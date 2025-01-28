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Путин: Киев в 2022 году сообщил, что готов воевать до последнего украинца
Путин: Киев в 2022 году сообщил, что готов воевать до последнего украинца - РИА Новости, 28.01.2025
Путин: Киев в 2022 году сообщил, что готов воевать до последнего украинца
Москва в 2022 году получила от Украины сигналы о том, что она будет воевать до последнего украинца, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T21:20:00+03:00
2025-01-28T21:20:00+03:00
2025-01-28T21:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Москва в 2022 году получила от Украины сигналы о том, что она будет воевать до последнего украинца, заявил президент России Владимир Путин. "Честно говоря, мы сразу (после принятия Украиной решения не подписывать мирное соглашение – ред.) получили сигналы из Киева, как нам сказали тогда: теперь будем воевать до последнего украинца, вот пока или мы вас, или вы нас, в общем, будем воевать", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250128/putin-1996000762.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Москва, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин: Киев в 2022 году сообщил, что готов воевать до последнего украинца
Путин: Киев собирается воевать до последнего украинца