https://ria.ru/20250128/minjust-1995814217.html

Минюст хочет ликвидировать фонд помощи трансгендерам

Минюст хочет ликвидировать фонд помощи трансгендерам - РИА Новости, 28.01.2025

Минюст хочет ликвидировать фонд помощи трансгендерам

Главное управление Минюста по Москве подало иск о ликвидации фонда помощи трансгендерам, сообщили РИА Новости в Кунцевском суде столицы. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T03:35:00+03:00

2025-01-28T03:35:00+03:00

2025-01-28T10:15:00+03:00

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москва

общество

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Главное управление Минюста по Москве подало иск о ликвидации фонда помощи трансгендерам, сообщили РИА Новости в Кунцевском суде столицы."Суд зарегистрировал иск Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по городу Москве о ликвидации фонда помощи людям с гендерными отклонениями и их близким "Трансгендер", — рассказал собеседник агентства.Дату рассмотрения иска пока не назначили, уточнили в суде.Фонд "Трансгендер" зарегистрировался еще в 2007 году. Как заявляли его основатели в интервью некоторым СМИ, в последнее время он фактически прекратил работу, а сами они уехали из страны.

https://ria.ru/20250115/partiya-1993844590.html

https://ria.ru/20241114/fond-1983646340.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, общество