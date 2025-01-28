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"Уже не могут": на Западе рассказали об отчаянных планах Киева
"Уже не могут": на Западе рассказали об отчаянных планах Киева - РИА Новости, 28.01.2025
"Уже не могут": на Западе рассказали об отчаянных планах Киева
На Украине хотят снизить призывной возраст из-за невозможности пополнять войска, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T16:30:00+03:00
2025-01-28T16:30:00+03:00
2025-01-28T16:30:00+03:00
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. На Украине хотят снизить призывной возраст из-за невозможности пополнять войска, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Разговоры о снижении призывного возраста и вербовки подростков в украинскую армию идут из-за того, что потери ВСУ на поле боля стали настолько велики, что они уже не могут их восполнять", — отметил он.По словам эксперта, пробелы в армии становятся непосильными для киевского режима, оставшаяся пехота истощилась, а сама Украина находится на грани существования.Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.Как сообщила Служба внешней разведки России, это решение Киев уже подготовил и примет в ближайшее время.
https://ria.ru/20250128/ssha-1995939526.html
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"Уже не могут": на Западе рассказали об отчаянных планах Киева
Меркурис: Украина больше не может пополнять войска