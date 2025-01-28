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Проект реконструкции парижского музея оценивается в 700-800 миллионов евро - РИА Новости, 28.01.2025
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19:32 28.01.2025 (обновлено: 20:00 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/luvr-1995991396.html
Проект реконструкции парижского музея оценивается в 700-800 миллионов евро
Проект реконструкции парижского музея оценивается в 700-800 миллионов евро - РИА Новости, 28.01.2025
Проект реконструкции парижского музея оценивается в 700-800 миллионов евро
Предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном проект реконструкции знаменитого парижского музея оценивается в 700-800 миллионов евро, передает агентство... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T19:32:00+03:00
2025-01-28T20:00:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
леонардо да винчи
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ПАРИЖ, 28 янв – РИА Новости. Предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном проект реконструкции знаменитого парижского музея оценивается в 700-800 миллионов евро, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение президента. "Проект по реконструкции музея оценивается в 700-800 миллионов евро и рассчитан на срок около 10 лет", - передает агентство со ссылкой на окружение президента. "Проект по реконструкции музея оценивается в 700-800 миллионов евро и рассчитан на срок около 10 лет", - сообщило СМИ со ссылкой на окружение президента.Ожидается, что новый вход и создание новых пространств во дворе дворца обойдется примерно в 400 миллионов евро. Работа по реставрации обветшавших конструкций и адаптации музея к высокой посещаемости оценивается в 300–400 миллионов.Отмечается, что государство будет участвовать в финансировании работ "в крайне малом объеме", средства планируется привлекать за счет филиала музея в ОАЭ и пожертвований.Макрон во вторник объявил о планах по реконструкции музея, включая создание нового входа на восточном фасаде, чтобы разгрузить стеклянную пирамиду, и перенос знаменитой "Джоконды" Леонардо да Винчи в отдельный зал.
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в мире, франция, эммануэль макрон, леонардо да винчи
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Леонардо да Винчи
Проект реконструкции парижского музея оценивается в 700-800 миллионов евро

Reuters: проект реконструкции Лувра оценивается в 700-800 миллионов евро

© Pixabay / Pixabay / Edi NugrahaЛувр в Париже
Лувр в Париже - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Pixabay / Pixabay / Edi Nugraha
Лувр в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 янв – РИА Новости. Предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном проект реконструкции знаменитого парижского музея оценивается в 700-800 миллионов евро, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение президента.
«
"Проект по реконструкции музея оценивается в 700-800 миллионов евро и рассчитан на срок около 10 лет", - передает агентство со ссылкой на окружение президента.
"Проект по реконструкции музея оценивается в 700-800 миллионов евро и рассчитан на срок около 10 лет", - сообщило СМИ со ссылкой на окружение президента.
Ожидается, что новый вход и создание новых пространств во дворе дворца обойдется примерно в 400 миллионов евро. Работа по реставрации обветшавших конструкций и адаптации музея к высокой посещаемости оценивается в 300–400 миллионов.
Отмечается, что государство будет участвовать в финансировании работ "в крайне малом объеме", средства планируется привлекать за счет филиала музея в ОАЭ и пожертвований.
Макрон во вторник объявил о планах по реконструкции музея, включая создание нового входа на восточном фасаде, чтобы разгрузить стеклянную пирамиду, и перенос знаменитой "Джоконды" Леонардо да Винчи в отдельный зал.
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