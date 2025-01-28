https://ria.ru/20250128/litva-1996218478.html

В Литве несут цветы к месту снесенного мемориала советским воинам

В Литве несут цветы к месту снесенного мемориала советским воинам - РИА Новости, 29.01.2025

В Литве несут цветы к месту снесенного мемориала советским воинам

К месту, где ранее находился снесенный мемориал советским воинам в Клайпеде, жители несут цветы в день 80-летия освобождения литовского портового города от... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-28T18:02:00+03:00

2025-01-28T18:02:00+03:00

2025-01-29T23:08:00+03:00

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КЛАЙПЕДА (Литва), 28 янв - РИА Новости. К месту, где ранее находился снесенный мемориал советским воинам в Клайпеде, жители несут цветы в день 80-летия освобождения литовского портового города от немецкой оккупации, передает корреспондент РИА Новости. Воздвигнутый в 1975 году на месте братского захоронения памятник советским воинам-освободителям Клайпеды "Меч", а также Вечный огонь и добавленная в 1980-м году скульптура "Воины" были снесены летом 2022 года по решению городского совета. Жители города 28 января в 80-летнюю годовщину освобождения Клайпеды возлагают цветы к плитам с именами погибших военных и узников лагерей и выкладывают их в центре мемориала на месте снесенного Вечного огня в форме пятиконечной звезды. Полиции у мемориала нет. Летом 2022 года экспертная группа признала обоснованным снов "символов советской пропаганды" - бронзовой скульптурной группы из трех воинов, памятника в виде опущенного меч, каменной звезды в центре мемориала, прикрепленных к скульптурной группе из трех воинов бронзовых плит с надписью об освобождении Клайпеды, а также каменной плиты с надписью об убитых и погибших в фашистских лагерях узниках. Клайпеда была окончательно освобождена от немецко-фашистских войск 28 января 1945 года силами 1-го Прибалтийского фронта и Краснознаменного Балтийского флота. Всего в боях при освобождении Литвы от немецко-фашистских захватчиков погибли более 80 тысяч советских солдат. Клайпеда до 1919 года принадлежала Германии, немецкое название Мемель. В соответствии с Версальским договором после первой мировой войны город перешел в управление стран Антанты, но в 1923 году после восстания перешел в состав Литвы. С 1939 по 1945 Клайпедский край был аннексирован фашистской Германией. В состав Литовской ССР Клайпеда вошла по решению Потсдамской конференции 1945 года.

https://ria.ru/20250128/naryshkin-1995825989.html

https://ria.ru/20250127/pobeda-1995763461.html

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