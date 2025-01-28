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"Мону Лизу" перенесут в отдельный зал Лувра - РИА Новости, 28.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:12 28.01.2025 (обновлено: 19:57 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/luvr-1995987954.html
"Мону Лизу" перенесут в отдельный зал Лувра
"Мону Лизу" перенесут в отдельный зал Лувра - РИА Новости, 28.01.2025
"Мону Лизу" перенесут в отдельный зал Лувра
Знаменитая картина "Джоконда" Леонардо да Винчи впредь будет выставляться в отдельном зале, с отдельным от остальной экспозиции Лувра доступом, заявил президент РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T19:12:00+03:00
2025-01-28T19:57:00+03:00
культура
франция
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леонардо да винчи
в мире
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ПАРИЖ, 28 янв – РИА Новости. Знаменитая картина "Джоконда" Леонардо да Винчи впредь будет выставляться в отдельном зале, с отдельным от остальной экспозиции Лувра доступом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Мона Лиза" будет выставляться в отдельном зале, с отдельным входом, независимым от остальной экспозиции Лувра", - заявил Макрон, объявляя о планах по реставрации знаменитого музея.Ранее директор музея Лоранс де Кар сообщала, что администрация изучает вопрос экспонирования картины в отдельном помещении из-за ее особой популярности.По ее словам, сейчас условия в музее для желающих увидеть картину не являются оптимальными. Де Кар добавила, что в 2023 году более 80% всех посетителей Лувра, примерно 20 тысяч человек ежедневно, приходили посмотреть на это полотно.Макрон во вторник объявил о планах по реконструкции музея, включая создание нового входа помимо стеклянной пирамиды и обновление территории вокруг него.По его словам, реконструкция должна завершиться к 2031 году.
https://ria.ru/20250123/luvr-1995057682.html
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франция, эммануэль макрон, леонардо да винчи, в мире, лувр
Культура, Франция, Эммануэль Макрон, Леонардо да Винчи, В мире, Лувр
"Мону Лизу" перенесут в отдельный зал Лувра

Макрон: "Джоконда" будет выставляться отдельно от остальной экспозиции Лувра

© Getty Images / ChesnotКартина "Джоконда" Леонардо да Винчи в Лувре
Картина Джоконда Леонардо да Винчи в Лувре - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Getty Images / Chesnot
Картина "Джоконда" Леонардо да Винчи в Лувре. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 янв – РИА Новости. Знаменитая картина "Джоконда" Леонардо да Винчи впредь будет выставляться в отдельном зале, с отдельным от остальной экспозиции Лувра доступом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«
"Мона Лиза" будет выставляться в отдельном зале, с отдельным входом, независимым от остальной экспозиции Лувра", - заявил Макрон, объявляя о планах по реставрации знаменитого музея.
Ранее директор музея Лоранс де Кар сообщала, что администрация изучает вопрос экспонирования картины в отдельном помещении из-за ее особой популярности.
По ее словам, сейчас условия в музее для желающих увидеть картину не являются оптимальными. Де Кар добавила, что в 2023 году более 80% всех посетителей Лувра, примерно 20 тысяч человек ежедневно, приходили посмотреть на это полотно.
Макрон во вторник объявил о планах по реконструкции музея, включая создание нового входа помимо стеклянной пирамиды и обновление территории вокруг него.
По его словам, реконструкция должна завершиться к 2031 году.
Лувр - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
СМИ: Лувру нужен серьезный ремонт из-за сильной изношенности здания
23 января, 01:27
 
КультураФранцияЭммануэль МакронЛеонардо да ВинчиВ миреЛувр
 
 
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