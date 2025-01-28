https://ria.ru/20250128/krasnodar-1995998019.html

Мужчину, избившего пенсионера в лифте в Краснодаре, арестовали

Мужчину, избившего пенсионера в лифте в Краснодаре, арестовали - РИА Новости, 28.01.2025

Мужчину, избившего пенсионера в лифте в Краснодаре, арестовали

Суд на два месяца арестовал уроженца Чукотки, напавшего и обокравшего пенсионера с тростью в лифте многоэтажки в Краснодаре, мужчина признался, что был пьян и... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T20:33:00+03:00

2025-01-28T20:33:00+03:00

2025-01-28T20:33:00+03:00

россия

краснодар

чукотка

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КРАСНОДАР, 28 янв - РИА Новости. Суд на два месяца арестовал уроженца Чукотки, напавшего и обокравшего пенсионера с тростью в лифте многоэтажки в Краснодаре, мужчина признался, что был пьян и ничего не помнит, сообщили в УМВД по краевой столице. Ранее в сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, согласно которым днём 25 января в лифте многоэтажного дома мужчина начал бить дедушку с тростью по голове и обшаривать его карманы, пожилой человек упал на колени, но нападавшего это не остановило. В итоге он забрал у дедушки бутылку алкоголя, банковскую карту и наличные. Когда нападавший выходил из кабины, его заметил очевидец и побежал за ним, затем очевидец вернулся, чтобы помочь пострадавшему встать. Как заявили в УМВД краевой столицы, пострадавшему мужчине 78 лет, нападавший задержан. Следователи возбудили уголовное дело о грабеже с применением насилия. "Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении. На опубликованном полицией видео 26-летний уроженец Чукотки объясняет, что в момент нападения он был пьян и ничего не помнит. По словам арестованного, он вернул всё украденное, и заявление на него писать не стали, за содеянное он кается и обещает, что это больше не повторится.

https://ria.ru/20250127/izbienie-1995788873.html

https://ria.ru/20250120/tuva-1994632827.html

россия

краснодар

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россия, краснодар, чукотка, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)