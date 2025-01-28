https://ria.ru/20250128/minzdrav-1995953317.html
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при ударе ВСУ на Бехтеры
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при ударе ВСУ на Бехтеры - РИА Новости, 28.01.2025
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при ударе ВСУ на Бехтеры
Состояние трех детей, пострадавших при ударе ВСУ по Бехтерам Херсонской области и доставленных на лечение в Симферополь, стабильное, а трех пострадавших... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T16:51:00+03:00
2025-01-28T16:51:00+03:00
2025-01-28T16:54:00+03:00
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херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Состояние трех детей, пострадавших при ударе ВСУ по Бехтерам Херсонской области и доставленных на лечение в Симферополь, стабильное, а трех пострадавших взрослых – удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Крыма. Ранее в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6 доставили трех пострадавших взрослых. Позднее в ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница" были доставлены трое пострадавших детей. "Трое детей находятся на стационарном лечении в ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница", один пациент в тяжелом состоянии, двое других детей – в состоянии средней степени тяжести. Все пациенты стабильные", - сообщили в ведомстве. Трое пострадавших взрослых получают лечение в ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6", их состояние оценивается как удовлетворительное, добавили в пресс-службе. Утром 20 января ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Бехтеры, два прилета пришлись на территорию рядом со школой. В результате пострадали более 20 человек, два жителя села погибли. Удар был нанесен двумя ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
https://ria.ru/20250120/vsu-1994620424.html
https://ria.ru/20250123/medvedev-1995209724.html
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россия, республика крым, симферополь, херсонская область , происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, Симферополь, Херсонская область , Происшествия, Вооруженные силы Украины
Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при ударе ВСУ на Бехтеры
Минздрав: раненные при ударе по Бехтерам дети находятся в стабильном состоянии