https://ria.ru/20250128/miro-1995826782.html

После смерти блогера Лены Миро открыли наследственное дело

После смерти блогера Лены Миро открыли наследственное дело - РИА Новости, 28.01.2025

После смерти блогера Лены Миро открыли наследственное дело

После смерти блогера, писательницы Лены Миро (Елены Мироненко) открыли наследственное дело в Белгородской области, откуда она родом, свидетельствуют материалы,... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T08:32:00+03:00

2025-01-28T08:32:00+03:00

2025-01-28T10:37:00+03:00

белгородская область

общество

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. После смерти блогера, писательницы Лены Миро (Елены Мироненко) открыли наследственное дело в Белгородской области, откуда она родом, свидетельствуют материалы, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, наследственное дело Миро, умершей 20 апреля 2024 года, было открыто у нотариуса, зарегистрированного в Старом Осколе Белгородской области. По данным из открытых источников, именно там и родилась блогер. Вместе с тем, согласно информации из выписки ЕГРИП, которая есть в распоряжении РИА Новости, 24 января этого года были внесены изменения в связи со смертью Миро. "Прекращение деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ИП Мироненко Елена Владимировна. — Прим. ред.) в связи со смертью данного лица", — говорится в выписке. ИП также было зарегистрировано в Белгородской области. Лена Миро приобрела известность благодаря "Живому журналу", где публиковала тексты на различные темы с 2010 года, в том числе блогер писала о шоу-бизнесе.

белгородская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, общество