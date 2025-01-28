https://ria.ru/20250128/luvr-1995987954.html

"Мону Лизу" перенесут в отдельный зал Лувра

"Мону Лизу" перенесут в отдельный зал Лувра - РИА Новости, 28.01.2025

"Мону Лизу" перенесут в отдельный зал Лувра

Знаменитая картина "Джоконда" Леонардо да Винчи впредь будет выставляться в отдельном зале, с отдельным от остальной экспозиции Лувра доступом, заявил президент РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T19:12:00+03:00

2025-01-28T19:12:00+03:00

2025-01-28T19:57:00+03:00

культура

франция

эммануэль макрон

леонардо да винчи

в мире

лувр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995989246_0:244:2252:1511_1920x0_80_0_0_74b02769f0d6e5f7bb3c0e9c360095b8.jpg

ПАРИЖ, 28 янв – РИА Новости. Знаменитая картина "Джоконда" Леонардо да Винчи впредь будет выставляться в отдельном зале, с отдельным от остальной экспозиции Лувра доступом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Мона Лиза" будет выставляться в отдельном зале, с отдельным входом, независимым от остальной экспозиции Лувра", - заявил Макрон, объявляя о планах по реставрации знаменитого музея.Ранее директор музея Лоранс де Кар сообщала, что администрация изучает вопрос экспонирования картины в отдельном помещении из-за ее особой популярности.По ее словам, сейчас условия в музее для желающих увидеть картину не являются оптимальными. Де Кар добавила, что в 2023 году более 80% всех посетителей Лувра, примерно 20 тысяч человек ежедневно, приходили посмотреть на это полотно.Макрон во вторник объявил о планах по реконструкции музея, включая создание нового входа помимо стеклянной пирамиды и обновление территории вокруг него.По его словам, реконструкция должна завершиться к 2031 году.

https://ria.ru/20250123/luvr-1995057682.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, эммануэль макрон, леонардо да винчи, в мире, лувр