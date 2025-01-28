https://ria.ru/20250128/mchs-1995814505.html

Спасатели рассказали, как избежать травм при падении в гололед

Спасатели рассказали, как избежать травм при падении в гололед - РИА Новости, 28.01.2025

Спасатели рассказали, как избежать травм при падении в гололед

Двигаться в гололед надо очень медленно, стараясь наступать на всю подошву и избегать резких движений; в случае падения необходимо успеть сгруппироваться и... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T03:38:00+03:00

2025-01-28T03:38:00+03:00

2025-01-28T03:38:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Двигаться в гололед надо очень медленно, стараясь наступать на всю подошву и избегать резких движений; в случае падения необходимо успеть сгруппироваться и постараться упасть на бок, это уменьшит риск серьезных травм, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Если под ногами лед - идите медленно, наступая на всю подошву и избегая резких движений", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что в каждом шаге должна быть уверенность и свобода движений. "Обувь должна быть устойчивой - гладкая подошва существенно увеличивает риск падения", - отметил представитель ведомства. Если вы все же поскользнулись, нужно быстро сгруппироваться. "Старайтесь приземлиться на бок – это уменьшит риск получения серьезных травм", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250122/gosavtoinspektsiya-1995033372.html

https://ria.ru/20250116/rezhim-1994012580.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество