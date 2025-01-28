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КМСП: около 10 инструментов развития будут доступны МСП в 2025 году - РИА Новости, 28.01.2025
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11:04 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/kmsp-1995849798.html
КМСП: около 10 инструментов развития будут доступны МСП в 2025 году
КМСП: около 10 инструментов развития будут доступны МСП в 2025 году - РИА Новости, 28.01.2025
КМСП: около 10 инструментов развития будут доступны МСП в 2025 году
Порядка 10 инструментов развития будет доступно малым и средним предприятиям в 2025 году, их оператором выступит Корпорация МСП (КМСП), сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T11:04:00+03:00
2025-01-28T11:04:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Порядка 10 инструментов развития будет доступно малым и средним предприятиям в 2025 году, их оператором выступит Корпорация МСП (КМСП), сообщила пресс-служба организации. Государство будет осуществлять поддержку малого и среднего предпринимательства через усовершенствованные востребованные действующие механизмы и запуск новых инструментов. Они, в частности, предусматривают льготное кредитование и лизинг, "зонтичные" поручительства в нескольких вариантах. "Ориентировочно в марте 2025 года появится новая совместная с Минпромторгом РФ льготная программа кредитования на инвестиционные и оборотные цели. Она рассчитана на МСП в сфере станкостроения и робототехники. В середине года с Минэкономразвития будет запущена льготная программа для резидентов особых экономических зон и предпринимателей из 17 моногородов с наиболее сложной социально-экономической обстановкой. Кредитование будет идти через МСП Банк", – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. Кроме того, в 2025 году планируется предоставление совместных "зонтичных" поручительств КМСП и ВЭБ.РФ. Они рассчитаны на МСП — юридических лиц, которые работают в секторе городской экономики. Параллельно идет подготовка к запуску совместных "зонтичных" поручительств с региональными гарантийными организациями (РГО), где Корпорация будет выступать в роли поручителя по кредитам МСП. Также через Центр поддержки инвестиционного кредитования предприниматели смогут получать помощь специалистов Корпорации МСП в структурировании больших сделок для подачи в банк и пользоваться совмещенными поручительствами Корпорации и РГО. В течение года малый и средний бизнес также сможет получать "зонтичные" поручительства КМСП для обеспечения банковских кредитов. Лимиты поручительств на первый квартал 2025 уже доведены до банков-партнеров. Также в 2025 году продолжат действовать специальные отраслевые и региональные лимиты "зонтичных" поручительств, говорится в сообщении. В настоящее время уже имеются лимиты для кредитования МСП в сфере гостиниц (12,5 миллиарда рублей поручительств) и легкой промышленности (3,7 миллиарда рублей поручительств), а также в Дальневосточном федеральном округе (7 миллиардов рублей поручительств). В ближайшее время будут запущены специальные лимиты для приграничных и новых регионов, Крыма и Севастополя, Северо-Кавказского федерального округа. На конец первого квартала намечен перезапуск Программы стимулирования кредитования субъектов МСП от Банка России и Корпорации МСП с субсидированием (по линии Минэкономразвития) на инвестиционные цели в ряде отраслей. Ожидается, что кредитование по ставке ниже ключевой будет направлено на поддержку инвестиционных проектов МСП в приоритетных отраслях: туризме, производстве, логистике, IT и в научно-технической деятельности. Программа льготного кредитования для бизнеса Белгородской, Брянской и Курской областей в рамках совместной с Банком России Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства продолжит реализовываться в 2025 году по ставке не выше ключевой ставки. Для МСП в сфере промышленности и предпринимателей новых регионов сохранятся льготные лизинговые ставки 6% и 8%. Заявочная кампания начнется в начале февраля. Также в течение 2025 года будет запущен новый лимит льготной программы кредитования высокотехнологичных компаний. Сроки ее запуска сейчас прорабатываются с Минэкономразвития РФ. Через специальные сервисы на МСП.РФ предпринимателями могут подаваться заявки на микрозаймы по ставке ниже ключевой и реализацию проектов в сфере туризма, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что согласно стратегии КМСП до 2030 года, в этот период малые и средние предприятия привлекут на развитие по всем финансовым программам Корпорации около 5,3 триллиона рублей. Стратегия нацелена на достижение цели указа президента по опережающему росту дохода на одного работника МСП.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , александр исаевич, корпорация мсп, россия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Александр Исаевич, Корпорация МСП, Россия
КМСП: около 10 инструментов развития будут доступны МСП в 2025 году

КМСП: власти поддержит МСП через действующие механизмы и запуск новых программ

© Фото : пресс-служба Корпорации МСПФлажки Корпорации МСП
Флажки Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
Флажки Корпорации МСП
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Порядка 10 инструментов развития будет доступно малым и средним предприятиям в 2025 году, их оператором выступит Корпорация МСП (КМСП), сообщила пресс-служба организации.
Государство будет осуществлять поддержку малого и среднего предпринимательства через усовершенствованные востребованные действующие механизмы и запуск новых инструментов. Они, в частности, предусматривают льготное кредитование и лизинг, "зонтичные" поручительства в нескольких вариантах.
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"Ориентировочно в марте 2025 года появится новая совместная с Минпромторгом РФ льготная программа кредитования на инвестиционные и оборотные цели. Она рассчитана на МСП в сфере станкостроения и робототехники. В середине года с Минэкономразвития будет запущена льготная программа для резидентов особых экономических зон и предпринимателей из 17 моногородов с наиболее сложной социально-экономической обстановкой. Кредитование будет идти через МСП Банк", – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Кроме того, в 2025 году планируется предоставление совместных "зонтичных" поручительств КМСП и ВЭБ.РФ. Они рассчитаны на МСП — юридических лиц, которые работают в секторе городской экономики. Параллельно идет подготовка к запуску совместных "зонтичных" поручительств с региональными гарантийными организациями (РГО), где Корпорация будет выступать в роли поручителя по кредитам МСП.
Также через Центр поддержки инвестиционного кредитования предприниматели смогут получать помощь специалистов Корпорации МСП в структурировании больших сделок для подачи в банк и пользоваться совмещенными поручительствами Корпорации и РГО. В течение года малый и средний бизнес также сможет получать "зонтичные" поручительства КМСП для обеспечения банковских кредитов. Лимиты поручительств на первый квартал 2025 уже доведены до банков-партнеров. Также в 2025 году продолжат действовать специальные отраслевые и региональные лимиты "зонтичных" поручительств, говорится в сообщении.
В настоящее время уже имеются лимиты для кредитования МСП в сфере гостиниц (12,5 миллиарда рублей поручительств) и легкой промышленности (3,7 миллиарда рублей поручительств), а также в Дальневосточном федеральном округе (7 миллиардов рублей поручительств). В ближайшее время будут запущены специальные лимиты для приграничных и новых регионов, Крыма и Севастополя, Северо-Кавказского федерального округа.
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На конец первого квартала намечен перезапуск Программы стимулирования кредитования субъектов МСП от Банка России и Корпорации МСП с субсидированием (по линии Минэкономразвития) на инвестиционные цели в ряде отраслей. Ожидается, что кредитование по ставке ниже ключевой будет направлено на поддержку инвестиционных проектов МСП в приоритетных отраслях: туризме, производстве, логистике, IT и в научно-технической деятельности. Программа льготного кредитования для бизнеса Белгородской, Брянской и Курской областей в рамках совместной с Банком России Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства продолжит реализовываться в 2025 году по ставке не выше ключевой ставки.
Для МСП в сфере промышленности и предпринимателей новых регионов сохранятся льготные лизинговые ставки 6% и 8%. Заявочная кампания начнется в начале февраля. Также в течение 2025 года будет запущен новый лимит льготной программы кредитования высокотехнологичных компаний. Сроки ее запуска сейчас прорабатываются с Минэкономразвития РФ.
Через специальные сервисы на МСП.РФ предпринимателями могут подаваться заявки на микрозаймы по ставке ниже ключевой и реализацию проектов в сфере туризма, добавили в пресс-службе.
Там напомнили, что согласно стратегии КМСП до 2030 года, в этот период малые и средние предприятия привлекут на развитие по всем финансовым программам Корпорации около 5,3 триллиона рублей. Стратегия нацелена на достижение цели указа президента по опережающему росту дохода на одного работника МСП.
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