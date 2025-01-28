https://ria.ru/20250128/kuban-1995947271.html

На Кубани объяснили поиск новых сотрудников в аэропорты

На Кубани объяснили поиск новых сотрудников в аэропорты - РИА Новости, 28.01.2025

На Кубани объяснили поиск новых сотрудников в аэропорты

Компания "Аэродинамика" объяснила поиск новых сотрудников во временно закрытых аэропортах Краснодара и Анапы работой по сохранению укомплектованности кадрового... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T16:29:00+03:00

2025-01-28T16:29:00+03:00

2025-01-28T16:29:00+03:00

краснодар

анапа

россия

безопасность

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769249912_0:44:3486:2005_1920x0_80_0_0_45aa8c03320d0783f7a3083db5ec8434.jpg

КРАСНОДАР, 28 янв - РИА Новости. Компания "Аэродинамика" объяснила поиск новых сотрудников во временно закрытых аэропортах Краснодара и Анапы работой по сохранению укомплектованности кадрового состава, добавив РИА Новости, что никакой информацией о планируемом открытии гаваней нет. Ранее в сети появилась информация о том, что аэропорты Юга России готовятся к открытию, так как воздушные гавани активно ищут сотрудников. Среди вакансий, например, указываются диспетчеры, руководитель группы пассажирского обслуживания, оператор сопровождающего маломобильных пассажиров. "Мы поддерживаем укомплектованность всего кадрового состава аэропортов "Краснодар" и "Анапа", регулярно объявляя вакансии на освободившиеся должности, а также готовим специалистов целевым образом в рамках федерального проекта "Профессионалитет". В том числе это касается и тех специальностей, которые задействованы в обслуживании пассажиров. Обновление вакансий происходит регулярно для оптимизации выдачи объявлений на сайтах по поиску работы", - заявили в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика". Отмечается, что в течение всего периода ограничений полётов в аэропортах холдинга регулярно проводятся тренировки и обучение, чтобы специалисты сохраняли навыки и компетенции и были готовы возобновить работу, "как только соответствующее решение будет принято". Как уточнили РИА Новости в холдинге, никакой информацией о планируемом открытии компания не обладает. Режим ограничения полетов в аэропорты Юга и Центральной части России действует с 24 февраля 2022 года, включая воздушные гавани Анапы, Геленджика и Краснодара.

https://ria.ru/20250126/samolet-1995599557.html

https://ria.ru/20250127/wizzair-1995749542.html

краснодар

анапа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодар, анапа, россия, безопасность, общество