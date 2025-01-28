https://ria.ru/20250128/minzdrav-1995938677.html

Минздрав поддержал запрет на оборот вейпов

Минздрав поддержал запрет на оборот вейпов - РИА Новости, 28.01.2025

Минздрав поддержал запрет на оборот вейпов

Минздрав России поддерживает инициативу запрета оборота вейпов, но призывает не забывать и о борьбе с курением в целом, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T15:42:00+03:00

2025-01-28T15:42:00+03:00

2025-01-28T15:42:00+03:00

россия

здоровье - общество

госдума рф

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Минздрав России поддерживает инициативу запрета оборота вейпов, но призывает не забывать и о борьбе с курением в целом, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ. Ранее депутаты Госдумы разработали проект о запрете оборота в России вейпов, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей. "Минздрав России традиционно стоит на страже здоровья населения. И в особом приоритете – охрана здоровья нашего будущего – детей и подростков. Вейпы, к сожалению, завоевавшие популярность именно у этих – наиболее уязвимых групп населения, - действительно являются угрозой", - говорится в сообщении. При этом важно вести комплексную работу и не останавливаться на ограничительных мерах применительно к вейпам, а проработать дополнительные шаги по борьбе с потреблением традиционных сигарет, нагреваемым табаком и другими разновидностями этой продукции, подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20250128/veyp-1995858110.html

https://ria.ru/20250121/veypy-1994790226.html

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россия, здоровье - общество, госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)