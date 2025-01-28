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Минздрав поддержал запрет на оборот вейпов - РИА Новости, 28.01.2025
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15:42 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/minzdrav-1995938677.html
Минздрав поддержал запрет на оборот вейпов
Минздрав поддержал запрет на оборот вейпов - РИА Новости, 28.01.2025
Минздрав поддержал запрет на оборот вейпов
Минздрав России поддерживает инициативу запрета оборота вейпов, но призывает не забывать и о борьбе с курением в целом, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T15:42:00+03:00
2025-01-28T15:42:00+03:00
россия
здоровье - общество
госдума рф
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Минздрав России поддерживает инициативу запрета оборота вейпов, но призывает не забывать и о борьбе с курением в целом, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ. Ранее депутаты Госдумы разработали проект о запрете оборота в России вейпов, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей. "Минздрав России традиционно стоит на страже здоровья населения. И в особом приоритете – охрана здоровья нашего будущего – детей и подростков. Вейпы, к сожалению, завоевавшие популярность именно у этих – наиболее уязвимых групп населения, - действительно являются угрозой", - говорится в сообщении. При этом важно вести комплексную работу и не останавливаться на ограничительных мерах применительно к вейпам, а проработать дополнительные шаги по борьбе с потреблением традиционных сигарет, нагреваемым табаком и другими разновидностями этой продукции, подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20250128/veyp-1995858110.html
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россия, здоровье - общество, госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Здоровье - Общество, Госдума РФ, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)

Минздрав поддержал запрет на оборот вейпов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДевушка курит вейп
Девушка курит вейп - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Девушка курит вейп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Минздрав России поддерживает инициативу запрета оборота вейпов, но призывает не забывать и о борьбе с курением в целом, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
Ранее депутаты Госдумы разработали проект о запрете оборота в России вейпов, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей.
Прохожий на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В Минздраве рассказали о новой опасности электронных сигарет
11:41
"Минздрав России традиционно стоит на страже здоровья населения. И в особом приоритете – охрана здоровья нашего будущего – детей и подростков. Вейпы, к сожалению, завоевавшие популярность именно у этих – наиболее уязвимых групп населения, - действительно являются угрозой", - говорится в сообщении.
При этом важно вести комплексную работу и не останавливаться на ограничительных мерах применительно к вейпам, а проработать дополнительные шаги по борьбе с потреблением традиционных сигарет, нагреваемым табаком и другими разновидностями этой продукции, подчеркнули в министерстве.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Госдума приняла закон о кратном повышении штрафов за продажу вейпов детям
21 января, 13:32
 
РоссияЗдоровье - ОбществоГосдума РФМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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