https://ria.ru/20250128/minzdrav-1995953317.html

Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при ударе ВСУ на Бехтеры

Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при ударе ВСУ на Бехтеры - РИА Новости, 28.01.2025

Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при ударе ВСУ на Бехтеры

Состояние трех детей, пострадавших при ударе ВСУ по Бехтерам Херсонской области и доставленных на лечение в Симферополь, стабильное, а трех пострадавших... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T16:51:00+03:00

2025-01-28T16:51:00+03:00

2025-01-28T16:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

республика крым

симферополь

херсонская область

происшествия

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Состояние трех детей, пострадавших при ударе ВСУ по Бехтерам Херсонской области и доставленных на лечение в Симферополь, стабильное, а трех пострадавших взрослых – удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Крыма. Ранее в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6 доставили трех пострадавших взрослых. Позднее в ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница" были доставлены трое пострадавших детей. "Трое детей находятся на стационарном лечении в ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница", один пациент в тяжелом состоянии, двое других детей – в состоянии средней степени тяжести. Все пациенты стабильные", - сообщили в ведомстве. Трое пострадавших взрослых получают лечение в ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6", их состояние оценивается как удовлетворительное, добавили в пресс-службе. Утром 20 января ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Бехтеры, два прилета пришлись на территорию рядом со школой. В результате пострадали более 20 человек, два жителя села погибли. Удар был нанесен двумя ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

https://ria.ru/20250120/vsu-1994620424.html

https://ria.ru/20250123/medvedev-1995209724.html

россия

республика крым

симферополь

херсонская область

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россия, республика крым, симферополь, херсонская область , происшествия, вооруженные силы украины