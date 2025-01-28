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Меланья Трамп показала свой первый официальный портрет - РИА Новости, 28.01.2025
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14:07 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/melanya-1995909150.html
Меланья Трамп показала свой первый официальный портрет
Меланья Трамп показала свой первый официальный портрет - РИА Новости, 28.01.2025
Меланья Трамп показала свой первый официальный портрет
Первая леди США Меланья Трамп показала свой первый официальный портрет. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:07:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп показала свой первый официальный портрет. В сообщении в соцсети X супруги президента США Дональда Трампа опубликовано сообщение о портрете и фотография в черно-белых тонах. На ней Меланья Трамп, одетая в темный костюм и белую блузку, стоит, слегка опершись на стол. За окном позади нее открывается вид на мраморный обелиск Монумент Вашингтону. "Официальный портрет первой леди Меланьи Трамп", - говорится в публикации. Издание New York Post отмечает, что автором фотографии является бельгийский фотограф Режин Мао. Местом фотографии была выбрана желтая овальная комната, расположенная на втором этаже Белого дома. Газета утверждает, что фотография была сделана через день после инаугурации Трампа. Инаугурация Трампа в качестве президента США состоялась 20 января.
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в мире, сша, вашингтон (штат), меланья трамп, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Меланья Трамп, Дональд Трамп
Меланья Трамп показала свой первый официальный портрет

Первая леди США Меланья Трамп показала свой первый официальный портрет

© Фото : The White HouseОфициальный портрет первой леди США Меланьи Трамп
Официальный портрет первой леди США Меланьи Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : The White House
Официальный портрет первой леди США Меланьи Трамп
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп показала свой первый официальный портрет.
В сообщении в соцсети X супруги президента США Дональда Трампа опубликовано сообщение о портрете и фотография в черно-белых тонах. На ней Меланья Трамп, одетая в темный костюм и белую блузку, стоит, слегка опершись на стол. За окном позади нее открывается вид на мраморный обелиск Монумент Вашингтону.
"Официальный портрет первой леди Меланьи Трамп", - говорится в публикации.
Издание New York Post отмечает, что автором фотографии является бельгийский фотограф Режин Мао. Местом фотографии была выбрана желтая овальная комната, расположенная на втором этаже Белого дома. Газета утверждает, что фотография была сделана через день после инаугурации Трампа.
Инаугурация Трампа в качестве президента США состоялась 20 января.
Мелания Трамп на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Дизайнер увидел послание в образе Меланьи Трамп на инаугурации
21 января, 16:09
 
В миреСШАВашингтон (штат)Меланья ТрампДональд Трамп
 
 
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