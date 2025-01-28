Проект реконструкции парижского музея оценивается в 700-800 миллионов евро
Reuters: проект реконструкции Лувра оценивается в 700-800 миллионов евро
© Pixabay / Pixabay / Edi NugrahaЛувр в Париже
© Pixabay / Pixabay / Edi Nugraha
Лувр в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 янв – РИА Новости. Предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном проект реконструкции знаменитого парижского музея оценивается в 700-800 миллионов евро, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение президента.
«
"Проект по реконструкции музея оценивается в 700-800 миллионов евро и рассчитан на срок около 10 лет", - передает агентство со ссылкой на окружение президента.
"Проект по реконструкции музея оценивается в 700-800 миллионов евро и рассчитан на срок около 10 лет", - сообщило СМИ со ссылкой на окружение президента.
Ожидается, что новый вход и создание новых пространств во дворе дворца обойдется примерно в 400 миллионов евро. Работа по реставрации обветшавших конструкций и адаптации музея к высокой посещаемости оценивается в 300–400 миллионов.
Отмечается, что государство будет участвовать в финансировании работ "в крайне малом объеме", средства планируется привлекать за счет филиала музея в ОАЭ и пожертвований.
Макрон во вторник объявил о планах по реконструкции музея, включая создание нового входа на восточном фасаде, чтобы разгрузить стеклянную пирамиду, и перенос знаменитой "Джоконды" Леонардо да Винчи в отдельный зал.
В Госдуме прокомментировали скандальную акцию экоактивистов в Лувре
25 апреля 2024, 03:33