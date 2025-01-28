https://ria.ru/20250128/krasnodar-1995996003.html
Ночной конфликт в компьютерном клубе обернулся поножовщиной в Краснодаре
Ночной конфликт в компьютерном клубе обернулся поножовщиной в Краснодаре - РИА Новости, 28.01.2025
Ночной конфликт в компьютерном клубе обернулся поножовщиной в Краснодаре
Правоохранительные органы начали проверку после драки в компьютерном клубе, где житель Ставропольского края ранил трех мужчин складным ножом, сообщили в УМВД по РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T20:15:00+03:00
2025-01-28T20:15:00+03:00
2025-01-28T20:15:00+03:00
происшествия
ставропольский край
краснодар
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941832452_0:349:2966:2017_1920x0_80_0_0_dc60a53c81552fc4c87c2061e8186b0f.jpg
КРАСНОДАР, 28 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы начали проверку после драки в компьютерном клубе, где житель Ставропольского края ранил трех мужчин складным ножом, сообщили в УМВД по краевой столице. В сети появилось видео драки молодых людей в помещении, где затем показаны кадры с беседой уже раненых мужчин. По данным ведомства, в полицию Краснодара сообщение о драке в компьютерном клубе на проспекте Константина Образцова поступило в минувший четверг ночью. "Сотрудники полиции выяснили, что 27-летний житель Ставропольского края на фоне резко возникшего конфликта с компанией незнакомых ему молодых людей, в ходе драки достал складной нож и нанёс телесные повреждения (порезы) трём мужчинам 1997, 1996 и 2004 года рождения", - говорится в сообщении. Уточняется, что нож изъят. По данному факту проводится проверка.
https://ria.ru/20250128/buryatiya-1995933559.html
https://ria.ru/20250115/kuzbass-1993784487.html
ставропольский край
краснодар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941832452_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_300854b73dee3869cdd0c175b3621bea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, краснодар, россия
Происшествия, Ставропольский край, Краснодар, Россия
Ночной конфликт в компьютерном клубе обернулся поножовщиной в Краснодаре
В Краснодаре мужчина ранил трех мужчин складным ножом в компьютерном клубе