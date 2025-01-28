https://ria.ru/20250128/kursk-1995857166.html

Правительство Курской области поддержит иск ГП по хищению на контрактах

Правительство Курской области поддержит иск ГП по хищению на контрактах - РИА Новости, 28.01.2025

Правительство Курской области поддержит иск ГП по хищению на контрактах

Правительство Курской области поддержит иск к экс-руководителям "Корпорация развития Курской области" по делу о защитных сооружениях, заявил врио главы региона... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T11:32:00+03:00

2025-01-28T11:32:00+03:00

2025-01-28T12:57:00+03:00

курская область

генеральная прокуратура рф

происшествия

александр хинштейн

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КУРСК, 28 янв – РИА Новости. Правительство Курской области поддержит иск к экс-руководителям "Корпорация развития Курской области" по делу о защитных сооружениях, заявил врио главы региона Александр Хинштейн."Правительство региона поддержит в судебном процессе иск, заявленный Генеральной прокуратурой РФ к бывшим руководителям АО "Корпорация развития Курской области" и ряду коммерсантов. Сегодня надзорное ведомство потребовало взыскать более 3,2 млрд рублей, ранее выделенных из федерального бюджета на строительство фортификационных сооружений", - написал он в телеграм-канале.Врио губернатора подчеркнул, что в числе третьих лиц по иску уже заявлены региональные структуры, которые в суде займут соответствующую государственную позицию."Как уже говорил не раз, правительство Курской области будет оказывать всю необходимую помощь надзорным, правоохранительным и следственным органам при выявлении и расследовании должностных и коррупционных преступлений, а также при возмещении ущерба, нанесенного государству", - добавил врио губернатора.Как ранее сообщила ГП, с осени 2022 года в Курской области ввели особый режим работы органов управления, который разрешает региональным чиновникам проводить закупки без аукционов. В это время регион получил 19,4 млрд рублей для строительства защитных сооружений. Всего, по данным ГП, с декабря 2022 за год фигуранты дела заключили с частниками 23 фиктивных договора на сумму в три миллиарда 222 миллиона рублей. Первых фигурантов по этому делу арестовали еще в декабре прошлого года. Как заявили в ГП, фигуранты дела использовали рабочее положение в личных целях, эти средства предназначались для защиты региона от вражеских атак.

https://ria.ru/20250128/genprokuratura-1995846543.html

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курская область, генеральная прокуратура рф, происшествия, александр хинштейн, россия