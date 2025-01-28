https://ria.ru/20250128/luvr-1995991396.html

Проект реконструкции парижского музея оценивается в 700-800 миллионов евро

Проект реконструкции парижского музея оценивается в 700-800 миллионов евро - РИА Новости, 28.01.2025

Проект реконструкции парижского музея оценивается в 700-800 миллионов евро

Предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном проект реконструкции знаменитого парижского музея оценивается в 700-800 миллионов евро, передает агентство... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T19:32:00+03:00

2025-01-28T19:32:00+03:00

2025-01-28T20:00:00+03:00

в мире

франция

эммануэль макрон

леонардо да винчи

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ПАРИЖ, 28 янв – РИА Новости. Предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном проект реконструкции знаменитого парижского музея оценивается в 700-800 миллионов евро, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение президента. "Проект по реконструкции музея оценивается в 700-800 миллионов евро и рассчитан на срок около 10 лет", - передает агентство со ссылкой на окружение президента. "Проект по реконструкции музея оценивается в 700-800 миллионов евро и рассчитан на срок около 10 лет", - сообщило СМИ со ссылкой на окружение президента.Ожидается, что новый вход и создание новых пространств во дворе дворца обойдется примерно в 400 миллионов евро. Работа по реставрации обветшавших конструкций и адаптации музея к высокой посещаемости оценивается в 300–400 миллионов.Отмечается, что государство будет участвовать в финансировании работ "в крайне малом объеме", средства планируется привлекать за счет филиала музея в ОАЭ и пожертвований.Макрон во вторник объявил о планах по реконструкции музея, включая создание нового входа на восточном фасаде, чтобы разгрузить стеклянную пирамиду, и перенос знаменитой "Джоконды" Леонардо да Винчи в отдельный зал.

https://ria.ru/20240425/fetisov-1942175284.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, леонардо да винчи