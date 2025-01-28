https://ria.ru/20250128/lnr-1995954776.html
В ЛНР потушили пожар в транспортном депо
В ЛНР потушили пожар в транспортном депо - РИА Новости, 28.01.2025
В ЛНР потушили пожар в транспортном депо
Спасатели ЛНР ликвидировали вспыхнувший в транспортном депо пожар, в результате которого сгорели пять автобусов и пострадал один из водителей, сообщили в МЧС... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:15:00+03:00
2025-01-28T17:15:00+03:00
2025-01-28T17:45:00+03:00
луганская народная республика
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
пожар
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ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Спасатели ЛНР ликвидировали вспыхнувший в транспортном депо пожар, в результате которого сгорели пять автобусов и пострадал один из водителей, сообщили в МЧС России. "В ЛНР сотрудники МЧС России потушили пожар в транспортном депо", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как отмечает МЧС РФ, в Красном Луче в ЛНР загорелось транспортное предприятие, огнем были уничтожены пять пассажирских автобусов, а также пострадал 62-летний водитель. По данным министерства, тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой. В ликвидации горения участвовали 27 спасателей и пять единиц техники, распространение огня на соседние помещения не было допущено.
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луганская народная республика, россия, красный луч, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, пожар
Луганская Народная Республика, Россия, Красный Луч, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Пожар
В ЛНР потушили пожар в транспортном депо
МЧС: в ЛНР потушили пожар в транспортном депо, где сгорели пять автобусов