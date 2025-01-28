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Премьер Франции назвал Маска угрозой демократиям

Премьер Франции назвал Маска угрозой демократиям - РИА Новости, 28.01.2025

Премьер Франции назвал Маска угрозой демократиям

Премьер-министр Франции Франсуа Байру считает, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск "создает угрозу демократиям". Об этом он заявил в... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T05:52:00+03:00

2025-01-28T05:52:00+03:00

2025-01-28T05:52:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр Франции Франсуа Байру считает, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск "создает угрозу демократиям". Об этом он заявил в интервью телеканалу LCI."Во всяком случае (Маск - ред.) создает угрозу демократиям... Я считаю, что деньги не должны давать право управлять сознанием", - заявил Байру. Ранее Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ. Кроме того, Маск призывал британцев к голосованию за правопопулистскую партию Reform UK, заявив, что она является "единственной надеждой" страны. Он также назвал "злом" действующего премьера Великобритании Кира Стармера и призвал к его отставке на фоне обвинений британских властей в сокрытии массовых изнасилований девочек бандами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, франция, великобритания, илон маск, франсуа байру, фридрих мерц, хдс/хсс