https://ria.ru/20250128/kongo-1995878212.html

Демонстранты подожгли покрышки перед посольством США в ДР Конго

Демонстранты подожгли покрышки перед посольством США в ДР Конго - РИА Новости, 28.01.2025

Демонстранты подожгли покрышки перед посольством США в ДР Конго

Демонстранты жгут покрышки перед посольством США в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе, требуя большего вмешательства международного... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T13:00:00+03:00

2025-01-28T13:00:00+03:00

2025-01-28T13:04:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Демонстранты жгут покрышки перед посольством США в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе, требуя большего вмешательства международного сообщества в урегулирование напряженности на востоке страны, пишет портал Actualite. Ранее альянс повстанческих сил ДР Конго, в который входит группировка М23, заявил о захвате Гомы - столицы провинции Северное Киву. Глава миротворческой миссии ООН (МООНСДРК) Бинту Кейта сообщала, что повстанцы из М23 и военные Руанды вторглись в пригород Гомы. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Руанду вывести войска из ДР Конго. "Протестующие жгли покрышки возле посольства, скандируя такие лозунги, как "Воры, убирайтесь!"... Правоохранители создали периметр безопасности вокруг здания, чтобы предотвратить любые беспорядки", - говорится в публикации. Отмечается, что участники демонстрации требуют, в частности, большего участие международного сообщества в урегулировании ситуации в республике. Портал сообщает, что по всей столице проходят акции солидарности с вооруженными силами ДРК, ведущими бои на востоке страны. МИД РФ ранее выразил обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации на востоке ДРК, призвав к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. В июле 2022 года, после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК, состоялся саммит в Анголе. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.

https://ria.ru/20250125/kongo-1995499810.html

https://ria.ru/20250104/kongo-1992453662.html

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в мире, руанда, сша, киншаса (город), антониу гутерреш, поль кагаме, оон