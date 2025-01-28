https://ria.ru/20250128/matushkin-1995957568.html
Матушкин: депутаты готовы подключиться к увековечиванию памяти о ВОВ в ЛНР
Матушкин: депутаты готовы подключиться к увековечиванию памяти о ВОВ в ЛНР - РИА Новости, 28.01.2025
Матушкин: депутаты готовы подключиться к увековечиванию памяти о ВОВ в ЛНР
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин сообщил, что депутаты готовы подключиться к увековечиванию памяти о подвиге советского народа в годы ВОВ РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:11:00+03:00
2025-01-28T17:11:00+03:00
2025-01-28T17:11:00+03:00
тамбовская область
луганская народная республика
новоайдар
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995959628_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2cc7a6e49aa5c0874dc6d603712dcad6.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин сообщил, что депутаты готовы подключиться к увековечиванию памяти о подвиге советского народа в годы ВОВ на территории Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба регионального парламента. Матушкин провел рабочую встречу с главой Новоайдарского муниципального округа Луганской Народной Республики Мариной Филипповой. Делегация из ЛНР находится с визитом на Тамбовщине. В 2022 году Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским округом. Во время беседы спикер регионального парламента поинтересовался, какая помощь необходима подшефному округу. Он отметил, что его первый заместитель Александр Орионов с 2022 года находится в Новоайдарском округе и участвует в восстановлении его инфраструктуры. "Остальные депутаты тоже готовы еще активнее включиться в эту работу, содействовать в оказании гуманитарной помощи. Также региональный парламент готов поделиться своим опытом в организации законотворческого процесса с заксобранием Луганской Народной Республики. Мы готовы оказать всестороннюю помощь", - цитирует пресс-служба Матушкина. Филиппова поблагодарила депутатский корпус Тамбовской областной думы за неравнодушие и ту помощь, которая уже оказывается народными избранниками. По ее словам, в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне один из самых актуальных вопросов - увековечивание памяти о подвиге советского народа. Такой помощи жители округа будут очень рады. "Я думаю, мы сможем подключиться к решению этого вопроса. Тем более, речь идет о приведении в порядок мест воинской славы, мемориальных комплексов, о приобретении материалов для благоустройства. Забота о таких святых для нашей памяти местах – наш моральный долг и пример для подрастающего поколения", - отметил Матушкин. С 2022 года Тамбовская область оказывает помощь подшефному округу. Значительный вклад в это дело вносят депутаты регионального парламента. На регулярной основе из Тамбовской области отправляется гуманитарная помощь для социальных учреждений Новоайдара – книги, мебель, спортивный инвентарь, канцелярские принадлежности для школ и детских садов. Ведется работа по восстановлению дорожного полотна, объектов жилищно-коммунального хозяйства, идет строительство детской больницы. Тамбовские строители капитально отремонтировали пять школ, два фельдшерско-акушерских пункта, шесть многоквартирных домов, многофункциональный центр, управление труда и социальной защиты населения. Построены две новые котельные для подачи тепла в социальные учреждения, "с нуля" оборудованы три школьных пищеблока. До 2030 года в подшефном Новоайдаре тамбовские строители планируют восстановить 50 объектов.
https://ria.ru/20250127/matushkin-1995773260.html
https://ria.ru/20241128/materi-geroini-1986178622.html
https://ria.ru/20241127/deputaty-1986050408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, новоайдар, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума
Тамбовская область, Луганская Народная Республика, Новоайдар, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума
Матушкин: депутаты готовы подключиться к увековечиванию памяти о ВОВ в ЛНР
Спикер Матушкин: депутаты подключатся к увековечиванию памяти о ВОВ в ЛНР
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин сообщил, что депутаты готовы подключиться к увековечиванию памяти о подвиге советского народа в годы ВОВ на территории Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Матушкин провел рабочую встречу с главой Новоайдарского муниципального округа Луганской Народной Республики Мариной Филипповой. Делегация из ЛНР находится с визитом на Тамбовщине. В 2022 году Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским округом.
Во время беседы спикер регионального парламента поинтересовался, какая помощь необходима подшефному округу. Он отметил, что его первый заместитель Александр Орионов с 2022 года находится в Новоайдарском округе и участвует в восстановлении его инфраструктуры.
"Остальные депутаты тоже готовы еще активнее включиться в эту работу, содействовать в оказании гуманитарной помощи. Также региональный парламент готов поделиться своим опытом в организации законотворческого процесса с заксобранием Луганской Народной Республики. Мы готовы оказать всестороннюю помощь", - цитирует пресс-служба Матушкина.
Филиппова поблагодарила депутатский корпус Тамбовской областной думы за неравнодушие и ту помощь, которая уже оказывается народными избранниками. По ее словам, в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне один из самых актуальных вопросов - увековечивание памяти о подвиге советского народа. Такой помощи жители округа будут очень рады.
"Я думаю, мы сможем подключиться к решению этого вопроса. Тем более, речь идет о приведении в порядок мест воинской славы, мемориальных комплексов, о приобретении материалов для благоустройства. Забота о таких святых для нашей памяти местах – наш моральный долг и пример для подрастающего поколения", - отметил Матушкин.
С 2022 года Тамбовская область оказывает помощь подшефному округу. Значительный вклад в это дело вносят депутаты регионального парламента. На регулярной основе из Тамбовской области отправляется гуманитарная помощь для социальных учреждений Новоайдара
– книги, мебель, спортивный инвентарь, канцелярские принадлежности для школ и детских садов. Ведется работа по восстановлению дорожного полотна, объектов жилищно-коммунального хозяйства, идет строительство детской больницы.
Тамбовские строители капитально отремонтировали пять школ, два фельдшерско-акушерских пункта, шесть многоквартирных домов, многофункциональный центр, управление труда и социальной защиты населения. Построены две новые котельные для подачи тепла в социальные учреждения, "с нуля" оборудованы три школьных пищеблока. До 2030 года в подшефном Новоайдаре тамбовские строители планируют восстановить 50 объектов.