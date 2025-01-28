https://ria.ru/20250128/matushkin-1995957568.html

Матушкин: депутаты готовы подключиться к увековечиванию памяти о ВОВ в ЛНР

Матушкин: депутаты готовы подключиться к увековечиванию памяти о ВОВ в ЛНР - РИА Новости, 28.01.2025

Матушкин: депутаты готовы подключиться к увековечиванию памяти о ВОВ в ЛНР

Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин сообщил, что депутаты готовы подключиться к увековечиванию памяти о подвиге советского народа в годы ВОВ РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:11:00+03:00

2025-01-28T17:11:00+03:00

2025-01-28T17:11:00+03:00

тамбовская область

луганская народная республика

новоайдар

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

тамбовская областная дума

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин сообщил, что депутаты готовы подключиться к увековечиванию памяти о подвиге советского народа в годы ВОВ на территории Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба регионального парламента. Матушкин провел рабочую встречу с главой Новоайдарского муниципального округа Луганской Народной Республики Мариной Филипповой. Делегация из ЛНР находится с визитом на Тамбовщине. В 2022 году Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским округом. Во время беседы спикер регионального парламента поинтересовался, какая помощь необходима подшефному округу. Он отметил, что его первый заместитель Александр Орионов с 2022 года находится в Новоайдарском округе и участвует в восстановлении его инфраструктуры. "Остальные депутаты тоже готовы еще активнее включиться в эту работу, содействовать в оказании гуманитарной помощи. Также региональный парламент готов поделиться своим опытом в организации законотворческого процесса с заксобранием Луганской Народной Республики. Мы готовы оказать всестороннюю помощь", - цитирует пресс-служба Матушкина. Филиппова поблагодарила депутатский корпус Тамбовской областной думы за неравнодушие и ту помощь, которая уже оказывается народными избранниками. По ее словам, в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне один из самых актуальных вопросов - увековечивание памяти о подвиге советского народа. Такой помощи жители округа будут очень рады. "Я думаю, мы сможем подключиться к решению этого вопроса. Тем более, речь идет о приведении в порядок мест воинской славы, мемориальных комплексов, о приобретении материалов для благоустройства. Забота о таких святых для нашей памяти местах – наш моральный долг и пример для подрастающего поколения", - отметил Матушкин. С 2022 года Тамбовская область оказывает помощь подшефному округу. Значительный вклад в это дело вносят депутаты регионального парламента. На регулярной основе из Тамбовской области отправляется гуманитарная помощь для социальных учреждений Новоайдара – книги, мебель, спортивный инвентарь, канцелярские принадлежности для школ и детских садов. Ведется работа по восстановлению дорожного полотна, объектов жилищно-коммунального хозяйства, идет строительство детской больницы. Тамбовские строители капитально отремонтировали пять школ, два фельдшерско-акушерских пункта, шесть многоквартирных домов, многофункциональный центр, управление труда и социальной защиты населения. Построены две новые котельные для подачи тепла в социальные учреждения, "с нуля" оборудованы три школьных пищеблока. До 2030 года в подшефном Новоайдаре тамбовские строители планируют восстановить 50 объектов.

https://ria.ru/20250127/matushkin-1995773260.html

https://ria.ru/20241128/materi-geroini-1986178622.html

https://ria.ru/20241127/deputaty-1986050408.html

луганская народная республика

новоайдар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

луганская народная республика, новоайдар, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума