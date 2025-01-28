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Мужчину, избившего пенсионера в лифте в Краснодаре, арестовали - РИА Новости, 28.01.2025
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20:33 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/krasnodar-1995998019.html
Мужчину, избившего пенсионера в лифте в Краснодаре, арестовали
Мужчину, избившего пенсионера в лифте в Краснодаре, арестовали - РИА Новости, 28.01.2025
Мужчину, избившего пенсионера в лифте в Краснодаре, арестовали
Суд на два месяца арестовал уроженца Чукотки, напавшего и обокравшего пенсионера с тростью в лифте многоэтажки в Краснодаре, мужчина признался, что был пьян и... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T20:33:00+03:00
2025-01-28T20:33:00+03:00
россия
краснодар
чукотка
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОДАР, 28 янв - РИА Новости. Суд на два месяца арестовал уроженца Чукотки, напавшего и обокравшего пенсионера с тростью в лифте многоэтажки в Краснодаре, мужчина признался, что был пьян и ничего не помнит, сообщили в УМВД по краевой столице. Ранее в сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, согласно которым днём 25 января в лифте многоэтажного дома мужчина начал бить дедушку с тростью по голове и обшаривать его карманы, пожилой человек упал на колени, но нападавшего это не остановило. В итоге он забрал у дедушки бутылку алкоголя, банковскую карту и наличные. Когда нападавший выходил из кабины, его заметил очевидец и побежал за ним, затем очевидец вернулся, чтобы помочь пострадавшему встать. Как заявили в УМВД краевой столицы, пострадавшему мужчине 78 лет, нападавший задержан. Следователи возбудили уголовное дело о грабеже с применением насилия. "Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении. На опубликованном полицией видео 26-летний уроженец Чукотки объясняет, что в момент нападения он был пьян и ничего не помнит. По словам арестованного, он вернул всё украденное, и заявление на него писать не стали, за содеянное он кается и обещает, что это больше не повторится.
https://ria.ru/20250127/izbienie-1995788873.html
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россия, краснодар, чукотка, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Краснодар, Чукотка, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Мужчину, избившего пенсионера в лифте в Краснодаре, арестовали

МВД: мужчина, избивший пенсионера в лифте в Краснодаре был пьян, его арестовали

Нападение на пенсионера в лифте в Краснодаре. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Нападение на пенсионера в лифте в Краснодаре. Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Нападение на пенсионера в лифте в Краснодаре. Кадр записи камеры видеонаблюдения
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КРАСНОДАР, 28 янв - РИА Новости. Суд на два месяца арестовал уроженца Чукотки, напавшего и обокравшего пенсионера с тростью в лифте многоэтажки в Краснодаре, мужчина признался, что был пьян и ничего не помнит, сообщили в УМВД по краевой столице.
Ранее в сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, согласно которым днём 25 января в лифте многоэтажного дома мужчина начал бить дедушку с тростью по голове и обшаривать его карманы, пожилой человек упал на колени, но нападавшего это не остановило. В итоге он забрал у дедушки бутылку алкоголя, банковскую карту и наличные. Когда нападавший выходил из кабины, его заметил очевидец и побежал за ним, затем очевидец вернулся, чтобы помочь пострадавшему встать.
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Как заявили в УМВД краевой столицы, пострадавшему мужчине 78 лет, нападавший задержан. Следователи возбудили уголовное дело о грабеже с применением насилия.
"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении.
На опубликованном полицией видео 26-летний уроженец Чукотки объясняет, что в момент нападения он был пьян и ничего не помнит. По словам арестованного, он вернул всё украденное, и заявление на него писать не стали, за содеянное он кается и обещает, что это больше не повторится.
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