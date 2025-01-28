https://ria.ru/20250128/minoborony-1995981422.html

Ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет над Северным Ледовитым океаном

Ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет над Северным Ледовитым океаном - РИА Новости, 28.01.2025

Ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет над Северным Ледовитым океаном

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, сообщили в... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T18:25:00+03:00

2025-01-28T18:25:00+03:00

2025-01-28T18:25:00+03:00

безопасность

россия

ту-160м

министерство обороны рф (минобороны рф)

северный ледовитый океан

арктика

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, сообщили в Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Продолжительность полета составила более 11 часов. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20241022/raketonostsy-1979344829.html

россия

северный ледовитый океан

арктика

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безопасность, россия, ту-160м, министерство обороны рф (минобороны рф), северный ледовитый океан, арктика