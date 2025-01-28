https://ria.ru/20250128/lada-1995979151.html
Путину показали новую Lada Iskra
Путину показали новую Lada Iskra - РИА Новости, 28.01.2025
Путину показали новую Lada Iskra
Президент России Владимир Путин в ходе посещения завода "АвтоВАЗ" в Тольятти Самарской области ознакомился с новинкой концерна — предсерийным автомобилем Lada... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T18:18:00+03:00
2025-01-28T18:18:00+03:00
2025-01-28T22:17:00+03:00
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе посещения завода "АвтоВАЗ" в Тольятти Самарской области ознакомился с новинкой концерна — предсерийным автомобилем Lada Iskra. Lada Iskra — это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Мировая премьера Lada Iskra состоялась 5 июня 2024 года в рамках Петербургского международного экономического форума. Старт производства намечен на первое полугодие 2025 года. Главе государства продемонстрировали автомобиль в разных кузовах и цветах: красном, белом и синем. Путин открыл дверь красного седана и заглянул в салон, однако садиться в машину не стал. Концептуально новая модель займет нишу между Lada Granta и Lada Vesta. В базовой комплектации Lada Iskra будут доступны такие опции, как две фронтальные подушки безопасности, система курсовой устойчивости ESC, контроль давления в шинах, передние электростеклоподъемники. Более высокие уровни оснащения дополнительно оборудованы противотуманными фарами с подсветкой поворота, задними электростеклоподъемниками, мультимедийной системой с онлайн-сервисами "Яндекс", "теплыми" опциями. Автомобиль построен на современной глобальной платформе, которая подверглась реинжинирингу и стала технологически независимой. В ходе проектирования была полностью локализована электронная инфраструктура модели, всего в рамках реинжиниринга появилось около 400 новых деталей. Габариты модели составляют: длина — 4333 миллиметров (4342 миллиметра для версии Cross), ширина — 1777 миллиметров (1785 миллиметров для версии Cross), высота по уровню крыши — 1517 миллиметров (1507 миллиметров для кузова универсал и 1544 миллиметра для версии Cross). Колесная база модели составляет 2603 миллиметра. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 литра, 90 л. с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 литра, 106 л. с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. В настоящее время ведется подготовка производства новой модели, конструкция автомобиля проходит цикл финальных испытаний и калибровок.
https://ria.ru/20241113/lada--1983617019.html
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экономика, авто, россия, тольятти, самарская область, владимир путин, автоваз, яндекс, lada vesta
Экономика, Авто, Россия, Тольятти, Самарская область, Владимир Путин, АвтоВАЗ, Яндекс, Lada Vesta
Путину показали новую Lada Iskra
Путин ознакомился с предсерийным автомобилем Lada Iskra
ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе посещения завода "АвтоВАЗ" в Тольятти Самарской области ознакомился с новинкой концерна — предсерийным автомобилем Lada Iskra.
Lada
Iskra — это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.
Мировая премьера Lada Iskra состоялась 5 июня 2024 года в рамках Петербургского международного экономического форума. Старт производства намечен на первое полугодие 2025 года.
Главе государства продемонстрировали автомобиль в разных кузовах и цветах: красном, белом и синем. Путин
открыл дверь красного седана и заглянул в салон, однако садиться в машину не стал.
Концептуально новая модель займет нишу между Lada Granta и Lada Vesta.
В базовой комплектации Lada Iskra будут доступны такие опции, как две фронтальные подушки безопасности, система курсовой устойчивости ESC, контроль давления в шинах, передние электростеклоподъемники. Более высокие уровни оснащения дополнительно оборудованы противотуманными фарами с подсветкой поворота, задними электростеклоподъемниками, мультимедийной системой с онлайн-сервисами "Яндекс
", "теплыми" опциями.
Автомобиль построен на современной глобальной платформе, которая подверглась реинжинирингу и стала технологически независимой. В ходе проектирования была полностью локализована электронная инфраструктура модели, всего в рамках реинжиниринга появилось около 400 новых деталей.
Габариты модели составляют: длина — 4333 миллиметров (4342 миллиметра для версии Cross), ширина — 1777 миллиметров (1785 миллиметров для версии Cross), высота по уровню крыши — 1517 миллиметров (1507 миллиметров для кузова универсал и 1544 миллиметра для версии Cross). Колесная база модели составляет 2603 миллиметра.
Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 литра, 90 л. с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 литра, 106 л. с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. В настоящее время ведется подготовка производства новой модели, конструкция автомобиля проходит цикл финальных испытаний и калибровок.