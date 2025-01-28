https://ria.ru/20250128/klimat-1995837264.html

Климатолог связал аномально теплый январь с подрывом "Северных потоков"

Климатолог связал аномально теплый январь с подрывом "Северных потоков" - РИА Новости, 28.01.2025

Климатолог связал аномально теплый январь с подрывом "Северных потоков"

Аномально теплый январь может быть связан с выбросами газа после диверсии на "Северных потоках", заявил агентству "Москва" климатолог Центрального управления по РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T09:55:00+03:00

2025-01-28T09:55:00+03:00

2025-01-28T13:27:00+03:00

северный поток

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Аномально теплый январь может быть связан с выбросами газа после диверсии на "Северных потоках", заявил агентству "Москва" климатолог Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок. "Я утверждаю, что, кроме Эль-Ниньо, немалую роль оказала ситуация с "Северными потоками". Это газ, который дал в десятки, а то и в сотни раз больше парникового эффекта, чем углекислый газ", — сказал он. Климатолог отметил, что некоторые эксперты не считают объемы выбросов газа достаточными для таких изменений, но он не согласен с этим.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Российская Генпрокуратура возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные о расследовании взрывов на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20250113/potok-1993398503.html

https://ria.ru/20250127/vzryv-1995802254.html

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северный поток, северный поток — 2, россия, европа