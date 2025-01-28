Рейтинг@Mail.ru
Минюст хочет ликвидировать фонд помощи трансгендерам - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:35 28.01.2025 (обновлено: 10:15 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/minjust-1995814217.html
Минюст хочет ликвидировать фонд помощи трансгендерам
Минюст хочет ликвидировать фонд помощи трансгендерам - РИА Новости, 28.01.2025
Минюст хочет ликвидировать фонд помощи трансгендерам
Главное управление Минюста по Москве подало иск о ликвидации фонда помощи трансгендерам, сообщили РИА Новости в Кунцевском суде столицы. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T03:35:00+03:00
2025-01-28T10:15:00+03:00
россия
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564984663_0:111:3248:1938_1920x0_80_0_0_c54b4ca0d170fb378a90960f11cf86ff.jpg
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Главное управление Минюста по Москве подало иск о ликвидации фонда помощи трансгендерам, сообщили РИА Новости в Кунцевском суде столицы."Суд зарегистрировал иск Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по городу Москве о ликвидации фонда помощи людям с гендерными отклонениями и их близким "Трансгендер", — рассказал собеседник агентства.Дату рассмотрения иска пока не назначили, уточнили в суде.Фонд "Трансгендер" зарегистрировался еще в 2007 году. Как заявляли его основатели в интервью некоторым СМИ, в последнее время он фактически прекратил работу, а сами они уехали из страны.
https://ria.ru/20250115/partiya-1993844590.html
https://ria.ru/20241114/fond-1983646340.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564984663_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_23a0feffa3e75f46ce5f64eef7ef60ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, общество
Россия, Москва, Общество
Минюст хочет ликвидировать фонд помощи трансгендерам

Минюст обратился в суд с иском о ликвидации фонда помощи трансгендерам в Москве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Главное управление Минюста по Москве подало иск о ликвидации фонда помощи трансгендерам, сообщили РИА Новости в Кунцевском суде столицы.
"Суд зарегистрировал иск Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по городу Москве о ликвидации фонда помощи людям с гендерными отклонениями и их близким "Трансгендер", — рассказал собеседник агентства.
Логотип партии Гражданская сила - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Верховный суд ликвидировал партию "Гражданская Сила"
15 января, 14:39
Дату рассмотрения иска пока не назначили, уточнили в суде.
Фонд "Трансгендер" зарегистрировался еще в 2007 году. Как заявляли его основатели в интервью некоторым СМИ, в последнее время он фактически прекратил работу, а сами они уехали из страны.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Суд ликвидировал фонд "Вместе против фашизма"
14 ноября 2024, 05:37
 
РоссияМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала