https://ria.ru/20250128/kiev-1995947423.html

"Уже не могут": на Западе рассказали об отчаянных планах Киева

"Уже не могут": на Западе рассказали об отчаянных планах Киева - РИА Новости, 28.01.2025

"Уже не могут": на Западе рассказали об отчаянных планах Киева

На Украине хотят снизить призывной возраст из-за невозможности пополнять войска, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T16:30:00+03:00

2025-01-28T16:30:00+03:00

2025-01-28T16:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_634:227:3071:1598_1920x0_80_0_0_772ef6454ee7040daee6ea3b5b5f8f8c.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. На Украине хотят снизить призывной возраст из-за невозможности пополнять войска, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Разговоры о снижении призывного возраста и вербовки подростков в украинскую армию идут из-за того, что потери ВСУ на поле боля стали настолько велики, что они уже не могут их восполнять", — отметил он.По словам эксперта, пробелы в армии становятся непосильными для киевского режима, оставшаяся пехота истощилась, а сама Украина находится на грани существования.Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.Как сообщила Служба внешней разведки России, это решение Киев уже подготовил и примет в ближайшее время.

https://ria.ru/20250128/ssha-1995939526.html

https://ria.ru/20250128/zapad-1995932752.html

украина

сша

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, джейк салливан