https://ria.ru/20250128/kiev-1995809493.html

В Киеве хотят мобилизовать главу производства камер для БПЛА, пишут СМИ

В Киеве хотят мобилизовать главу производства камер для БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2025

В Киеве хотят мобилизовать главу производства камер для БПЛА, пишут СМИ

Территориальный центр комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) в Киеве удерживает и пытается мобилизовать руководителя производства компании... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T01:29:00+03:00

2025-01-28T01:29:00+03:00

2025-01-28T01:30:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Территориальный центр комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) в Киеве удерживает и пытается мобилизовать руководителя производства компании "Око камера", производящей тепловизоры для беспилотников, которая имеет статус критически важного предприятия для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в компании. "Печерский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки незаконно удерживает и пытается мобилизовать руководителя производства компании "Око камера", производящей тепловизоры для дронов... "Око камера" имеет статус критически важного предприятия для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения", - сообщает издание. Как отмечается, в компании сообщили, что их сотрудник пришел в ТЦК, чтобы обновить свои данные и стать на воинский учет для дальнейшего прохождения процедуры бронирования, но во время постановки на учет сотрудники ТЦК решили его мобилизовать. В компании добавили, что это уже второй подобный случай за последние две недели. По словам представителей компании, речь идет о сотруднике, занимающем должность, без которой предприятие не сможет реализовать заказы на 2025 год. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250123/ukraina-1995208742.html

https://ria.ru/20241007/ukraina-1976858560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев