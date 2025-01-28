https://ria.ru/20250128/ledokol-1995968544.html

Ледокол "50 лет Победы" повредил обшивку борта в Карском море

Ледокол "50 лет Победы" повредил обшивку борта в Карском море - РИА Новости, 28.01.2025

Ледокол "50 лет Победы" повредил обшивку борта в Карском море

Атомный ледокол "50 лет Победы" получил повреждение обшивки края борта в Карском море, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росатомфлота". РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:40:00+03:00

2025-01-28T17:40:00+03:00

2025-01-28T19:33:00+03:00

росатомфлот

карское море

арктика

происшествия

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Атомный ледокол "50 лет Победы" получил повреждение обшивки края борта в Карском море, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росатомфлота"."Ночью 26 января в Карском море в условиях Арктики, производя околку, ледокол "50 лет Победы" получил повреждение обшивки края левого борта", — говорится в заявлении.Уточняется, что пострадавших нет, мореходные качества не утеряны, угроза системам жизнеобеспечения и реакторной установке отсутствует. Судно продолжает работать в акватории Северного морского пути, добавили на предприятии. Ледокол "50 лет Победы" построили на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Его длина — 147,9 метра, ширина — 29,9 метра, водоизмещение — 23 тысячи тонн, скорость хода на чистой воде — 20,8 узла.

https://ria.ru/20241126/ledokol-1985880633.html

карское море

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росатомфлот, карское море, арктика, происшествия