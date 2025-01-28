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Владелец саратовского курорта прокомментировал ситуацию с сексом в бассейне - РИА Новости, 28.01.2025
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17:44 28.01.2025 (обновлено: 17:58 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/kurort-1995969693.html
Владелец саратовского курорта прокомментировал ситуацию с сексом в бассейне
Владелец саратовского курорта прокомментировал ситуацию с сексом в бассейне - РИА Новости, 28.01.2025
Владелец саратовского курорта прокомментировал ситуацию с сексом в бассейне
Создатель и владелец курорта "Хвалынь" в Саратовской области Сергей Миронов выразил сожаление, что пара туристов занялась сексом в прозрачном бассейне, назвав... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:44:00+03:00
2025-01-28T17:58:00+03:00
саратовская область
хвалынск
россия
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САРАТОВ, 28 янв - РИА Новости. Создатель и владелец курорта "Хвалынь" в Саратовской области Сергей Миронов выразил сожаление, что пара туристов занялась сексом в прозрачном бассейне, назвав такое поведение недостойным. Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пара в термальном бассейне со стеклянными стенками в Хвалынске в Саратовской области вступила в сексуальный контакт. "Произошло то, что произошло. И если бы этому поступку мы были свидетели, то, конечно, пресекли. Мы создаем и строим для всех гостей различные интересные пространства для отдыха, однако именно поведение гостей иногда бывает недостойным. Мне жаль", - процитировала РИА Новости слова Миронова представитель курорта. Миронов призвал отнестись к этой ситуации с иронией, но при этом сообщил, что была проведена дополнительная дезинфекция воды в бассейне. "Благодарю всех, кто не остался равнодушным", - добавил Миронов. Согласно информации на сайте курорта, парящий бассейн с прозрачными стенами расположен на третьем этаже курортного комплекса и был открыт в октябре прошлого года. Для его посещения установлено возрастное ограничение 16+.
https://ria.ru/20241127/krasnodar-1986005219.html
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саратовская область, хвалынск, россия
Саратовская область, Хвалынск, Россия
Владелец саратовского курорта прокомментировал ситуацию с сексом в бассейне

Владелец курорта "Хвалынь" назвал недостойным секс туристов в бассейне

© Кадр видео из соцсетейПара туристов занялась сексом в прозрачном бассейне
Пара туристов занялась сексом в прозрачном бассейне - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Кадр видео из соцсетей
Пара туристов занялась сексом в прозрачном бассейне
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САРАТОВ, 28 янв - РИА Новости. Создатель и владелец курорта "Хвалынь" в Саратовской области Сергей Миронов выразил сожаление, что пара туристов занялась сексом в прозрачном бассейне, назвав такое поведение недостойным.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пара в термальном бассейне со стеклянными стенками в Хвалынске в Саратовской области вступила в сексуальный контакт.
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"Произошло то, что произошло. И если бы этому поступку мы были свидетели, то, конечно, пресекли. Мы создаем и строим для всех гостей различные интересные пространства для отдыха, однако именно поведение гостей иногда бывает недостойным. Мне жаль", - процитировала РИА Новости слова Миронова представитель курорта.
Миронов призвал отнестись к этой ситуации с иронией, но при этом сообщил, что была проведена дополнительная дезинфекция воды в бассейне.
«
"Благодарю всех, кто не остался равнодушным", - добавил Миронов.
Согласно информации на сайте курорта, парящий бассейн с прозрачными стенами расположен на третьем этаже курортного комплекса и был открыт в октябре прошлого года. Для его посещения установлено возрастное ограничение 16+.
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