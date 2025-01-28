https://ria.ru/20250128/luvr-1995987954.html
"Мону Лизу" перенесут в отдельный зал Лувра
"Мону Лизу" перенесут в отдельный зал Лувра - РИА Новости, 28.01.2025
"Мону Лизу" перенесут в отдельный зал Лувра
Знаменитая картина "Джоконда" Леонардо да Винчи впредь будет выставляться в отдельном зале, с отдельным от остальной экспозиции Лувра доступом, заявил президент РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T19:12:00+03:00
2025-01-28T19:12:00+03:00
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ПАРИЖ, 28 янв – РИА Новости. Знаменитая картина "Джоконда" Леонардо да Винчи впредь будет выставляться в отдельном зале, с отдельным от остальной экспозиции Лувра доступом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Мона Лиза" будет выставляться в отдельном зале, с отдельным входом, независимым от остальной экспозиции Лувра", - заявил Макрон, объявляя о планах по реставрации знаменитого музея.Ранее директор музея Лоранс де Кар сообщала, что администрация изучает вопрос экспонирования картины в отдельном помещении из-за ее особой популярности.По ее словам, сейчас условия в музее для желающих увидеть картину не являются оптимальными. Де Кар добавила, что в 2023 году более 80% всех посетителей Лувра, примерно 20 тысяч человек ежедневно, приходили посмотреть на это полотно.Макрон во вторник объявил о планах по реконструкции музея, включая создание нового входа помимо стеклянной пирамиды и обновление территории вокруг него.По его словам, реконструкция должна завершиться к 2031 году.
https://ria.ru/20250123/luvr-1995057682.html
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франция, эммануэль макрон, леонардо да винчи, в мире, лувр
Культура, Франция, Эммануэль Макрон, Леонардо да Винчи, В мире, Лувр
"Мону Лизу" перенесут в отдельный зал Лувра
Макрон: "Джоконда" будет выставляться отдельно от остальной экспозиции Лувра
ПАРИЖ, 28 янв – РИА Новости. Знаменитая картина "Джоконда" Леонардо да Винчи впредь будет выставляться в отдельном зале, с отдельным от остальной экспозиции Лувра доступом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«
"Мона Лиза" будет выставляться в отдельном зале, с отдельным входом, независимым от остальной экспозиции Лувра", - заявил Макрон, объявляя о планах по реставрации знаменитого музея.
Ранее директор музея Лоранс де Кар сообщала, что администрация изучает вопрос экспонирования картины в отдельном помещении из-за ее особой популярности.
По ее словам, сейчас условия в музее для желающих увидеть картину не являются оптимальными. Де Кар добавила, что в 2023 году более 80% всех посетителей Лувра, примерно 20 тысяч человек ежедневно, приходили посмотреть на это полотно.
Макрон
во вторник объявил о планах по реконструкции музея, включая создание нового входа помимо стеклянной пирамиды и обновление территории вокруг него.
По его словам, реконструкция должна завершиться к 2031 году.