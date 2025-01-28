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Ефимов: еще три жилых корпуса возвели на территории бывшей промзоны по КРТ - РИА Новости, 28.01.2025
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14:15 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/krt-1995881102.html
Ефимов: еще три жилых корпуса возвели на территории бывшей промзоны по КРТ
Ефимов: еще три жилых корпуса возвели на территории бывшей промзоны по КРТ - РИА Новости, 28.01.2025
Ефимов: еще три жилых корпуса возвели на территории бывшей промзоны по КРТ
Инвестор возвел три жилых корпуса на территории бывшей промзоны "Октябрьское Поле" по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:15:00+03:00
2025-01-28T14:15:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Инвестор возвел три жилых корпуса на территории бывшей промзоны "Октябрьское Поле" по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Инвестор завершил строительство трех корпусов общей площадью более 73,1 тысячи квадратных метров, почти 46 тысяч квадратных метров в них занимают жилые помещения", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что корпуса построили на участке бывшей промзоны "Октябрьское Поле" в рамках первого в Москве договора о комплексном развитии территорий.В свою очередь, глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман отметил, что многоквартирный жилой комплекс находится на улице Берзарина, три корпуса рассчитаны на более чем тысячу квартир. На подземном уровне расположены паркинг и кладовые для жителей.Кроме того, на первом этаже для жильцов планируют открыть магазины, общественные пространства и кафе.Площадь участка бывшей промзоны "Октябрьское поле" составляет 5,9 гектара. Это – первая территория, в отношении которой в 2020 году в Москве заключили договор о комплексном развитии, добавляется в пресс-релизе.
https://ria.ru/20250128/efimov-1995793171.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: еще три жилых корпуса возвели на территории бывшей промзоны по КРТ

Ефимов: еще три жилых корпуса построили на территории бывшей промзоны по КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Инвестор возвел три жилых корпуса на территории бывшей промзоны "Октябрьское Поле" по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Инвестор завершил строительство трех корпусов общей площадью более 73,1 тысячи квадратных метров, почти 46 тысяч квадратных метров в них занимают жилые помещения", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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В сообщении уточняется, что корпуса построили на участке бывшей промзоны "Октябрьское Поле" в рамках первого в Москве договора о комплексном развитии территорий.
В свою очередь, глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман отметил, что многоквартирный жилой комплекс находится на улице Берзарина, три корпуса рассчитаны на более чем тысячу квартир. На подземном уровне расположены паркинг и кладовые для жителей.
Кроме того, на первом этаже для жильцов планируют открыть магазины, общественные пространства и кафе.
Площадь участка бывшей промзоны "Октябрьское поле" составляет 5,9 гектара. Это – первая территория, в отношении которой в 2020 году в Москве заключили договор о комплексном развитии, добавляется в пресс-релизе.
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