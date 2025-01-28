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Спасатели рассказали, как избежать травм при падении в гололед - РИА Новости, 28.01.2025
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03:38 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/mchs-1995814505.html
Спасатели рассказали, как избежать травм при падении в гололед
Спасатели рассказали, как избежать травм при падении в гололед - РИА Новости, 28.01.2025
Спасатели рассказали, как избежать травм при падении в гололед
Двигаться в гололед надо очень медленно, стараясь наступать на всю подошву и избегать резких движений; в случае падения необходимо успеть сгруппироваться и... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T03:38:00+03:00
2025-01-28T03:38:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Двигаться в гололед надо очень медленно, стараясь наступать на всю подошву и избегать резких движений; в случае падения необходимо успеть сгруппироваться и постараться упасть на бок, это уменьшит риск серьезных травм, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Если под ногами лед - идите медленно, наступая на всю подошву и избегая резких движений", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что в каждом шаге должна быть уверенность и свобода движений. "Обувь должна быть устойчивой - гладкая подошва существенно увеличивает риск падения", - отметил представитель ведомства. Если вы все же поскользнулись, нужно быстро сгруппироваться. "Старайтесь приземлиться на бок – это уменьшит риск получения серьезных травм", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250122/gosavtoinspektsiya-1995033372.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Спасатели рассказали, как избежать травм при падении в гололед

В МЧС напомнили, что во время гололеда надо очень медленно двигаться

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкГололед
Гололед - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Двигаться в гололед надо очень медленно, стараясь наступать на всю подошву и избегать резких движений; в случае падения необходимо успеть сгруппироваться и постараться упасть на бок, это уменьшит риск серьезных травм, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Если под ногами лед - идите медленно, наступая на всю подошву и избегая резких движений", - сказал собеседник агентства.
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Он подчеркнул, что в каждом шаге должна быть уверенность и свобода движений. "Обувь должна быть устойчивой - гладкая подошва существенно увеличивает риск падения", - отметил представитель ведомства.
Если вы все же поскользнулись, нужно быстро сгруппироваться. "Старайтесь приземлиться на бок – это уменьшит риск получения серьезных травм", - заключил собеседник агентства.
Мурманск - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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