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После смерти блогера Лены Миро открыли наследственное дело - РИА Новости, 28.01.2025
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08:32 28.01.2025 (обновлено: 10:37 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/miro-1995826782.html
После смерти блогера Лены Миро открыли наследственное дело
После смерти блогера Лены Миро открыли наследственное дело - РИА Новости, 28.01.2025
После смерти блогера Лены Миро открыли наследственное дело
После смерти блогера, писательницы Лены Миро (Елены Мироненко) открыли наследственное дело в Белгородской области, откуда она родом, свидетельствуют материалы,... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T08:32:00+03:00
2025-01-28T10:37:00+03:00
белгородская область
общество
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. После смерти блогера, писательницы Лены Миро (Елены Мироненко) открыли наследственное дело в Белгородской области, откуда она родом, свидетельствуют материалы, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, наследственное дело Миро, умершей 20 апреля 2024 года, было открыто у нотариуса, зарегистрированного в Старом Осколе Белгородской области. По данным из открытых источников, именно там и родилась блогер. Вместе с тем, согласно информации из выписки ЕГРИП, которая есть в распоряжении РИА Новости, 24 января этого года были внесены изменения в связи со смертью Миро. "Прекращение деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ИП Мироненко Елена Владимировна. — Прим. ред.) в связи со смертью данного лица", — говорится в выписке. ИП также было зарегистрировано в Белгородской области. Лена Миро приобрела известность благодаря "Живому журналу", где публиковала тексты на различные темы с 2010 года, в том числе блогер писала о шоу-бизнесе.
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белгородская область, общество
Белгородская область, Общество
После смерти блогера Лены Миро открыли наследственное дело

В Белгородской области открыли наследственное дело после смерти блогера Миро

© Фото : Лена МироБлогер Лена Миро
Блогер Лена Миро - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : Лена Миро
Блогер Лена Миро. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. После смерти блогера, писательницы Лены Миро (Елены Мироненко) открыли наследственное дело в Белгородской области, откуда она родом, свидетельствуют материалы, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, наследственное дело Миро, умершей 20 апреля 2024 года, было открыто у нотариуса, зарегистрированного в Старом Осколе Белгородской области. По данным из открытых источников, именно там и родилась блогер.
Вместе с тем, согласно информации из выписки ЕГРИП, которая есть в распоряжении РИА Новости, 24 января этого года были внесены изменения в связи со смертью Миро. "Прекращение деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ИП Мироненко Елена Владимировна. — Прим. ред.) в связи со смертью данного лица", — говорится в выписке.
ИП также было зарегистрировано в Белгородской области.
Лена Миро приобрела известность благодаря "Живому журналу", где публиковала тексты на различные темы с 2010 года, в том числе блогер писала о шоу-бизнесе.
 
Белгородская областьОбщество
 
 
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