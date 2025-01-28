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Ледокол "50 лет Победы" повредил обшивку борта в Карском море - РИА Новости, 28.01.2025
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17:40 28.01.2025 (обновлено: 19:33 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/ledokol-1995968544.html
Ледокол "50 лет Победы" повредил обшивку борта в Карском море
Ледокол "50 лет Победы" повредил обшивку борта в Карском море - РИА Новости, 28.01.2025
Ледокол "50 лет Победы" повредил обшивку борта в Карском море
Атомный ледокол "50 лет Победы" получил повреждение обшивки края борта в Карском море, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росатомфлота". РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:40:00+03:00
2025-01-28T19:33:00+03:00
росатомфлот
карское море
арктика
происшествия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Атомный ледокол "50 лет Победы" получил повреждение обшивки края борта в Карском море, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росатомфлота"."Ночью 26 января в Карском море в условиях Арктики, производя околку, ледокол "50 лет Победы" получил повреждение обшивки края левого борта", — говорится в заявлении.Уточняется, что пострадавших нет, мореходные качества не утеряны, угроза системам жизнеобеспечения и реакторной установке отсутствует. Судно продолжает работать в акватории Северного морского пути, добавили на предприятии. Ледокол "50 лет Победы" построили на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Его длина — 147,9 метра, ширина — 29,9 метра, водоизмещение — 23 тысячи тонн, скорость хода на чистой воде — 20,8 узла.
https://ria.ru/20241126/ledokol-1985880633.html
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росатомфлот, карское море, арктика, происшествия
Росатомфлот, Карское море, Арктика, Происшествия
Ледокол "50 лет Победы" повредил обшивку борта в Карском море

Атомный ледокол "50 лет Победы" повредил обшивку края борта в Карском море

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЛедокол "50 лет Победы"
Ледокол 50 лет Победы - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Ледокол "50 лет Победы". Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Атомный ледокол "50 лет Победы" получил повреждение обшивки края борта в Карском море, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росатомфлота".
"Ночью 26 января в Карском море в условиях Арктики, производя околку, ледокол "50 лет Победы" получил повреждение обшивки края левого борта", — говорится в заявлении.
Уточняется, что пострадавших нет, мореходные качества не утеряны, угроза системам жизнеобеспечения и реакторной установке отсутствует.
Судно продолжает работать в акватории Северного морского пути, добавили на предприятии.
Ледокол "50 лет Победы" построили на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Его длина — 147,9 метра, ширина — 29,9 метра, водоизмещение — 23 тысячи тонн, скорость хода на чистой воде — 20,8 узла.
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