https://ria.ru/20250128/krasnodar-1995996003.html

Ночной конфликт в компьютерном клубе обернулся поножовщиной в Краснодаре

Ночной конфликт в компьютерном клубе обернулся поножовщиной в Краснодаре - РИА Новости, 28.01.2025

Ночной конфликт в компьютерном клубе обернулся поножовщиной в Краснодаре

Правоохранительные органы начали проверку после драки в компьютерном клубе, где житель Ставропольского края ранил трех мужчин складным ножом, сообщили в УМВД по РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T20:15:00+03:00

2025-01-28T20:15:00+03:00

2025-01-28T20:15:00+03:00

происшествия

ставропольский край

краснодар

россия

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КРАСНОДАР, 28 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы начали проверку после драки в компьютерном клубе, где житель Ставропольского края ранил трех мужчин складным ножом, сообщили в УМВД по краевой столице. В сети появилось видео драки молодых людей в помещении, где затем показаны кадры с беседой уже раненых мужчин. По данным ведомства, в полицию Краснодара сообщение о драке в компьютерном клубе на проспекте Константина Образцова поступило в минувший четверг ночью. "Сотрудники полиции выяснили, что 27-летний житель Ставропольского края на фоне резко возникшего конфликта с компанией незнакомых ему молодых людей, в ходе драки достал складной нож и нанёс телесные повреждения (порезы) трём мужчинам 1997, 1996 и 2004 года рождения", - говорится в сообщении. Уточняется, что нож изъят. По данному факту проводится проверка.

https://ria.ru/20250128/buryatiya-1995933559.html

https://ria.ru/20250115/kuzbass-1993784487.html

ставропольский край

краснодар

россия

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происшествия, ставропольский край, краснодар, россия