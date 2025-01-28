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В Литве несут цветы к месту снесенного мемориала советским воинам - РИА Новости, 29.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:02 28.01.2025 (обновлено: 23:08 29.01.2025)
https://ria.ru/20250128/litva-1996218478.html
В Литве несут цветы к месту снесенного мемориала советским воинам
В Литве несут цветы к месту снесенного мемориала советским воинам - РИА Новости, 29.01.2025
В Литве несут цветы к месту снесенного мемориала советским воинам
К месту, где ранее находился снесенный мемориал советским воинам в Клайпеде, жители несут цветы в день 80-летия освобождения литовского портового города от... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-28T18:02:00+03:00
2025-01-29T23:08:00+03:00
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КЛАЙПЕДА (Литва), 28 янв - РИА Новости. К месту, где ранее находился снесенный мемориал советским воинам в Клайпеде, жители несут цветы в день 80-летия освобождения литовского портового города от немецкой оккупации, передает корреспондент РИА Новости. Воздвигнутый в 1975 году на месте братского захоронения памятник советским воинам-освободителям Клайпеды "Меч", а также Вечный огонь и добавленная в 1980-м году скульптура "Воины" были снесены летом 2022 года по решению городского совета. Жители города 28 января в 80-летнюю годовщину освобождения Клайпеды возлагают цветы к плитам с именами погибших военных и узников лагерей и выкладывают их в центре мемориала на месте снесенного Вечного огня в форме пятиконечной звезды. Полиции у мемориала нет. Летом 2022 года экспертная группа признала обоснованным снов "символов советской пропаганды" - бронзовой скульптурной группы из трех воинов, памятника в виде опущенного меч, каменной звезды в центре мемориала, прикрепленных к скульптурной группе из трех воинов бронзовых плит с надписью об освобождении Клайпеды, а также каменной плиты с надписью об убитых и погибших в фашистских лагерях узниках. Клайпеда была окончательно освобождена от немецко-фашистских войск 28 января 1945 года силами 1-го Прибалтийского фронта и Краснознаменного Балтийского флота. Всего в боях при освобождении Литвы от немецко-фашистских захватчиков погибли более 80 тысяч советских солдат. Клайпеда до 1919 года принадлежала Германии, немецкое название Мемель. В соответствии с Версальским договором после первой мировой войны город перешел в управление стран Антанты, но в 1923 году после восстания перешел в состав Литвы. С 1939 по 1945 Клайпедский край был аннексирован фашистской Германией. В состав Литовской ССР Клайпеда вошла по решению Потсдамской конференции 1945 года.
https://ria.ru/20250128/naryshkin-1995825989.html
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в мире, клайпеда, литва, германия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Клайпеда, Литва, Германия
В Литве несут цветы к месту снесенного мемориала советским воинам

К месту снесенного мемориала в Клайпеде несут цветы в день 80-летия Победы

CC BY 2.0 / Mantas Volungevicius / ВильнюсПанорама Вильнюса
Панорама Вильнюса - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
CC BY 2.0 / Mantas Volungevicius / Вильнюс
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КЛАЙПЕДА (Литва), 28 янв - РИА Новости. К месту, где ранее находился снесенный мемориал советским воинам в Клайпеде, жители несут цветы в день 80-летия освобождения литовского портового города от немецкой оккупации, передает корреспондент РИА Новости.
Воздвигнутый в 1975 году на месте братского захоронения памятник советским воинам-освободителям Клайпеды "Меч", а также Вечный огонь и добавленная в 1980-м году скульптура "Воины" были снесены летом 2022 года по решению городского совета.
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Сергей Нарышкин: Западу не сорвать празднование в России 80-летия Победы
28 января, 10:00
Жители города 28 января в 80-летнюю годовщину освобождения Клайпеды возлагают цветы к плитам с именами погибших военных и узников лагерей и выкладывают их в центре мемориала на месте снесенного Вечного огня в форме пятиконечной звезды. Полиции у мемориала нет.
Летом 2022 года экспертная группа признала обоснованным снов "символов советской пропаганды" - бронзовой скульптурной группы из трех воинов, памятника в виде опущенного меч, каменной звезды в центре мемориала, прикрепленных к скульптурной группе из трех воинов бронзовых плит с надписью об освобождении Клайпеды, а также каменной плиты с надписью об убитых и погибших в фашистских лагерях узниках.
Клайпеда была окончательно освобождена от немецко-фашистских войск 28 января 1945 года силами 1-го Прибалтийского фронта и Краснознаменного Балтийского флота. Всего в боях при освобождении Литвы от немецко-фашистских захватчиков погибли более 80 тысяч советских солдат.
Клайпеда до 1919 года принадлежала Германии, немецкое название Мемель. В соответствии с Версальским договором после первой мировой войны город перешел в управление стран Антанты, но в 1923 году после восстания перешел в состав Литвы. С 1939 по 1945 Клайпедский край был аннексирован фашистской Германией. В состав Литовской ССР Клайпеда вошла по решению Потсдамской конференции 1945 года.
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