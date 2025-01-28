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Ночной конфликт в компьютерном клубе обернулся поножовщиной в Краснодаре - РИА Новости, 28.01.2025
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20:15 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/krasnodar-1995996003.html
Ночной конфликт в компьютерном клубе обернулся поножовщиной в Краснодаре
Ночной конфликт в компьютерном клубе обернулся поножовщиной в Краснодаре - РИА Новости, 28.01.2025
Ночной конфликт в компьютерном клубе обернулся поножовщиной в Краснодаре
Правоохранительные органы начали проверку после драки в компьютерном клубе, где житель Ставропольского края ранил трех мужчин складным ножом, сообщили в УМВД по РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T20:15:00+03:00
2025-01-28T20:15:00+03:00
происшествия
ставропольский край
краснодар
россия
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КРАСНОДАР, 28 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы начали проверку после драки в компьютерном клубе, где житель Ставропольского края ранил трех мужчин складным ножом, сообщили в УМВД по краевой столице. В сети появилось видео драки молодых людей в помещении, где затем показаны кадры с беседой уже раненых мужчин. По данным ведомства, в полицию Краснодара сообщение о драке в компьютерном клубе на проспекте Константина Образцова поступило в минувший четверг ночью. "Сотрудники полиции выяснили, что 27-летний житель Ставропольского края на фоне резко возникшего конфликта с компанией незнакомых ему молодых людей, в ходе драки достал складной нож и нанёс телесные повреждения (порезы) трём мужчинам 1997, 1996 и 2004 года рождения", - говорится в сообщении. Уточняется, что нож изъят. По данному факту проводится проверка.
https://ria.ru/20250128/buryatiya-1995933559.html
https://ria.ru/20250115/kuzbass-1993784487.html
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происшествия, ставропольский край, краснодар, россия
Происшествия, Ставропольский край, Краснодар, Россия
Ночной конфликт в компьютерном клубе обернулся поножовщиной в Краснодаре

В Краснодаре мужчина ранил трех мужчин складным ножом в компьютерном клубе

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 28 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы начали проверку после драки в компьютерном клубе, где житель Ставропольского края ранил трех мужчин складным ножом, сообщили в УМВД по краевой столице.
В сети появилось видео драки молодых людей в помещении, где затем показаны кадры с беседой уже раненых мужчин.
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По данным ведомства, в полицию Краснодара сообщение о драке в компьютерном клубе на проспекте Константина Образцова поступило в минувший четверг ночью.
«
"Сотрудники полиции выяснили, что 27-летний житель Ставропольского края на фоне резко возникшего конфликта с компанией незнакомых ему молодых людей, в ходе драки достал складной нож и нанёс телесные повреждения (порезы) трём мужчинам 1997, 1996 и 2004 года рождения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что нож изъят. По данному факту проводится проверка.
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