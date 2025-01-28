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Маск выступил с пугающим предупреждением для человечества
Маск выступил с пугающим предупреждением для человечества - РИА Новости, 28.01.2025
Маск выступил с пугающим предупреждением для человечества
Люди могут исчезнуть со значительной части Земли, если человечеству не удастся обратить снижение рождаемости вспять, заявил американский миллиардер Илон Маск в... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T00:44:00+03:00
2025-01-28T00:44:00+03:00
2025-01-28T11:07:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Люди могут исчезнуть со значительной части Земли, если человечеству не удастся обратить снижение рождаемости вспять, заявил американский миллиардер Илон Маск в социальной сети X.Так он прокомментировал предложение шведского журналиста Петера Имануэльсена ввести в Европе налоговые каникулы для женщин ради роста числа детей."Стоит попробовать. Что-то должно измениться, иначе Европа и Азия (и большая часть Земли) исчезнут!" — написал Маск.В апреле прошлого года Маск назвал абсолютной катастрофой для США резкое снижение доли молодых американцев с детьми за последние 30 лет. В декабре он также заявлял, что Германия и Европа находятся на грани исчезновения из-за низкого уровня рождаемости.
https://ria.ru/20250108/yaponiya-1992785154.html
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в мире, земля, европа, азия, илон маск
В мире, Земля, Европа, Азия, Илон Маск
Маск выступил с пугающим предупреждением для человечества
Маск предрек исчезновение Европы и Азии из-за снижения рождаемости