https://ria.ru/20250128/merkuris-1995822093.html

В Британии неожиданно отреагировали на мрачный прогноз Буданова* по Украине

В Британии неожиданно отреагировали на мрачный прогноз Буданова* по Украине - РИА Новости, 28.01.2025

В Британии неожиданно отреагировали на мрачный прогноз Буданова* по Украине

Слова глава ГУР Кирилла Буданова* могут касаться неэффективной мобилизации, которую украинские власти планируют снизить до 18 лет, предположил британский... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T06:57:00+03:00

2025-01-28T06:57:00+03:00

2025-01-28T11:01:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Слова глава ГУР Кирилла Буданова* могут касаться неэффективной мобилизации, которую украинские власти планируют снизить до 18 лет, предположил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. В понедельник украинские СМИ сообщили со ссылкой на источник, что Буданов* предупредил об угрозе существованию Украины, если до конца лета не начнутся переговоры."Неподготовленная масса молодых людей будет брошена на поле битвы против армии, которая стала профессиональной на таком уровне, которого, возможно, не достигла ни одна армия в мире. Буданов* должен знать, что это будет катастрофа вместе с той катастрофой, которая уже разыгрывается на украинских полях", — рассказал аналитик.По его словам, мобилизация молодых украинских граждан не сможет переломить ход боевых действий из-за недостаточного количества времени на подготовку новобранцев и отсутствия у них мотивации сражаться против российской армии."Будет недостаточно времени, чтобы обучить этих подавленных, немотивированных и очень напуганных молодых ребят сражаться с русскими", — добавил он.Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием.Весной прошлого года Зеленский подписал закон, снизив мобилизационный возраст с 27 до 25 лет.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250128/soskin-1995816081.html

https://ria.ru/20250128/zelenskiy-1995809964.html

https://ria.ru/20250128/zelenskiy-1995816273.html

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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины