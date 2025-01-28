https://ria.ru/20250128/ministr-1995910471.html

Министр образования Польши извинилась за оговорку о "польских нацистах"

Министр образования Польши извинилась за оговорку о "польских нацистах" - РИА Новости, 28.01.2025

Министр образования Польши извинилась за оговорку о "польских нацистах"

Министр образования Польши Барбара Новацкая извинилась за оговорку о "польских нацистах" во время международной конференции на тему 80-й годовщины концлагеря... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T14:11:00+03:00

2025-01-28T14:11:00+03:00

2025-01-28T14:11:00+03:00

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ВАРШАВА, 28 янв – РИА Новости. Министр образования Польши Барбара Новацкая извинилась за оговорку о "польских нацистах" во время международной конференции на тему 80-й годовщины концлагеря Аушвиц-Биркенау, оппозиция извинений не приняла и потребовала отставки. В понедельник на конференции в Кракове Новацкая во время выступления заявила, что "на территории, оккупированной Германией, польские нацисты построили лагеря, которые были трудовыми лагерями, а затем стали лагерями массового уничтожения". Эта оговорка немедленно привлекла внимание польской оппозиции, так как в Польше уделяют пристальное внимание таким вопросам. В законодательство страны не так давно ввели наказание за "обвинение Польши и польского народа в преступлениях холокоста". Новацкая назвала произошедшее оговоркой и принесла извинения. "Очевидно, что лагеря построили немцы, а польских нацистов не было. И это историческая правда. Об этом я неоднократно говорила во время выступления на конференции в Кракове. За очевидную оговорку прошу прощения", - написала она на платформе X. Тем не менее, польская оппозиция не удовлетворилась объяснением министра. Глава парламентской фракции "Право и справедливость" Мариуш Блащак потребовал, чтобы Новацкая подала в отставку. В противном случае, он пригрозил ей вотумом недоверия. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти и стал одним из главных символов оста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреев, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего в ходе оста погибли около шести миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, в 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2025 году музей не пригласил представителей посольства России на мероприятия 80-й годовщины освобождения лагеря советскими войсками.

https://ria.ru/20250126/diplomaty-1995510702.html

https://ria.ru/20250127/zelenskiy-1995779566.html

https://ria.ru/20241115/pamyatnik-1984029384.html

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в мире, справки, польша, краков, германия, мариуш блащак, право и справедливость, красная армия, юнеско