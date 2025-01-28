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Ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет над Северным Ледовитым океаном - РИА Новости, 28.01.2025
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18:25 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/minoborony-1995981422.html
Ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет над Северным Ледовитым океаном
Ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет над Северным Ледовитым океаном - РИА Новости, 28.01.2025
Ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет над Северным Ледовитым океаном
Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, сообщили в... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T18:25:00+03:00
2025-01-28T18:25:00+03:00
безопасность
россия
ту-160м
министерство обороны рф (минобороны рф)
северный ледовитый океан
арктика
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, сообщили в Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Продолжительность полета составила более 11 часов. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20241022/raketonostsy-1979344829.html
россия
северный ледовитый океан
арктика
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безопасность, россия, ту-160м, министерство обороны рф (минобороны рф), северный ледовитый океан, арктика
Безопасность, Россия, Ту-160М, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Северный Ледовитый океан, Арктика
Ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет над Северным Ледовитым океаном

Два ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ВКС РФ
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ВКС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Продолжительность полета составила более 11 часов. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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БезопасностьРоссияТу-160ММинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Северный Ледовитый океанАрктика
 
 
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