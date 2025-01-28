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Правительство Курской области поддержит иск ГП по хищению на контрактах - РИА Новости, 28.01.2025
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11:32 28.01.2025 (обновлено: 12:57 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/kursk-1995857166.html
Правительство Курской области поддержит иск ГП по хищению на контрактах
Правительство Курской области поддержит иск ГП по хищению на контрактах - РИА Новости, 28.01.2025
Правительство Курской области поддержит иск ГП по хищению на контрактах
Правительство Курской области поддержит иск к экс-руководителям "Корпорация развития Курской области" по делу о защитных сооружениях, заявил врио главы региона... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T11:32:00+03:00
2025-01-28T12:57:00+03:00
курская область
генеральная прокуратура рф
происшествия
александр хинштейн
россия
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КУРСК, 28 янв – РИА Новости. Правительство Курской области поддержит иск к экс-руководителям "Корпорация развития Курской области" по делу о защитных сооружениях, заявил врио главы региона Александр Хинштейн."Правительство региона поддержит в судебном процессе иск, заявленный Генеральной прокуратурой РФ к бывшим руководителям АО "Корпорация развития Курской области" и ряду коммерсантов. Сегодня надзорное ведомство потребовало взыскать более 3,2 млрд рублей, ранее выделенных из федерального бюджета на строительство фортификационных сооружений", - написал он в телеграм-канале.Врио губернатора подчеркнул, что в числе третьих лиц по иску уже заявлены региональные структуры, которые в суде займут соответствующую государственную позицию."Как уже говорил не раз, правительство Курской области будет оказывать всю необходимую помощь надзорным, правоохранительным и следственным органам при выявлении и расследовании должностных и коррупционных преступлений, а также при возмещении ущерба, нанесенного государству", - добавил врио губернатора.Как ранее сообщила ГП, с осени 2022 года в Курской области ввели особый режим работы органов управления, который разрешает региональным чиновникам проводить закупки без аукционов. В это время регион получил 19,4 млрд рублей для строительства защитных сооружений. Всего, по данным ГП, с декабря 2022 за год фигуранты дела заключили с частниками 23 фиктивных договора на сумму в три миллиарда 222 миллиона рублей. Первых фигурантов по этому делу арестовали еще в декабре прошлого года. Как заявили в ГП, фигуранты дела использовали рабочее положение в личных целях, эти средства предназначались для защиты региона от вражеских атак.
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курская область, генеральная прокуратура рф, происшествия, александр хинштейн, россия
Курская область, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия, Александр Хинштейн, Россия
Правительство Курской области поддержит иск ГП по хищению на контрактах

Хинштейн пообещал помочь взыскать 3,2 млрд рублей с главы Корпорации развития

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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КУРСК, 28 янв – РИА Новости. Правительство Курской области поддержит иск к экс-руководителям "Корпорация развития Курской области" по делу о защитных сооружениях, заявил врио главы региона Александр Хинштейн.
"Правительство региона поддержит в судебном процессе иск, заявленный Генеральной прокуратурой РФ к бывшим руководителям АО "Корпорация развития Курской области" и ряду коммерсантов. Сегодня надзорное ведомство потребовало взыскать более 3,2 млрд рублей, ранее выделенных из федерального бюджета на строительство фортификационных сооружений", - написал он в телеграм-канале.
Врио губернатора подчеркнул, что в числе третьих лиц по иску уже заявлены региональные структуры, которые в суде займут соответствующую государственную позицию.
"Как уже говорил не раз, правительство Курской области будет оказывать всю необходимую помощь надзорным, правоохранительным и следственным органам при выявлении и расследовании должностных и коррупционных преступлений, а также при возмещении ущерба, нанесенного государству", - добавил врио губернатора.
Как ранее сообщила ГП, с осени 2022 года в Курской области ввели особый режим работы органов управления, который разрешает региональным чиновникам проводить закупки без аукционов. В это время регион получил 19,4 млрд рублей для строительства защитных сооружений.
Всего, по данным ГП, с декабря 2022 за год фигуранты дела заключили с частниками 23 фиктивных договора на сумму в три миллиарда 222 миллиона рублей. Первых фигурантов по этому делу арестовали еще в декабре прошлого года. Как заявили в ГП, фигуранты дела использовали рабочее положение в личных целях, эти средства предназначались для защиты региона от вражеских атак.
Здание Генеральной прокуратуры на улице Петровке в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Генпрокуратура требует взыскать с курских чиновников 3,2 миллиарда рублей
10:52
 
Курская областьГенеральная прокуратура РФПроисшествияАлександр ХинштейнРоссия
 
 
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