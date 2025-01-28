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В МИД прокомментировали приостановку обучения украинских медиков в Латвии - РИА Новости, 28.01.2025
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14:33 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/mid-1995919822.html
В МИД прокомментировали приостановку обучения украинских медиков в Латвии
В МИД прокомментировали приостановку обучения украинских медиков в Латвии - РИА Новости, 28.01.2025
В МИД прокомментировали приостановку обучения украинских медиков в Латвии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в Telegram-канале приостановку обучения в Латвии украинских медиков после заморозки Вашингтоном... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:33:00+03:00
2025-01-28T14:33:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в Telegram-канале приостановку обучения в Латвии украинских медиков после заморозки Вашингтоном помощи иностранным государствам, задалась вопросом, для чего Латвия обрела независимость. Латвийский портал LSM сообщил, что реабилитационный центр "Вайвари" в Латвии прекратил на время обучение украинцев из-за указа президента США Дональда Трампа о приостановке программы помощи иностранным государствам. "Какое-то слово крутится в голове на букву "п", точно характеризующее ситуацию. Вспомнила! Принципиальность. Вопрос к латвийскому режиму: вы независимость обрели, чтобы впасть в рабство?" - написала Захарова. Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике Штатов.
https://ria.ru/20250128/ssha-1995851247.html
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в мире, латвия, сша, дональд трамп, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
В мире, Латвия, США, Дональд Трамп, Украина, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия
В МИД прокомментировали приостановку обучения украинских медиков в Латвии

Захарова прокомментировала приостановку обучения украинских медиков в Латвии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в Telegram-канале приостановку обучения в Латвии украинских медиков после заморозки Вашингтоном помощи иностранным государствам, задалась вопросом, для чего Латвия обрела независимость.
Латвийский портал LSM сообщил, что реабилитационный центр "Вайвари" в Латвии прекратил на время обучение украинцев из-за указа президента США Дональда Трампа о приостановке программы помощи иностранным государствам.
"Какое-то слово крутится в голове на букву "п", точно характеризующее ситуацию. Вспомнила! Принципиальность. Вопрос к латвийскому режиму: вы независимость обрели, чтобы впасть в рабство?" - написала Захарова.
Ранее Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия программ внешней политике Штатов.
Офис Службы гражданства и иммиграции США - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В США приостановили прием заявок на въезд украинских беженцев
11:15
 
В миреЛатвияСШАДональд ТрампУкраинаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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