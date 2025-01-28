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Премьер Франции назвал Маска угрозой демократиям - РИА Новости, 28.01.2025
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05:52 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/mask-1995818862.html
Премьер Франции назвал Маска угрозой демократиям
Премьер Франции назвал Маска угрозой демократиям - РИА Новости, 28.01.2025
Премьер Франции назвал Маска угрозой демократиям
Премьер-министр Франции Франсуа Байру считает, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск "создает угрозу демократиям". Об этом он заявил в... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T05:52:00+03:00
2025-01-28T05:52:00+03:00
в мире
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фридрих мерц
хдс/хсс
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр Франции Франсуа Байру считает, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск "создает угрозу демократиям". Об этом он заявил в интервью телеканалу LCI."Во всяком случае (Маск - ред.) создает угрозу демократиям... Я считаю, что деньги не должны давать право управлять сознанием", - заявил Байру. Ранее Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ. Кроме того, Маск призывал британцев к голосованию за правопопулистскую партию Reform UK, заявив, что она является "единственной надеждой" страны. Он также назвал "злом" действующего премьера Великобритании Кира Стармера и призвал к его отставке на фоне обвинений британских властей в сокрытии массовых изнасилований девочек бандами.
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в мире, германия, франция, великобритания, илон маск, франсуа байру, фридрих мерц, хдс/хсс
В мире, Германия, Франция, Великобритания, Илон Маск, Франсуа Байру, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС
Премьер Франции назвал Маска угрозой демократиям

Премьер Франции Байру: миллиардер Илон Маск создает угрозу демократиям

© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр Франции Франсуа Байру считает, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск "создает угрозу демократиям". Об этом он заявил в интервью телеканалу LCI.
"Во всяком случае (Маск - ред.) создает угрозу демократиям... Я считаю, что деньги не должны давать право управлять сознанием", - заявил Байру.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В Польше министр призвал к бойкоту машин Tesla из-за высказываний Маска
Вчера, 13:29
Ранее Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ.
Кроме того, Маск призывал британцев к голосованию за правопопулистскую партию Reform UK, заявив, что она является "единственной надеждой" страны. Он также назвал "злом" действующего премьера Великобритании Кира Стармера и призвал к его отставке на фоне обвинений британских властей в сокрытии массовых изнасилований девочек бандами.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Маск выругался в адрес Шольца и исказил его имя
21 января, 18:23
 
В миреГерманияФранцияВеликобританияИлон МаскФрансуа БайруФридрих МерцХДС/ХСС
 
 
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