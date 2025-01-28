Премьер Франции назвал Маска угрозой демократиям
Премьер Франции Байру: миллиардер Илон Маск создает угрозу демократиям
© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр Франции Франсуа Байру считает, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск "создает угрозу демократиям". Об этом он заявил в интервью телеканалу LCI.
Ранее Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ.
Кроме того, Маск призывал британцев к голосованию за правопопулистскую партию Reform UK, заявив, что она является "единственной надеждой" страны. Он также назвал "злом" действующего премьера Великобритании Кира Стармера и призвал к его отставке на фоне обвинений британских властей в сокрытии массовых изнасилований девочек бандами.
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21 января, 18:23