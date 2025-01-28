https://ria.ru/20250128/melanya-1995909150.html
Меланья Трамп показала свой первый официальный портрет
Меланья Трамп показала свой первый официальный портрет - РИА Новости, 28.01.2025
Меланья Трамп показала свой первый официальный портрет
Первая леди США Меланья Трамп показала свой первый официальный портрет. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:07:00+03:00
2025-01-28T14:07:00+03:00
2025-01-28T14:07:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
меланья трамп
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995905764_0:309:1372:1081_1920x0_80_0_0_b19e85ca7aa4426e2b5a95e630031ba5.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп показала свой первый официальный портрет. В сообщении в соцсети X супруги президента США Дональда Трампа опубликовано сообщение о портрете и фотография в черно-белых тонах. На ней Меланья Трамп, одетая в темный костюм и белую блузку, стоит, слегка опершись на стол. За окном позади нее открывается вид на мраморный обелиск Монумент Вашингтону. "Официальный портрет первой леди Меланьи Трамп", - говорится в публикации. Издание New York Post отмечает, что автором фотографии является бельгийский фотограф Режин Мао. Местом фотографии была выбрана желтая овальная комната, расположенная на втором этаже Белого дома. Газета утверждает, что фотография была сделана через день после инаугурации Трампа. Инаугурация Трампа в качестве президента США состоялась 20 января.
https://ria.ru/20250121/tramp-1994833289.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995905764_0:291:1372:1320_1920x0_80_0_0_f749bdd45464acbe0e3a81ccf8e8cc8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), меланья трамп, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Меланья Трамп, Дональд Трамп
Меланья Трамп показала свой первый официальный портрет
Первая леди США Меланья Трамп показала свой первый официальный портрет