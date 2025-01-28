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Мишустин призвал пресекать попытки исказить правду о Второй мировой войне - РИА Новости, 28.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:41 28.01.2025 (обновлено: 16:44 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/mishustin-1995950408.html
Мишустин призвал пресекать попытки исказить правду о Второй мировой войне
Мишустин призвал пресекать попытки исказить правду о Второй мировой войне - РИА Новости, 28.01.2025
Мишустин призвал пресекать попытки исказить правду о Второй мировой войне
Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветствии участникам и гостям XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений подчеркнул необходимость... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T16:41:00+03:00
2025-01-28T16:44:00+03:00
общество
россия
москва
михаил мишустин
русская православная церковь
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветствии участникам и гостям XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений подчеркнул необходимость пресекать любые попытки искажения правды о событиях Второй мировой войны и принижению значения Победы, соответствующая телеграмма размещена на сайте кабмина. В 2025 году Международные Рождественские образовательные чтения проходят в Москве с 26 по 30 января. "Форум проходит в год 80-летия Великой Победы. И символично, что его центральная тема посвящена этой знаменательной дате. Все эти десятилетия мы храним память о героях Великой Отечественной войны. О тех, кто мужественно сражался на фронтах, трудился в тылу, разгромил фашизм. Подвиг нашего народа и сегодня является главным нравственным ориентиром, помогает противостоять любым внешним угрозам, отстаивать национальные интересы", - говорится в сообщении. Мишустин подчеркнул, что в последнее время всё чаще звучат призывы к пересмотру итогов Второй мировой войны, принижению значения Великой Победы. "Необходимо пресекать любые попытки искажения правды о тех событиях. Делать всё, чтобы молодые люди изучали историю Отечества, знали, какой ценой было завоёвано освобождение Родины в 1941 – 1945 годах. Особое внимание уделять духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения", - добавляется в послании. Российский премьер отметил, что сейчас эта работа ведется при активном участии РПЦ, религиозных организаций других традиционных конфессий, общественности. Он выразил уверенность, рекомендации и предложения, подготовленные в ходе встречи, будут применены на практике и послужат совершенствованию педагогической деятельности. Мишустин также пожелал участникам мероприятия плодотворной работы, интересных дискуссий и всего наилучшего. -0-
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общество, россия, москва, михаил мишустин, русская православная церковь, 80-летие победы в великой отечественной войне
Общество, Россия, Москва, Михаил Мишустин, Русская православная церковь, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Мишустин призвал пресекать попытки исказить правду о Второй мировой войне

Мишустин призвал пресекать любые попытки принизить значение победы в ВОВ

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветствии участникам и гостям XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений подчеркнул необходимость пресекать любые попытки искажения правды о событиях Второй мировой войны и принижению значения Победы, соответствующая телеграмма размещена на сайте кабмина.
В 2025 году Международные Рождественские образовательные чтения проходят в Москве с 26 по 30 января.
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Путин назвал ветеранов Великой Отечественной войны примером патриотизма
15 января, 14:55
«
"Форум проходит в год 80-летия Великой Победы. И символично, что его центральная тема посвящена этой знаменательной дате. Все эти десятилетия мы храним память о героях Великой Отечественной войны. О тех, кто мужественно сражался на фронтах, трудился в тылу, разгромил фашизм. Подвиг нашего народа и сегодня является главным нравственным ориентиром, помогает противостоять любым внешним угрозам, отстаивать национальные интересы", - говорится в сообщении.
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Путин заявил о колоссальной значимости Победы в Великой Отечественной войне
15 января, 14:49
Мишустин подчеркнул, что в последнее время всё чаще звучат призывы к пересмотру итогов Второй мировой войны, принижению значения Великой Победы.
«
"Необходимо пресекать любые попытки искажения правды о тех событиях. Делать всё, чтобы молодые люди изучали историю Отечества, знали, какой ценой было завоёвано освобождение Родины в 1941 – 1945 годах. Особое внимание уделять духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения", - добавляется в послании.
Российский премьер отметил, что сейчас эта работа ведется при активном участии РПЦ, религиозных организаций других традиционных конфессий, общественности. Он выразил уверенность, рекомендации и предложения, подготовленные в ходе встречи, будут применены на практике и послужат совершенствованию педагогической деятельности.
Мишустин также пожелал участникам мероприятия плодотворной работы, интересных дискуссий и всего наилучшего. -0-
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияМоскваМихаил МишустинРусская православная церковь80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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