принижению значения Победы, соответствующая телеграмма размещена на сайте кабмина. В 2025 году Международные Рождественские образовательные чтения проходят в Москве с 26 по 30 января. "Форум проходит в год 80-летия Великой Победы. И символично, что его центральная тема посвящена этой знаменательной дате. Все эти десятилетия мы храним память о героях Великой Отечественной войны. О тех, кто мужественно сражался на фронтах, трудился в тылу, разгромил фашизм. Подвиг нашего народа и сегодня является главным нравственным ориентиром, помогает противостоять любым внешним угрозам, отстаивать национальные интересы", - говорится в сообщении. Мишустин подчеркнул, что в последнее время всё чаще звучат призывы к пересмотру итогов Второй мировой войны, принижению значения Великой Победы. "Необходимо пресекать любые попытки искажения правды о тех событиях. Делать всё, чтобы молодые люди изучали историю Отечества, знали, какой ценой было завоёвано освобождение Родины в 1941 – 1945 годах. Особое внимание уделять духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения", - добавляется в послании. Российский премьер отметил, что сейчас эта работа ведется при активном участии РПЦ, религиозных организаций других традиционных конфессий, общественности. Он выразил уверенность, рекомендации и предложения, подготовленные в ходе встречи, будут применены на практике и послужат совершенствованию педагогической деятельности. Мишустин также пожелал участникам мероприятия плодотворной работы, интересных дискуссий и всего наилучшего. -0-

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общество, россия, москва, михаил мишустин, русская православная церковь, 80-летие победы в великой отечественной войне