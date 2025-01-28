https://ria.ru/20250128/kongo-1995946420.html

В ДР Конго демонстранты атаковали посольство Нидерландов

В ДР Конго демонстранты атаковали посольство Нидерландов - РИА Новости, 28.01.2025

В ДР Конго демонстранты атаковали посольство Нидерландов

Посольство Нидерландов в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе во вторник было атаковано демонстрантами, в настоящее время ситуация начала... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T16:26:00+03:00

2025-01-28T16:26:00+03:00

2025-01-28T16:26:00+03:00

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ГААГА, 28 янв - РИА Новости. Посольство Нидерландов в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе во вторник было атаковано демонстрантами, в настоящее время ситуация начала стабилизироваться, сообщил телеканал RTL со ссылкой на министерство иностранных дел королевства. Ранее портал Mediacongo сообщил, что демонстранты в Киншасе атакуют посольства Франции, Руанды и Уганды, власти которых они считают враждебными своей стране. "Здание посольства Нидерландов в Киншасе также стало объектом жесткой демонстрации ранее сегодня", - сообщил представитель нидерландского МИД. В ведомстве отметили, что местные силы безопасности в настоящее время взяли здание под охрану. "Ситуация, похоже, стабилизируется. Ужасно, что нашим коллегам пришлось испытать это", - добавили в министерстве. Беспорядки в Киншасе были вызваны наступлением повстанцев на востоке ДР Конго, которое, как считается, происходит при поддержке военных Руанды. МИД РФ ранее выразил обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации на востоке ДРК, призвав к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. В июле 2022 года, после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК, состоялся саммит в Анголе. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.

https://ria.ru/20250127/kongo-1995786239.html

https://ria.ru/20250127/kongo-1995611267.html

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в мире, киншаса (город), руанда, нидерланды, поль кагаме