В ДР Конго демонстранты атаковали посольство Нидерландов
RTL: посольство Нидерландов в Киншасе подверглось атаке демонстрантов
© AP Photo / Samy Ntumba ShambuyiПротестующие в Киншасе
© AP Photo / Samy Ntumba Shambuyi
Протестующие в Киншасе
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ГААГА, 28 янв - РИА Новости. Посольство Нидерландов в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе во вторник было атаковано демонстрантами, в настоящее время ситуация начала стабилизироваться, сообщил телеканал RTL со ссылкой на министерство иностранных дел королевства.
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"Здание посольства Нидерландов в Киншасе также стало объектом жесткой демонстрации ранее сегодня", - сообщил представитель нидерландского МИД.
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В ведомстве отметили, что местные силы безопасности в настоящее время взяли здание под охрану. "Ситуация, похоже, стабилизируется. Ужасно, что нашим коллегам пришлось испытать это", - добавили в министерстве.
Беспорядки в Киншасе были вызваны наступлением повстанцев на востоке ДР Конго, которое, как считается, происходит при поддержке военных Руанды.
МИД РФ ранее выразил обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации на востоке ДРК, призвав к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса.
В июле 2022 года, после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК, состоялся саммит в Анголе. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.
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