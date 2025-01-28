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Минпромторг разрабатывает план поддержки металлургической промышленности - РИА Новости, 28.01.2025
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10:05 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/minpromtorg-1995839785.html
Минпромторг разрабатывает план поддержки металлургической промышленности
Минпромторг разрабатывает план поддержки металлургической промышленности - РИА Новости, 28.01.2025
Минпромторг разрабатывает план поддержки металлургической промышленности
Минпромторг прорабатывает план поддержки металлургической промышленности России, которая во второй половине прошлого года показала снижение объемов... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T10:05:00+03:00
2025-01-28T10:05:00+03:00
экономика
россия
новосибирск
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
российский союз промышленников и предпринимателей
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НОВОСИБИРСК, 28 янв – РИА Новости. Минпромторг прорабатывает план поддержки металлургической промышленности России, которая во второй половине прошлого года показала снижение объемов производства, сообщил журналистам во вторник в Новосибирске заместитель министра Михаил Юрин. В Новосибирске проходит расширенное заседание Координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе. "Мы проводили на площадке Минпромторга под председательством министра промышленности Антона Алиханова несколько крупных совещаний, где обсуждали текущую ситуацию и возможные меры поддержки. Сейчас это на площадке Минпромторга отрабатывается, все рекомендации, которые мы вместе с отраслью собираем. Думаю, что будет реализован план действий по поддержанию", - сказал он. Юрин констатировал, что российская металлургическая промышленность во втором полугодии 2024 года снизила объемы производства. "Это напрямую связано с теми результатами, которые есть в строительном комплексе. Стройка начинает потихоньку уменьшать свои темпы и следом идет как раз металлургическая отрасль", - пояснил он. Говоря о химической отрасли России, замминистра отметил рекордные объемы производства минеральных удобрений – в прошлом году было произведено 63 миллиона тонн. "При этом есть подотрасли, которые зафиксировали свои объемы производства, такие как шины, лаки и краски, где рост незначительный. Но также есть изделия из пластмасс, которые растут тоже очень большими темпами", - заключил он.
https://ria.ru/20240608/minpromtorg-1951567131.html
https://ria.ru/20241224/alikhanov-1991113441.html
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экономика, россия, новосибирск, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Новосибирск, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Российский союз промышленников и предпринимателей
Минпромторг разрабатывает план поддержки металлургической промышленности

Минпромторг прорабатывает план поддержки металлургической промышленности России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛитье изделий
Литье изделий - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НОВОСИБИРСК, 28 янв – РИА Новости. Минпромторг прорабатывает план поддержки металлургической промышленности России, которая во второй половине прошлого года показала снижение объемов производства, сообщил журналистам во вторник в Новосибирске заместитель министра Михаил Юрин.
В Новосибирске проходит расширенное заседание Координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе.
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8 июня 2024, 01:13
"Мы проводили на площадке Минпромторга под председательством министра промышленности Антона Алиханова несколько крупных совещаний, где обсуждали текущую ситуацию и возможные меры поддержки. Сейчас это на площадке Минпромторга отрабатывается, все рекомендации, которые мы вместе с отраслью собираем. Думаю, что будет реализован план действий по поддержанию", - сказал он.
Юрин констатировал, что российская металлургическая промышленность во втором полугодии 2024 года снизила объемы производства. "Это напрямую связано с теми результатами, которые есть в строительном комплексе. Стройка начинает потихоньку уменьшать свои темпы и следом идет как раз металлургическая отрасль", - пояснил он.
Говоря о химической отрасли России, замминистра отметил рекордные объемы производства минеральных удобрений – в прошлом году было произведено 63 миллиона тонн.
"При этом есть подотрасли, которые зафиксировали свои объемы производства, такие как шины, лаки и краски, где рост незначительный. Но также есть изделия из пластмасс, которые растут тоже очень большими темпами", - заключил он.
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ЭкономикаРоссияНовосибирскАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Российский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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