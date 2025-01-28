Минюст хочет ликвидировать фонд помощи трансгендерам
Минюст обратился в суд с иском о ликвидации фонда помощи трансгендерам в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Главное управление Минюста по Москве подало иск о ликвидации фонда помощи трансгендерам, сообщили РИА Новости в Кунцевском суде столицы.
"Суд зарегистрировал иск Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по городу Москве о ликвидации фонда помощи людям с гендерными отклонениями и их близким "Трансгендер", — рассказал собеседник агентства.
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Дату рассмотрения иска пока не назначили, уточнили в суде.
Фонд "Трансгендер" зарегистрировался еще в 2007 году. Как заявляли его основатели в интервью некоторым СМИ, в последнее время он фактически прекратил работу, а сами они уехали из страны.
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