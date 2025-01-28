https://ria.ru/20250128/minpromtorg-1995839785.html

Минпромторг разрабатывает план поддержки металлургической промышленности

Минпромторг разрабатывает план поддержки металлургической промышленности - РИА Новости, 28.01.2025

Минпромторг разрабатывает план поддержки металлургической промышленности

Минпромторг прорабатывает план поддержки металлургической промышленности России, которая во второй половине прошлого года показала снижение объемов... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T10:05:00+03:00

2025-01-28T10:05:00+03:00

2025-01-28T10:05:00+03:00

экономика

россия

новосибирск

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

российский союз промышленников и предпринимателей

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НОВОСИБИРСК, 28 янв – РИА Новости. Минпромторг прорабатывает план поддержки металлургической промышленности России, которая во второй половине прошлого года показала снижение объемов производства, сообщил журналистам во вторник в Новосибирске заместитель министра Михаил Юрин. В Новосибирске проходит расширенное заседание Координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе. "Мы проводили на площадке Минпромторга под председательством министра промышленности Антона Алиханова несколько крупных совещаний, где обсуждали текущую ситуацию и возможные меры поддержки. Сейчас это на площадке Минпромторга отрабатывается, все рекомендации, которые мы вместе с отраслью собираем. Думаю, что будет реализован план действий по поддержанию", - сказал он. Юрин констатировал, что российская металлургическая промышленность во втором полугодии 2024 года снизила объемы производства. "Это напрямую связано с теми результатами, которые есть в строительном комплексе. Стройка начинает потихоньку уменьшать свои темпы и следом идет как раз металлургическая отрасль", - пояснил он. Говоря о химической отрасли России, замминистра отметил рекордные объемы производства минеральных удобрений – в прошлом году было произведено 63 миллиона тонн. "При этом есть подотрасли, которые зафиксировали свои объемы производства, такие как шины, лаки и краски, где рост незначительный. Но также есть изделия из пластмасс, которые растут тоже очень большими темпами", - заключил он.

https://ria.ru/20240608/minpromtorg-1951567131.html

https://ria.ru/20241224/alikhanov-1991113441.html

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экономика, россия, новосибирск, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский союз промышленников и предпринимателей