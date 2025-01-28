https://ria.ru/20250128/mirazh-1995896330.html

Глава МИД Франции подтвердил передачу Киеву истребителей Mirage

Глава МИД Франции подтвердил передачу Киеву истребителей Mirage - РИА Новости, 28.01.2025

Глава МИД Франции подтвердил передачу Киеву истребителей Mirage

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил во вторник, что в течение первого квартала 2025 года на Украину поступят французские истребители... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T13:37:00+03:00

2025-01-28T13:37:00+03:00

2025-01-28T13:43:00+03:00

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ПАРИЖ, 28 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил во вторник, что в течение первого квартала 2025 года на Украину поступят французские истребители Mirage. "Французские Mirage будут вскоре летать в украинском небе... В конце квартала", - сказал Барро в эфире радиостанции Sud Radio. При этом министр отказался отвечать на вопрос, как Франция относится к отправке международного военного контингента на Украину после окончания конфликта. В июне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. При этом, по утверждению Макрона, французские вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России. Позднее в октябре министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что самолеты будут переданы в первом квартале 2025 года. Министр сообщал, что поставляемые Киеву самолеты будут оснащены "новым оборудованием". К нему относятся боевая техника класса "воздух-земля", а также средства радиоэлектронной борьбы. В ноябре вице-президент комиссии по обороне в Нацсобрании Франции Франк Жилетти сообщил, что Париж намерен передать Киеву шесть таких истребителей. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250128/ukraina-1995833499.html

https://ria.ru/20250115/ukraina-1993858887.html

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