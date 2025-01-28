Владелец саратовского курорта прокомментировал ситуацию с сексом в бассейне
Владелец курорта "Хвалынь" назвал недостойным секс туристов в бассейне
© Кадр видео из соцсетейПара туристов занялась сексом в прозрачном бассейне
© Кадр видео из соцсетей
Пара туристов занялась сексом в прозрачном бассейне
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САРАТОВ, 28 янв - РИА Новости. Создатель и владелец курорта "Хвалынь" в Саратовской области Сергей Миронов выразил сожаление, что пара туристов занялась сексом в прозрачном бассейне, назвав такое поведение недостойным.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пара в термальном бассейне со стеклянными стенками в Хвалынске в Саратовской области вступила в сексуальный контакт.
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"Произошло то, что произошло. И если бы этому поступку мы были свидетели, то, конечно, пресекли. Мы создаем и строим для всех гостей различные интересные пространства для отдыха, однако именно поведение гостей иногда бывает недостойным. Мне жаль", - процитировала РИА Новости слова Миронова представитель курорта.
Миронов призвал отнестись к этой ситуации с иронией, но при этом сообщил, что была проведена дополнительная дезинфекция воды в бассейне.
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"Благодарю всех, кто не остался равнодушным", - добавил Миронов.
Согласно информации на сайте курорта, парящий бассейн с прозрачными стенами расположен на третьем этаже курортного комплекса и был открыт в октябре прошлого года. Для его посещения установлено возрастное ограничение 16+.