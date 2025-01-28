https://ria.ru/20250128/melanya-1995909150.html

Меланья Трамп показала свой первый официальный портрет

Меланья Трамп показала свой первый официальный портрет - РИА Новости, 28.01.2025

Меланья Трамп показала свой первый официальный портрет

Первая леди США Меланья Трамп показала свой первый официальный портрет. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T14:07:00+03:00

2025-01-28T14:07:00+03:00

2025-01-28T14:07:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп показала свой первый официальный портрет. В сообщении в соцсети X супруги президента США Дональда Трампа опубликовано сообщение о портрете и фотография в черно-белых тонах. На ней Меланья Трамп, одетая в темный костюм и белую блузку, стоит, слегка опершись на стол. За окном позади нее открывается вид на мраморный обелиск Монумент Вашингтону. "Официальный портрет первой леди Меланьи Трамп", - говорится в публикации. Издание New York Post отмечает, что автором фотографии является бельгийский фотограф Режин Мао. Местом фотографии была выбрана желтая овальная комната, расположенная на втором этаже Белого дома. Газета утверждает, что фотография была сделана через день после инаугурации Трампа. Инаугурация Трампа в качестве президента США состоялась 20 января.

https://ria.ru/20250121/tramp-1994833289.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), меланья трамп, дональд трамп