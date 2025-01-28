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В ДР Конго демонстранты атаковали посольство Нидерландов - РИА Новости, 28.01.2025
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16:26 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/kongo-1995946420.html
В ДР Конго демонстранты атаковали посольство Нидерландов
В ДР Конго демонстранты атаковали посольство Нидерландов - РИА Новости, 28.01.2025
В ДР Конго демонстранты атаковали посольство Нидерландов
Посольство Нидерландов в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе во вторник было атаковано демонстрантами, в настоящее время ситуация начала... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T16:26:00+03:00
2025-01-28T16:26:00+03:00
в мире
киншаса (город)
руанда
нидерланды
поль кагаме
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ГААГА, 28 янв - РИА Новости. Посольство Нидерландов в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе во вторник было атаковано демонстрантами, в настоящее время ситуация начала стабилизироваться, сообщил телеканал RTL со ссылкой на министерство иностранных дел королевства. Ранее портал Mediacongo сообщил, что демонстранты в Киншасе атакуют посольства Франции, Руанды и Уганды, власти которых они считают враждебными своей стране. "Здание посольства Нидерландов в Киншасе также стало объектом жесткой демонстрации ранее сегодня", - сообщил представитель нидерландского МИД. В ведомстве отметили, что местные силы безопасности в настоящее время взяли здание под охрану. "Ситуация, похоже, стабилизируется. Ужасно, что нашим коллегам пришлось испытать это", - добавили в министерстве. Беспорядки в Киншасе были вызваны наступлением повстанцев на востоке ДР Конго, которое, как считается, происходит при поддержке военных Руанды. МИД РФ ранее выразил обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации на востоке ДРК, призвав к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. В июле 2022 года, после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК, состоялся саммит в Анголе. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.
https://ria.ru/20250127/kongo-1995786239.html
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киншаса (город)
руанда
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в мире, киншаса (город), руанда, нидерланды, поль кагаме
В мире, Киншаса (город), Руанда, Нидерланды, Поль Кагаме
В ДР Конго демонстранты атаковали посольство Нидерландов

RTL: посольство Нидерландов в Киншасе подверглось атаке демонстрантов

© AP Photo / Samy Ntumba ShambuyiПротестующие в Киншасе
Протестующие в Киншасе - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Samy Ntumba Shambuyi
Протестующие в Киншасе
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ГААГА, 28 янв - РИА Новости. Посольство Нидерландов в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе во вторник было атаковано демонстрантами, в настоящее время ситуация начала стабилизироваться, сообщил телеканал RTL со ссылкой на министерство иностранных дел королевства.
Ранее портал Mediacongo сообщил, что демонстранты в Киншасе атакуют посольства Франции, Руанды и Уганды, власти которых они считают враждебными своей стране.
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«
"Здание посольства Нидерландов в Киншасе также стало объектом жесткой демонстрации ранее сегодня", - сообщил представитель нидерландского МИД.
«
В ведомстве отметили, что местные силы безопасности в настоящее время взяли здание под охрану. "Ситуация, похоже, стабилизируется. Ужасно, что нашим коллегам пришлось испытать это", - добавили в министерстве.
Беспорядки в Киншасе были вызваны наступлением повстанцев на востоке ДР Конго, которое, как считается, происходит при поддержке военных Руанды.
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МИД РФ ранее выразил обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации на востоке ДРК, призвав к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса.
В июле 2022 года, после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК, состоялся саммит в Анголе. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.
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