https://ria.ru/20250128/kuban-1995947271.html
На Кубани объяснили поиск новых сотрудников в аэропорты
На Кубани объяснили поиск новых сотрудников в аэропорты - РИА Новости, 28.01.2025
На Кубани объяснили поиск новых сотрудников в аэропорты
Компания "Аэродинамика" объяснила поиск новых сотрудников во временно закрытых аэропортах Краснодара и Анапы работой по сохранению укомплектованности кадрового... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T16:29:00+03:00
2025-01-28T16:29:00+03:00
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КРАСНОДАР, 28 янв - РИА Новости. Компания "Аэродинамика" объяснила поиск новых сотрудников во временно закрытых аэропортах Краснодара и Анапы работой по сохранению укомплектованности кадрового состава, добавив РИА Новости, что никакой информацией о планируемом открытии гаваней нет. Ранее в сети появилась информация о том, что аэропорты Юга России готовятся к открытию, так как воздушные гавани активно ищут сотрудников. Среди вакансий, например, указываются диспетчеры, руководитель группы пассажирского обслуживания, оператор сопровождающего маломобильных пассажиров. "Мы поддерживаем укомплектованность всего кадрового состава аэропортов "Краснодар" и "Анапа", регулярно объявляя вакансии на освободившиеся должности, а также готовим специалистов целевым образом в рамках федерального проекта "Профессионалитет". В том числе это касается и тех специальностей, которые задействованы в обслуживании пассажиров. Обновление вакансий происходит регулярно для оптимизации выдачи объявлений на сайтах по поиску работы", - заявили в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика". Отмечается, что в течение всего периода ограничений полётов в аэропортах холдинга регулярно проводятся тренировки и обучение, чтобы специалисты сохраняли навыки и компетенции и были готовы возобновить работу, "как только соответствующее решение будет принято". Как уточнили РИА Новости в холдинге, никакой информацией о планируемом открытии компания не обладает. Режим ограничения полетов в аэропорты Юга и Центральной части России действует с 24 февраля 2022 года, включая воздушные гавани Анапы, Геленджика и Краснодара.
https://ria.ru/20250126/samolet-1995599557.html
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краснодар, анапа, россия, безопасность, общество
Краснодар, Анапа, Россия, Безопасность, Общество
На Кубани объяснили поиск новых сотрудников в аэропорты
Поиск сотрудников в аэропорты Краснодара и Анапы не связан с продолжением работы
КРАСНОДАР, 28 янв - РИА Новости. Компания "Аэродинамика" объяснила поиск новых сотрудников во временно закрытых аэропортах Краснодара и Анапы работой по сохранению укомплектованности кадрового состава, добавив РИА Новости, что никакой информацией о планируемом открытии гаваней нет.
Ранее в сети появилась информация о том, что аэропорты Юга России готовятся к открытию, так как воздушные гавани активно ищут сотрудников. Среди вакансий, например, указываются диспетчеры, руководитель группы пассажирского обслуживания, оператор сопровождающего маломобильных пассажиров.
"Мы поддерживаем укомплектованность всего кадрового состава аэропортов "Краснодар" и "Анапа", регулярно объявляя вакансии на освободившиеся должности, а также готовим специалистов целевым образом в рамках федерального проекта "Профессионалитет". В том числе это касается и тех специальностей, которые задействованы в обслуживании пассажиров. Обновление вакансий происходит регулярно для оптимизации выдачи объявлений на сайтах по поиску работы", - заявили в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика".
Отмечается, что в течение всего периода ограничений полётов в аэропортах холдинга регулярно проводятся тренировки и обучение, чтобы специалисты сохраняли навыки и компетенции и были готовы возобновить работу, "как только соответствующее решение будет принято".
Как уточнили РИА Новости в холдинге, никакой информацией о планируемом открытии компания не обладает.
Режим ограничения полетов в аэропорты Юга
и Центральной части России
действует с 24 февраля 2022 года, включая воздушные гавани Анапы
, Геленджика
и Краснодара
.